Смартфон под ёлкой

Каждый третий житель России на Новый год планирует купить в подарок смартфон, а каждый пятый — найти его под ёлкой, утверждает институт маркетинговых исследований GfK. Корреспондент Сиб.фм детально разобрался, какие смартфоны — бюджетные и не очень — приятно будет подарить и радостно получить в новогоднюю ночь.

Цена не имеет значения

От 60 тысяч и выше

Если хочется сделать шикарный подарок и финансовый вопрос не беспокоит — добро пожаловать в «дорогой» сегмент. Самыми популярными среди люксовых смартфонов в этом году считаются Samsung Galaxy S7/S7 Edge и iPhone 7/7 Plus.

Первый вариант — самый функциональный смартфон семейства Samsung с уникальным изогнутым экраном AMOLED. У него водонепроницаемый корпус, мощный восьмиядерный процессор, есть функция охлаждения. Ещё из плюсов: большой аккумулятор (3600 мАч), поддержка карт microSD, экран высочайшего качества и блестящая камера, а ещё отличная система оптимизации расхода заряда.

Samsung Galaxy S7 Edge

10 тысяч смартфонов iPhone 7 продано в России в первый день продаж

Из минусов, пожалуй, только цена: чуть меньше 60 тысяч рублей. Зато в преддверии Нового года ритейлеры дают на него хорошие акции. Например, можно купить Samsung Galaxy S7/S7 Edge, а в подарок получить планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab A 7.0 Wi-Fi 7″ (за два серьёзных подарка — не так уж и дорого).

Второй по популярности, но не по стоимости — iPhone 7/7 Plus.

Модель хоть и не слишком отличается внешне от предшественника, но с более богатым внутренним миром.

Аппарат стал мощнее, быстрее, не боится воды, получил новую сенсорную кнопку Home (меньше вероятность, что она начнёт глючить или ломаться). А ещё увеличил громкость динамиков и доработал камеру с оптическим зумом.

Apple iPhone 7 Plus

Цена вопроса — от 68 тысяч рублей. Выгодных акций на эту модель телефона в салонах связи не замечено, но его всегда можно взять в рассрочку. Например, «Телефон РУ» предлагает взять его в кредит без переплаты на 6 месяцев, заплатив в качестве первого взноса чуть меньше семи тысяч рублей (10 % от стоимости айфона).

Стабильность среднего класса

Около 30 тысяч рублей

Тех, кто не готов за один раз облегчить свой кошелёк на 60–70 тысяч рублей, можно, во-первых, понять, а во-вторых, направить в средний ценовой сегмент.



Huawei — одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций, третий по величине производитель смартфонов в мире

Лидерами в этой категории по соотношению цена—качество можно назвать азиатского вендора Huawei с его телефоном Honor 8 Premium на 64 Gb и, опять же, Samsung с моделью S6.

Начнем с Huawei — менее известного производителя, который не первый год выпускает стоящие модели смартфонов. Honor 8, несмотря на сравнительно среднюю цену — до 30 тысяч, может похвастаться довольно богатой «начинкой», которая мало чем уступает даже флагманским устройствам ведущих марок. Смартфон довольно быстр, прост в обращении. Экран — Full HD высокой чёткости и с хорошей цветопередачей, камера на уровне флагманских моделей (8Мп — фронтальная и 12Мп — основная).

Huawei Honor 8

В этой же ценовой категории стоит обратить внимание на Samsung Galaxy S6. Он так же, как и все последние модели Samsung, довольно быстр (8-ядерный процессор), прост в использовании (для тех, кому по душе Android), с хорошим дисплеем по технологии Super AMOLED, с разрешением Quad HD (1440×2560 пикселей) при диагонали 5,1 дюйма. Есть всё, что полагается: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, microUSB и NFC, 4G (LTE), навигация с помощью GPS и ГЛОНАСС. ИК-порт позволяет управлять бытовой техникой.

В общем, почти всем хорош, из недостатков — отсутствие слот-карты и доступа к батарее.

Есть и акции в салонах связи: при покупке этого смартфона можно бесплатно получить очки виртуальной реальности Samsung Gear VR.

За разумные деньги

13–17 тысяч рублей

7 часов и 10 минут хватает батарейки смартфона LeEco Le 2 при просмотре FHD-видео. В режиме игр батарейки хватает на 5 часов

Качественный и работоспособный недорогой смартфон — это давно не миф. В этом сегменте нишу давно и плотно заняли азиатские вендоры. При этом выбор такой, что глаза разбегаются: Lenovo, Meizu, Huawei, HTC, LeEco и Samsung.

Из всего разнообразия стоит выделить LeEco Le 2. Благодаря десятиядерному процессору MediaTek Helio X20 MT6797 этот гаджет идеален как для геймеров, так и просто для активных пользователей сети. У смартфона весьма неплохие фотовозможности, а видеосъёмка в разрешении 4K — приятный бонус. Аппарат работает быстро, при работе во всех стандартных приложениях и браузере со множеством вкладок проблем не наблюдалось, легко воспроизводит FHD-видео через онлайн-сервисы, а из внутренней памяти без труда проигрывает 4K-файлы.

Чтобы подарок стал ещё приятнее, можно поучаствовать в акции: при покупке этой модели в салоне МТС, например, дарят полгода бесплатной связи по условиям тарифного плана «Smart Безлимитище».

Samsung Galaxy A5

Такой же подарок МТС сделает и при покупке смартфона Samsung Galaxy A5, который также входит в недорогой сегмент гаджетов с хорошей «начинкой»: восемь ядер, AMOLED-экран, камера 13 Мп, две SIM-карты, поддержка сетей третьего и четвёртого поколения. А ещё там же к нему можно бесплатно выбрать «красивый номер».

В общем, скажем спасибо техническому прогрессу за то, что Деду Морозу больше не нужно ломать голову и тратить время на поиски подарка под ёлочку. Остаётся только купить и повязать лентой, сэкономив кучу времени на другие приятные вещи.