На всех парах

Пока общество и власть пытаются понять, что делать с новым веянием, культура вейпа переживает небывалый бум, привлекая под знамёна парения всё новых адептов. В чём причина привлекательности для бизнеса и бывших курильщиков, и почему парение столь неоднозначно воспринимается в среде старшего поколения, выяснял корреспондент Сиб.фм.

Вейпинг, согласно Википедии, — это использование электронной сигареты, то есть ингалятора специального назначения с генератором сверхмалой мощности. Процесс курения, точнее, в соответствии с тонкостями новейшего словоупотребления, парения, выглядит следующим образом. Батарейка или генератор нагревает спираль с ватой, которая смочена жидкостью, содержащей (или не содержащей) никотин и имеющей разный аромат, при нагревании выделяется пар — отсюда и парение.

Несмотря на то, что патент на разработку электронных сигарет был получен ещё в 60-х годах прошлого столетия, первый современный аппарат для вейпинга появился в середине нулевых. В России вейпинг как культура повсеместно распространился в 2012-2014 годах, однако резкий скачок по части предложения как электронных сигарет, так и сопутствующих аксессуаров и жидкостей произошёл в уходящем 2016 году.



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Жарким летом в Сибири

Вейп-шоп Juicy Jack, располагавшийся в самом «козырном» месте Кемерова, на проспекте Советском, местном «Бродвее», в двух шагах от областного драматического театра, приказал долго жить после чуть менее полугода работы. Владелица магазина Кристина Пивоварова разводит руками: «Ещё нынешним летом по всему городу было несколько точек, но с началом учебного года только рядом с нами открылось пять специализированных магазинов, не говоря о том, что в каждом торговом центре появился пункт по продаже электронных сигарет и соответствующих жидкостей». Так же, по её словам, сказались недостаточные инвестиции: совсем не было возможности работать в минус.

16 процентов американских школьников в 2015 году использовали электронные устройства для курения. В 2011 году их было 1,5 %

Ажиотаж, охвативший шахтёрскую столицу Сибири, не уникален — и в других близлежащих городах наблюдался солидный рост как спроса электронных сигарет, так и соответствующего предложения. Согласно опросу предпринимателей, проведённому корреспондентом Сиб.фм, большинство вейп-шопов в Томске, Красноярске, Новосибирске и Кемерове открылись три-шесть месяцев назад.

«Знаете, в ноябре чувствовалось перенасыщение рынка по числу игроков, занятых в данной индустрии», — рассказывает Вадим Панов, менеджер компании-производителя ароматизированных жидкостей для электронных сигарет Maxwell’s. И продолжает: «Год назад ездили на Vape Expo в Москву, и там было пять производителей помимо нас. В этом году — три здоровенных зала и триста участников. Год назад в Новосибирске была пара лидеров в продажах, а этим летом — пятьдесят магазинов. Сейчас же, если верить 2ГИС, их количество достигло сотни».

«Фоторобот» предпринимателя в вейп-индустрии Сибири, опять же согласно опросу, такой: как правило, вейпер со стажем от года и в возрасте 20-35 лет.

На открытие своего дела его подвигла любовь к парению, желание донести культуру вейпа до окружающих и высокая, по слухам, прибыль.

Стартовый капитал формируется из вложений инвестора или в складчину с партнёрами. Бизнес-план берётся из интернета. Рекламы как таковой нет, продвижение — «сарафанное радио» и группы в социальных сетях, преимущественно в сети «ВКонтакте». Средний чек — 200-600 рублей. Проходимость в сутки — 20-50 человек.

При этом следует отметить два немаловажных факта. Во-первых, почти никто из предпринимателей не проводит маркетинговых исследований, не занимается тотальным погружением в будущий бизнес и не оценивает имеющиеся риски. По словам Ирины Ластовка, директора новосибирской «Первой Академии Маркетинга», только один вейп-шоп, да и тот уже несколько лет работающий на рынке, озаботился нужной ему маркетинговой стратегией и заказал соответствующую аналитику, которая включала в себя ребрендинг.

Во-вторых, отсутствие рекламы связано не с оптимизацией расхода, а с неясным правовым статусом электронных сигарет. «На текущий момент нет однозначного отнесения электронных устройств (электронных систем) к „табаку, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей“. В связи с этим многие СМИ придерживаются достаточно консервативного подхода в этом вопросе, не размещая рекламу подобных услуг. Это, естественно, позволяет минимизировать риски привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе. Хотя, справедливости ради, не всё электронное — сигарета, и не всякая электронная сигарета может быть в принципе связана с табаком», — объясняет управляющий партнёр юридической фирмы «Ветров и партнёры» (Новосибирск) Виталий Ветров.

Дети превыше всего

Как и с чем связать электронную сигарету и другие подобные устройства, которые, по сути, являются ингаляторами для вдыхания как никотинсодержащих жидкостей, так и веществ без вредных примесей, в буквальном смысле сегодня озабочены депутаты Государственной Думы.

В настоящий момент на рассмотрении в нижней палате российского парламента находятся три документа, которые, в конечном итоге, будут регулировать использование и оборот электронных сигарет.

Это законопроект «Об особенностях оборота электронных систем доставки никотина», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и поправки к федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака».

Если не вдаваться в подробности каждого законопроекта, то можно констатировать следующее. Запрещается вейпинг в общественных местах, на детских площадках и в рабочих офисах, а так же в ряде учреждений — медицинских, спортивных, образовательных и других. Запрещается употребление сигарет несовершеннолетними и предусматривается ряд штрафов за продажу данной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Наконец, электронные сигареты и сопутствующая продукция приравнивается к табачным и никотинсодержащим изделиям в плане рекламы со всеми аналогичными запретами.



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При этом данные законопроекты находятся как на стадии первого чтения, так и дорабатываются и ещё не достигли рук и глаз народных избранников. Однако имеются вполне конкретные инициативы от депутатов региональных парламентов, обращённые в Москву, которые призывают Государственную Думу поскорее принять столь необходимые законопроекты.

Почти одновременно в ноябре два сибирских горсовета — красноярский и новосибирский — отправили запросы в нижнюю палату российского парламента, касающиеся оборота электронных сигарет. Красноярские депутаты, согласно заявлению спикера горсовета Татьяны Казановой, просят «нормативно урегулировать федеральным законодательством отношения, связанные с оборотом электронных сигарет (а также иных схожих электронных устройств — электронных кальянов, электронных испарителей и других) и принадлежностей к ним, по аналогии с регулированием, установленным Федеральным законом № 15-ФЗ, запретив, в частности, использование такой продукции на территориях образовательных организаций, на детских площадках и в других общественных местах, приобретение её взрослыми для несовершеннолетних, а также её продажу несовершеннолетним и несовершеннолетними».

Представитель же новосибирского горсовета, депутат Олег Шестаков в телефонном разговоре с корреспондентом Сиб.фм объяснил позицию относительно своего запроса.

«Меня, как человека с медицинским образованием, беспокоит не сам вейпинг, а тот факт, что в парение втягиваются дети. А оно совсем не безвредное.

Дело в том, что в ароматизированных жидкостях содержится глицерин, а это очень сильный аллерген, который может неблагоприятно сказаться на растущем организме. В этом аспекте, как мне кажется, следует ограничить оборот электронных сигарет, но никоим образом не запрещать вейпинг как культуру и оставить её в специализированных учреждениях», — рассказал депутат.

Любопытно, что инициативу Шестакова при голосовании поддержал почти весь депутатский корпус, кроме самовыдвиженца Натальи Пинус, которая воздержалась при голосовании. «Насколько осведомлена, есть приборы без содержания никотина. Чего-то ужасного в их использовании в общественном пространстве не вижу. И ещё один момент: политика запрещения-запрещения-запрещения, на мой взгляд — не самая продуктивная и не самая дружественная обществу. Я в принципе не являюсь её апологетом.

Есть иной путь: просвещение и формирование внутренней культуры. Этот способ более мягкий, но более долгий.

При этом в конечном счёте он более надежный. Результаты такого подхода будут работать как при наличии закона, так и при отсутствии его. Считаю, нужно делать всё максимально возможное для воспитания внутренней культуры сообщества, а не действовать исключительно запретительными законодательными мерами», — объяснила Пинус.



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Хвоя для сибиряков

Есть внутренняя культура вейпинга, иначе говоря, «кодекс поведения вейпера». «Нельзя парить на улице, когда гуляешь или куда-то идёшь, незачем привлекать внимание. Для парения — квартира или магазин, как этот. Главное, если сюда придёт человек, который захочет купить электронную сигарету для своего ребёнка, то я не только её не продам, но и постараюсь убедить, что незачем предлагать парение школьнику», — рассказал администратор новосибирского вейп-шопа на условиях анонимности. Владелец другого магазина, также пожелавший остаться неизвестным, признал: ощутим процент тех, кто покупает не для себя, а «по всей видимости, несовершеннолетним лицам».

«Это модно, абсолютно безвредно и приятно — так мне отвечают. Приходится разубеждать, говорить, что вейпинг — это зона ответственности взрослого человека», — рассказывает предприниматель.

«Тот факт, что родитель покупает электронную сигарету своему ребёнку, говорит о его незрелости как взрослого, инфантильности. Всё же следует признать, что большинство родителей задумывается над данным шагом и обращается к нам за консультацией по данному вопросу. Мы объясняем, что это пусть и является технологическим элементом, модным и современным трендом, но по сути — всё равно курение со всеми последствиями. И оно зачастую связано с никотином, у которого вполне конкретный канцерогенный эффект, вне зависимости, курится он, жуётся, нюхается или вдыхается», — говорит Андрей Лопатин, главный врач Кемеровского областного клинического наркологического диспансера.

Однако вейперы в основной своей массе с подобным видением не соглашаются. Для кого-то вейпинг стал тем самым клином, который выбил другой клин — привычку курить обычные сигареты, благо в электронном аналоге можно отрегулировать количество вдыхаемого никотина. Таким как Сергей С., менеджер одной из IT-компаний в Новосибирске, вейпинг видится как заменитель курения, но не по части потребления никотина, а эффекта выпускания дыма изо рта. «Парю почти год и поначалу было как-то непривычно. Всё же курение было ритуалом, сигарета в руке воспринималась как нечто сакральное, а тут непонятная фигомантия, этакий ингалятор, но со временем привык. Радует не разнообразие вкусов, а само парение.

Да и обходится оно дешевле, чем табак, можно тратить по три сотни в месяц и парить, когда хочется.

Хотя хочется не так часто, как раньше было с сигаретой», — поделился эмоциями Сергей.

Чего-чего, а разнообразия ароматизаторов для жидкостей, которые используется в вейпинге, хватает. Средней руки вейп-шоп обладает ассортиментом в около 60-100 наименований, от вполне привычных кофе и мяты до аромата фруктов и уж чего-то вовсе необычного, вроде вкуса мармеладных медвежат. География производителей широка: от Европы и Северной Америки до Азии, где балом правит Китай. Впрочем, присутствуют на рынке и отечественные умельцы, как уже упомянутая компания Maxwell’s, которая, по словам представителя, с честью выдерживает конкуренцию с западными брендами. «Мы сразу сообразили, что следует выпускать уникальные вкусы. Поэтому в нашей линейке есть ароматизатор с мятой, лесными ягодами и хвоей. Кстати, самая ходовая позиция в Сибири», — говорит менеджер Вадим Панов.



Электронная сигарета впервые появилась в продаже в Китае в 2004 году. Изобрёл её китайский фармацевт Хон Лик

«Есть куда переключиться»

И всё же главный вопрос, который волнует и бизнесменов, и простых вейперов, это не «чем забить электронную сигарету», а будущее всей культуры вейпа. Поправки к Налоговому кодексу, вступающие в силу с 1 января 2017 года, включили электронные сигареты и никотинсодержащие жидкости в подакцизный перечень. Таким образом, обеспечен рост цен на вейп-продукцию, что в свою очередь приведёт к снижению предложения на рынке и уменьшению числа вейп-шопов по всей стране. В плюсе могут оказаться те бизнесмены, кто помимо продажи располагает и посадочными местами, чтобы полноценно выполнять функции вейп-бара. Производители, в частности Maxwell’s, предвидели возможный сценарий и сыграли на опережение. «Почти всю осень потратили на выстраивание полноценной дистрибьюторской сети, с заходом в Казахстан и Белоруссию. Также планируем выходить на рынки Китая и Северной Америки, нам есть куда переключиться в случае чего», — объясняет Вадим Панов.

Что до конкретных потребителей вейп-продукции, то вследствие падения рынка электронных сигарет не следует ожидать их возвращения в табачные сети или в условный кальян-бар. Кальянный бизнес, кстати, за последний год-полтора переживает рост, аналогичный тому, что наблюдается в вейп-индустрии. Правда, как отмечают владельцы кальянных, культура и традиция кальяна всё же старше и основательнее, чем вейпинг. «Я смотрю, кто приходит ко мне в заведение — бывают даже из зала суда.

Вейперы — это условные школьники и студенты.

Первых мы даже пускать не имеем права. Как-то повелось, что аудитории кальяна и вейпа почти не пересекаются. Так что в случае проблем у вейперов не вижу причин для значительного увеличения проходимости в кальянных. Хотя рост как таковой сохраняется. Это связано с повышением качества табака и забивки в России, даже по сравнению с Ближним Востоком, где кальян был испокон веков», — рассказывает владелец центра паровых коктейлей «Гетто» Сергей Борисов.

По сути, момент истины для сибирского вейпинга настанет летом, когда будет понятно, сколько предпринимателей готовы работать в условиях полного штиля из-за окончания учебного года в школах и высших образовательных учреждениях.