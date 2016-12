Новая жизнь с Нового Года

Для участи в розыгрыше годового абонемента в фитнес-центр «Гранд Арена», перейдите по ссылке в группу Сиб.фм ВКонтакте

Через несколько дней все срочно начнут худеть, бегать по утрам и бросать курить. Если верить предновогодним обещаниям, именно так большинство и проводит первые дни января. Корреспондент Сиб.фм решил перейти от слов к делу и выяснил, как на самом деле можно с нового года начать новую жизнь.

Способ № 1: Выучить французский

Все знают, что лучший способ отдохнуть и перезагрузиться — это смена обстановки. Путешествия — это, конечно, здорово, только эффект от них недолгий. Развеялся, вернулся — и снова здравствуй, рутина. Способ посложнее, но не менее интересный и с куда большей перспективой — добавить в свои будни новое хобби, которое поможет взглянуть на жизнь глазами другого человека. Например, француза.

Только представьте, днём вы менеджер среднего звена, уставший от пробок и офисного дня сурка. А вечером — совершенно другой человек, который непринуждённо беседует с французским художником, наслаждается европейским фильмом, не отвлекаясь на субтитры, или обсуждает с друзьями свежую книгу, прочитанную в оригинале. Обсуждает, естественно, по-французски.

Звучит заманчиво, но кажется нереальным. А зря.

21 июля 1883 года в Париже с целью распространения французского языка по всему миру была основана ассоциация «Альянс Франсез»

Новосибирску в плане французского повезло — здесь есть «Альянс Франсез». Это не просто языковая школа, это культурный центр с более чем столетней историей, работающий при поддержке Посольства Франции в России. Здесь можно и просто поговорить с настоящим французом, и побывать на кинофестивале, выставке или концерте. Можно встретиться со знаменитым французским писателем, артистом или художником. Ну и, разумеется, выучить язык до такого уровня, чтобы всё это было понятно и интересно. Результат гарантируют: сказали, начнёте говорить через год — значит, так и будет. Но придётся поднапрячься.

«Все мы взрослые люди и понимаем — для изучения языка нужны время, мотивация и терпение, — говорит директор центра Ирина Яциневич, — Это — марафонская дистанция».

Посвящать марафону придётся два раза в неделю по два часа, и через год уже будет возможно вести беседу с носителем языка.

Тренироваться можно начать сразу: многие преподаватели центра — французы. У каждого есть диплом или сертификат французского вуза, а вдобавок к нему — арсенал отточенных образовательных техник и технологий, уникальная медиатека и архивные документы «Альянс Франсез».

Занятия нескучные: всё время приходится говорить.

Все аспекты языка изучаются через реальные языковые ситуации, диалоги, интервью и дискуссии.

Концерты и выставки — это прекрасно, но непрактично, одной культурой сыт не будешь. Зато знание французского можно прекрасно монетизировать, повысив свою ценность на рынке труда. «Почти все молодые образованные люди сейчас знают английский, — поясняет Ирина Яциневич. — Это уже не конкурентное преимущество при приёме на работу. Ценятся кандидаты, у которых в резерве есть два языка. Чаще всего у нас учат французский для карьерного роста, когда английского становится мало».

Там же, в «Альянс Франсез», можно сдать международный экзамен, получить сертификат и поступить на первый курс или в магистратуру любого французского вуза.

Между прочим, образование там бесплатное, а система стипендий очень приятная: «В этом году 45 новосибирцев уехали учиться во Францию, — рассказывает директор „Альянс Франсез“, — 22 получили стипендии от 1000 до 12000 евро в год».

Стимулятор новой жизни

Начать новую жизнь по-французски можно в любой момент — набор проходит круглый год. Но лучше успевать сейчас: если записаться до 20 января, дадут 10-процентную скидку на обучение. Да и начинать большое дело с самых первых дней Нового года — не самая плохая примета.

Способ № 2: Довести до ума свой английский

Английский учили все. В школе, потом в институте, потом онлайн-курсы, языковые школы... В конце концов, всё кажется бесполезным, потому что непринуждённой беседы с местными в англоязычной стране так и не получается. «Усилий много, результатов мало», — сказал по этому поводу советский учёный Игорь Юрьевич Шехтер, и придумал свой метод учить английский.

Прошло полвека, а подход Шехтера всё ещё считается новаторским. Так что если классические способы не помогают, а по-английски заговорить хочется, почему бы и не попробовать что-то новенькое.

В Новосибирске правильный метод Шехтера можно попробовать только в одном месте — лингвистическом образовательном центре «Оксфорд».

Шехтер решил, что иностранному языку нужно учиться так же, как родному. Никто же не заставляет маленького ребёнка зубрить одни и те же фразы — он сам постепенно учится понимать и использовать нужные слова. Так и требовать от взрослых повторять раз за разом, что London is the capital of Great Britain — бессмысленно. Речь — это не набор знаний, а навык, который можно натренировать без зубрёжки, причём в очень сжатые сроки.

Пять недель — и базовый английский ваш, можно спокойно общаться с носителями или смотреть сериал без субтитров. Шесть месяцев — и пометка «уровень Upper-Intermediate» по праву украсит резюме. Правда, заниматься придётся интенсивно. Пять дней в неделю по три часа (не академических, а самых обычных). Зато без домашних заданий и быстро: шесть месяцев не идут ни в какое сравнение с шестью годами стандартного обучения.

«Кажется, что это очень тяжело — после рабочего дня целых три часа учиться, — соглашается Ольга Комарова, директор лингвистического центра „Оксфорд“, — Но это совершенно не сложно. Это весело — отдых, а не работа».

Уроки «по Шехтеру» могут вести только преподаватели, прошедшие специальную подготовку.

Чтобы студенты не скучали, приходится быть учителем, психологом, актёром и режиссёром в одном флаконе.

«Занятия проходят так эмоционально, что некоторые ученики не просто знакомятся поближе, а даже женятся, — поделилась Ольга Юрьевна, — на классических уроках такое представить сложно».

С первого же занятия студенты начинают говорить, причём беседы строятся так, что они постоянно вынуждены импровизировать. Набором заученных заранее фраз не обойдёшься — волей-неволей учишься самостоятельно генерировать фразы и целые монологи на чужом языке.

Такое ежедневное интенсивное общение даёт мощный прорыв, пресловутый языковой барьер рушится всмятку, и неожиданно оказывается, что учить язык — это правда весело. Отличный метод для тех, кто любит делать всё не постепенно, а разом, в последний момент. Ударно напрягся — быстро получил результат. И наконец закрыл этот гештальт с английским, тянущийся с самой начальной школы.

Стимулятор новой жизни

Почему именно сейчас? Занятия по методу Шехтера на первый взгляд дороже. Но если разделить их стоимость на количество учебных часов, выходит выгоднее, чем в классических школах.

А тем, кто хочет ещё больше сэкономить, лучше поторопиться и записаться в «Оксфорд» до 15 января — целых 30 % скидки лишними не бывают.

Способ № 3: Привести в порядок личные финансы

Раньше с личными финансами было проще — получил зарплату, снял всё с карточки и трать на здоровье. Теперь деньги удобнее хранить на карте. Онлайн-шопинг, оплата коммунальных услуг через интернет, безнал в любом магазине — скоро мы вообще забудем, как выглядят наличные. Но это не отменяет возможности копить и экономить деньги.

Банки наперебой предлагают карты с самыми разными бонусами — кэшбэк за покупку, процент на остаток и другие приятные мелочи. Глупо не дать своим деньгам заработать вместо того, чтобы просто лежать на счёте. Остаётся только выбрать из этой колоды карт самую выгодную и удобную.

Абонентам «Мегафона» по поводу удобства можно не беспокоиться — для них уже придумали первую в мире банковскую карту, счёт которой привязан к номеру мобильного телефона.



76,8 млн абонентов пользовалось мобильной связью компании «Мегафон» на конец 2015 года

То есть не нужно идти ни в какие банки, достаточно зайти в любой салон «Мегафона» и получить свою новую карточку.

«Абоненты пакетного тарифного плана (с абонентской платой) смогут получить карту бесплатно, — поясняет пресс-секретарь Сибирского филиала ОАО „МегаФон“ Михаил Ивонин. — А другие клиенты Мегафона могут выбрать и купить одну из трёх карточек. За 99 рублей — обычную карту с чипом и магнитной полоской, за 149 — MasterCard Classic с возможностью бесконтактных платежей PayPass, за 249 — MasterCard GOLD с PayPass». Карточка выдаётся на пять лет, всё это время плата за обслуживание не взимается.

Пополнять её ещё проще — достаточно пополнить баланс абонента.

Сколько денег на балансе телефона — столько и на счету.

Так, например, родители смогут быстро и бесплатно перевести деньги ребёнку, который учится в другом городе. А он, проверив баланс телефона, уже будет знать, сколько покупок сможет сделать по карте. За переводы между владельцами карт тоже комиссию не берут, чего не скажешь про карты некоторых крупные банков.

Как только счёт пополнен, его владелец тут же начинает зарабатывать. Каждый день насчитывается процент на остаток из расчёта 8 % годовых (можно погуглить и сравнить с другими банками — большинство дебетовых карт и срочных вкладов предлагают меньшие проценты). Например, если весь месяц на карте пролежали 50 тысяч рублей, в конце месяца начислят 333 рубля процентов. Можно оплатить мобильную связь, домашний интернет, купить себе конфет или оставить на счету и копить дальше.

Начисленные проценты — это не виртуальные баллы и бонусы, а живые деньги. Воспользоваться ими можно как угодно.

Приятнее всего, конечно, тратить. Тем более, при покупке определённых товаров и услуг часть денег (до 15 %) вернётся на счёт. Например, заплатил за кофе 200 рублей — получи обратно 20. Остаётся скачать приложение и уточнить, кто из партнёров «Мегафона» предлагает самый выгодный кэшбэк. Отличный способ начать копить новые сбережения на новую жизнь.

Стимулятор новой жизни

Почему именно сейчас? Выгоднее всего делать покупки в сезон распродаж.

До конца года можно успеть на распродажу в салонах «Мегафон»: купить смартфон или аксессуар и без того с хорошей скидкой, да ещё и с самым большим кэшбэком на карту — 15 %.

«Расплачиваясь в салонах связи обычной картой, вы не получаете возврата денег, — поясняет Михаил Ивонин, — а с картой „Мегафон“ в наших салонах самый большой кэшбэк».

Способ № 4: Привести себя в форму и позаботиться о здоровье семьи

Раз уж в человеке всё должно быть прекрасно, пора честно взглянуть в глаза своему отражению в зеркале и признаться: для идеала нужно немножко поработать. Трудно начать новую жизнь со старыми килограммами, да и самые светлые идеи приходят в голову после хорошей физической активности.

Так что обязательным пунктом в списке счастливых перемен должен стоять спорт.

Фитнесом лучше всего заниматься сообща — меньше соблазна бросить на полпути. Можно пойти за абонементом с подружкой, а лучше превратить эти занятия в новую семейную традицию. Заботиться о своём здоровье приятно, а заботиться о здоровье родных — приятно вдвойне.

«К нам можно прийти всей семьёй и „потеряться“ в разных углах — каждый будет с удовольствием заниматься своей тренировкой», — гарантирует директор по развитию фитнес-комплекса «Гранд Арена» Екатерина Сурова. В «Гранд Арене» действительно найдётся занятие для любого от трёх лет и старше.

Родители могут спокойно потренироваться, не переживая за ребёнка, а он весело и с пользой проведёт это время в бассейне или на детских групповых занятиях.

Например, с малышами занимаются общей физической подготовкой. Тренеры уверены: правильно заложенная база поможет ребёнку на любой спортивной секции, которую он выберет в будущем. А выбор в «Гранд Арене» велик: чирлидинг, карате, тайский бокс, сквош.

Родителям будущих чемпионов в это время тоже найдётся чем заняться. Например, аквазона в «Гранд Арене» — это целый комплекс, состоящий не только из 25-метрового бассейна! Вы можете приятно расслабиться и провести время в гидромассажной ванне с «аква-постелью», хамаме или на процедурах в SPA-кабинете. Помимо индивидуальных и групповых занятий для детей, а также классических занятий аквааэробикой, здесь есть специальные программы для мужчин и для беременных.



Известнейший хаммам в Анкаре — Джагалоглу Хамамы. Здесь мылись английский король Эдуард и кайзер Вильгельм

Кроме водных процедур и огромного тренажёрного зала общей площадью более 500 квадратных метров, есть ещё великое множество занятий! Это самые разные фитнес-программы, в том числе и авторские, много танцевальных направлений (обещают любого научить танцевать с нуля), студия Yoga, студия Pole Dance, Squash, Muay Thai, Grappling, MMA (в народе — бои без правил). То есть набор программ действительно уникальный! Недаром один из лозунгов фитнесплекса: весь фитнес под одной крышей.

Ну когда ещё будет шанс попробовать себя в боях без правил: хотели крупных перемен в жизни — пожалуйста.

Стимулятор новой жизни

Почему именно сейчас? Зачем бесконечно планировать, когда позаниматься можно хоть сегодня: в «Гранд Арене» пробное занятие бесплатно. Можно выбрать любое направление, кроме бассейна — туда нужна справка. После пробной тренировки отказаться от перемен будет ещё сложнее.

Способ № 5: Найти идеальное место для отдыха.

В погоне за новой жизнью неизбежно устаёшь. Фитнес, иностранные языки, домашняя бухгалтерия — всё это интересно и полезно, но уж очень утомительно. Чтобы остались силы насладиться этой самой новой жизнью, хорошо иметь «своё» место для их восстановления. Например, уютную кофейню, где можно со спокойной душой полениться. Можно даже завести традицию: каждую неделю собирать в кофейне близких друзей и лениться вместе.

Отличное место для таких посиделок — новая «Чашка кофе», которая недавно открылась в ТЦ «Галерея». Добираться удобно — центр, можно сэкономить время и совместить кофе с шопингом, а ещё из кофейни открывается красивый вид на город. Надоест смотреть на Новосибирск — есть вид и на атриум «Галереи».

В новой «Чашке кофе» появилась пицца.

А ещё есть кофе из разных уголков планеты: Эфиопии, Колумбии, Кении, Ямайки и Бразилии. Заваривают всё это кофейное многообразие пятью разными альтернативными способами. Френч-пресс, аэропресс, кемекс, пуровер, сифон — на самый изощрённый вкус найдется свой девайс с труднопроизносимым названием.



Пуровер — способ заваривания кофе через воронку с фильтром

Те, кто был в других «Чашках кофе», знают, что интерьер каждой из них отличается друг от друга. Новая кофейня берёт минимализмом. Всё просто и удобно, ничто не перегружает взгляд и не отвлекает от мыслей о грядущих переменах.

Стимулятор новой жизни

Почему сейчас? Потому что январь — самое время для такого вида отдыха. Нет ничего уютнее, чем горячая чашка кофе в хорошей кофейне, когда за окном мороз, снег и вьюга.