2016 в событиях, фактах, лицах

Под занавес уходящего 2016 года редакция Сиб.фм вспоминает, чем он запомнился. Мы решили отмотать новостную ленту назад и перечислить самые, на наш взгляд, значимые события года в различных сферах жизни: политике, экономике, науке и технике, культуре и спорте. То, что плотность событий во второй половине года выше, — отчасти свойства памяти, отчасти суровая реальность — високосный год всё-таки.

Декабрь

1. «Монстрация» приросла Москвой

«Монстрацию» в этом году пытались растворить в пальцем деланном «Всешествии», Артёма Лоскутова задерживали, отрывали и закрывали дела, но «Монстрация» от этого только крепчает: Лоскутов вышел на новый уровень и организовал новогоднюю художественную акцию и выставку «Монстрация. С Новым 17-м!» в московской галерее. И продажи у него начались настоящие: «Запрещёнку на золотом» купили за три тысячи евро.

2. Иркутский боярышник

В Иркутске более ста человек отравились жидкостью для ванн, 77 человек скончались. Удивительно, почему произошедшее ещё не квалифицировано как теракт и ответственность не взяла какая-нибудь запрещённая на территории России организация. Сейчас запретят и «Боярышник».

Удивительно и то, что случилось такое в одном Иркутске — настойка боярышника испокон веков для неимущих немалопьющих россиян стала национальным напитком, как виски для шотландцев.

А при такой популярности рано или поздно появляется «палёный» напиток.

3. Катастрофа Ту-154

Самолёт Министерства обороны потерпел катастрофу. На борту находились 92 человека. В том числе и сибиряки — среди музыкантов ансамбля Александрова. Трагедия коснулась всех. Национальный траур.

4. Освобождение Петрова

Апелляционная инстанция 21 декабря одобрила жалобу осуждённого на четыре года по делу о хищении 2,7 млн рублей во время форума «Интерра» в 2012 году Дмитрия Петрова и изменила наказание на условное. Отсидевший почти три года в СИЗО маркетолог-арестант (так он подписывал колонки для Сиб.фм из-за решётки) покинул стены тюрьмы. У входа его встретили свобода, семья и те, кто всё это время поддерживал его.

5. Хакасский метеорит

Жители Хакасии увидели падение метеорита, ярко осветившего ночное небо. Очевидцы засняли его на видео, астрономы наперебой комментировали явление, энтузиасты искали обломки, но не нашли. Показателен возросший интерес в массах к звёздному небу, недаром астрономия возвращается в школьную программу.

6. Тарифы и митинг

Правительство РФ потребовало повысить тарифы ЖКХ в Сибири, губернатор Городецкий взял этот вопрос под козырёк, городское заксобрание проголосовало — в результате в Новосибирске рост тарифов должен составить 15-20 %. Причиной называют изношенность сетей. Но жители Новосибирска возмутились и собрались на митинг против повышения. Тридцатиградусный мороз и городские власти, не пустившие митингующих в центр под надуманным предлогом, загнав на набережную, ограничили количество двумя сотнями самых морозостойких, но очевидно, что это только начало протеста. Городские депутаты сдали взад, губернатор не хочет отступать, и очевидно, что противостояние в новом году обострится.

7. Метророзетки и метротуалеты

На всех станциях метро установили розетки для бесплатной зарядки мобильных телефонов и другой техники, а на некоторых появились туалеты. При полном отсутствии в городе общественных сортиров — переоценить трудно. Глядишь, скоро в метро появится бесплатный Wi-Fi.

8. Задоя и его сын

В июле православный активист Юрий Задоя, ставший для Новосибирска почти нарицательным именем из-за постоянно оскорблённых чувств, сдал своего сына Константина в психбольницу на принудительное лечение, а в декабре Константина нашли дома мёртвым. СК расследует версию о самоубийстве. Парня жалко.

Ноябрь

9. Вице-губернаторы — вымогатели

Два вице-губернатора Кемеровской области и ещё четыре человека из других учреждений, по данным следствия, вымогали у предпринимателя 51 % акций АО «Разъезд „Инской“» рыночной стоимостью не менее миллиарда рублей. Чем кончится дело, неясно, версий происходящего много, Тулеев заявил, что цель этого дела — он сам. Слухи об отставке кузбасского патриарха появляются каждый год, возможно, в 2017-м это произойдёт на самом деле.

10. Памятник и Сталин

Почти весь год в Новосибирске шли дискуссии об установке памятника Сталину. Не где-нибудь, а в Сквере Героев Революции. Общественники из движения «За Сталина» собирали деньги, делали макет и наседали на худсовет, а худсовет отбивался. В этом году отбился. Посмотрим, что будет в новом. Общественники обещают Сталина уже в январе.

11. Мэрия vs «Сибмост» и квартирное дело

После двухлетнего разбирательства «Сибмост» отсудил у Новосибирской мэрии 2,5 млрд рублей за Бугринский мост. Мэр Новосибирска назвал эту победу «попыткой залезть в карман каждого жителя Новосибирска». Общественники обвиняют мэра в проигрыше процесса и недостаточно активном отстаивании интересов города. Тем временем так называемое квартирное дело дало первые приговоры: бывшему начальнику управления по жилищным вопросам мэрии и сотрудникам агентства недвижимости. В новом году ожидаются новые.

12. Смерть общественника

Общественный деятель Академгородка Павел Подъячев умер в СИЗО. Он обвинялся в вымогательстве трёх миллионов рублей у академика СО РАН, депутата Николая Похиленко. Его смерть объединила общественников, депутатов и просто активных людей, добивающихся посмертного оправдания Подъячева и требующих наказать судью, отказавшуюся изменить больному человеку меру пресечения. Судья подала в отставку, а тем временем защитники обвиняют свидетеля по делу в утрате вещественного доказательства — миллиона рублей.

13. Итальянцы в «Победе»

С кинофестивалями в Сибири, особенно в Новосибирске, неплохо: «Синема» отвечает за экспериментально-молодёжно-региональные, «Победа» — за документальное кино («Встречи в Сибири») и за более респектабельные смотры европейских кинематографий. Самым значительным был фестиваль современного итальянского кино с гостями — режиссёрами Джорджо Амато и Давидом Гриеком. И фильмами на любой вкус.

14. Спасение лося

Алтайский рыбак спас тонущего лося. Вытащил из Оби, растирал окоченевшее животное, отогрел и отпустил восвояси. Говорит, что после этого завязал с охотой на крупную дичь.

Октябрь

15. ИЯФ, ЦЕРН и FAIR

Новосибирский Институт ядерной физики принял участие в разработке одной из секций линейного ускорителя ионов Linac-4 — нового инжектора для Большого адронного коллайдера. И получил контракт на 20 млн евро для создания магнитов для крупнейшего в мире ускорителя частиц FAIR в Германии. И... в общем, перечислениями достижений специалистов института им. Г.И. Будкера можно заниматься бесконечно.

16. Убийство Карины Залесовой: приговор

В Новосибирске огласили приговор по громкому делу убийства школьницы Карины Залесовой. Суд постановил назначить Марку Конькову девять лет воспитательной колонии. Подсудимый будет проходить принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Жестокость убийства шокировала: 25 ножевых ранений. Общественность требовала наказать преступника по всей строгости закона — его наказали. Но от этого не становится спокойней за современных подростков.

17. Пробки и сугробы

В Сибири зима началась досрочно, в октябре, причём с рекордного снегопада, снегопадами и продолжается. Проблемы с сугробами и завалами были везде, но в Новосибирске это стало настоящим бедствием: вкупе с нерешёнными транспортными проблемами снег привёл к настоящему транспортному коллапсу. Десятибалльные пробки — уже почти норма. Мэрия тем временем отчитывается об объёмах вывезенного снега и проводит парады снегоуборочной техники.

18. Оперная свадьба

Оперный театр и его директор не раз становились героями новостей. То власти выдавали Кехману предписания за нарушения в ремонте театра, то митрополит освятил театр, то долги Кехмана достигали половины доходов города за год — и при этом он оставался завидным женихом.

Но в уходящем году Кехман женился, и свадьба затмила даже «Спящую красавицу» в постановке Начо Дуато.

19. Открытый аквапарк

Много раз перенесённое открытие аквапарка в Новосибирске всё же состоялось. Крупнейший по эту сторону Урала дворец воды принимает посетителей, хотя цены не радуют.

20. Технопарк без Верховода

Новосибирский губернатор принял решение заменить руководителя технопарка — уволить Дмитрия Верховода. При этом причины увольнения мутные, внятных претензий не предъявлено, а Верховоду дали доработать до конца года и сдать дела. Резиденты не согласны с этим решением, не без оснований называя это событие рейдерским захватом технопарка.

21. Страсти вокруг Богдашки

Сначала прекратил работу клуб «Отдых», и все кинулись ностальгировать о его золотом веке. И даже протестовать против его сноса. Потом у застройщиков дошли руки до Дома спорта и, несмотря на все народные протесты, его снесли за двое суток. Активисты и общественники пытаются отстоять Богдашку, ищут виноватых в ситуации и боятся, что строительство высоток приведёт к транспортному затору и разрушит мирную жизнь улицы. Но единственное, что жителям Новосибирска удалось отменить, — это вырубка деревьев.

22. СО РАН: слияния и поглощения

Сначала 150 авторитетных учёных потребовали независимости Российской академии наук от Министерства образования и науки РФ и ФАНО в открытом письме Владимиру Путину 25 июля, потом председатель СО РАН Александр Асеев предупредил о риске укрупнения и слияния научно-исследовательских институтов — это может привести к потере юридического статуса.

То, что с реформой Академии наук происходит что-то не то, понятно уже давно. В новом году будет ещё понятнее.

23. Хабаровские живодёры

Хабаровскую девушку-живодёра задержали в новосибирском аэропорту Толмачёво, общественность требует сурово наказать — и поделом. Нечего животинку мучить.

24. S7 и «Морской старт»

В октябре стало известно, что компания S7 купила космодром «Морской старт». В ближайшие 15 лет S7 планирует провести c космодрома до 70 пусков ракет-носителей. Вот, короче, частная космонавтика родом из Сибири. Трепещи, Илон Маск! А в декабре Владислав Филёв ушёл с поста руководителя.

Сентябрь

25. Выборы и депутаты

В сентябре прошли выборы кандидатов в депутаты в Государственную думу седьмого созыва — с полным отсутствием интриги и при рекордно низкой явке. О причинах безразличия населения к выборам и — шире — возможности влиять на власть можно написать очень много. Но факт тот, что избранные на этих выборах люди будут в ближайшие несколько лет принимать законы, определяющие жизнь страны.

26. Барбершопы и вейперы

Не менее бурно, причём повсеместно, в городах растут барбершопы и вейп-шопы. Главное — не перепутать. В чём отличие? В одних — барберы, в других — вейперы. Барберы — это те, кто бреет и стрижёт, а вейперы — те, кто парят. Парят в основном подростки, а бреются молодые люди постарше. Хотя бородатых подростков развелось за год, как в кубинском политбюро.

27. Юбилей с отставкой

Новосибирская филармония отмечает юбилей, а областной министр культуры уволил директора филармонии Татьяну Людмилину — за то, что она ему «не нравится». Несмотря на все её заслуги в доведении до ума акустики концертного зала, Трассибирский и Рождественский фестивали. У министра, спору нет, было право досрочно прервать трудовой контракт, но от того, как это было сделано, осадочек остался.

28. Книжные фестивали

В Новосибирске вдруг обнаружилось сразу три книжных / литературных фестиваля: в ГПНТБ, «Новая книга» Михаила Фаустова в Центральном парке и «Белое пятно» областной библиотеки. Но все три вместе взятые уступают одному красноярскому КРЯККу, который прошёл в десятый раз.

Август

29. Рок не без мата

Мэр предупредил группу «Ленинград» о недопустимости мата со сцены, а Сергей Шнуров забил на предупреждение. Предупреждать Шнура о недопустимости мата — это всё равно что предупреждать сибирскую зиму о недопустимости снега. Организаторов концерта группы оштрафовали на 40 тысяч рублей за звучащую со сцены нецензурную брань, Шнурову ничего не было. Попробовали бы они тронуть народного любимца! Это вам не старшеклассников на концерте местных рок-групп на пол укладывать.

30. Олимпиада и допинг

Сибирские спортсмены успешно выступили на Олимпиаде в Рио. Пять медалей, две золотых. Третье место среди регионов России в медальном зачёте. Радость, торжество, подарки и поклонники. С ложкой дёгтя: в декабре боксёра Мишу Алояна лишили олимпийского серебра за допинг.



Июль

31. Пикник Сиб.фм

Безусловно, главное культурное событие года. Пляж, вода, воздух, еда, группа «Ундервуд». Отличная погода и хорошая компания. Вот, собственно, и всё. Достаточно, чтобы в новом году прийти на очередной пикник Сиб.фм.

32. Часы и пояса

Несмотря на большое количество возмущений и петиций, Новосибирская область и Алтайский край в июле перешли в другой часовой пояс — с четырёхчасовой разницей с Москвой. Единственным регионом в России с трёхчасовой разницей осталась Омская область. Можно сказать, что Сибирь ещё немного отдалилась от столицы нашей Родины.

Июнь

33. Конец Расточки

Флорентийскому ренессансу по-сибирски вынесли приговор. В Новосибирске решили стереть с лица земли целый район с уникальной архитектурой: первые дома Расточки уже снесены. Район был невероятной красоты, запущенности и криминогенности (по сильно преувеличенным слухам), но реконструировать было нецелесообразно. Прощай, Расточка!

34. НГУ и ТГУ: кто кого

Очно-заочное соревнование Новосибирского и Томского госуниверситетов в различных рейтингах продолжалось весь 2016 год. НГУ стабильно выше в списках, но томские учёные, похоже, станут таким же мемом, как и британские. По крайней мере, Сиб.фм за их открытиями и достижениями следил пристально и пристрастно.

Май

35. За репосты

«За репосты» — это, как в анекдоте, не тост, а статья.

Недавно президент Путин призвал не злоупотреблять и не перегибать палку. Для Сибири это предупреждение очень актуально, потому что в 2016 году было много таких случаев. Бердского политактивиста приговорили к году колонии за репост в соцсети «ВКонтакте» и оскорбление чувств верующих. Барнаульский учитель получил два года условно за экстремизм в соцсети «ВКонтакте». Ну и так далее.

Апрель

36. Гений зоопарка

На 76-году жизни ушёл из жизни директор Новосибирского зоопарка Ростислав Шило, зоопарку присвоено имя его создателя и бессменного руководителя, на подходе памятник, зоопарк возглавил его сын. Всё, что происходило с зоопарком и вокруг него, — построенный дельфинарий, размножающиеся животные — связано с именем Шило. Даже новорождённого медвежонка назвали Ростиком.

37. Кёрлингистки в Новосибирске

Спортсменки женской сборной России по кёрлингу сменили спортивную прописку и в ближайшие два года будут представлять Новосибирскую область, в том числе и на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Кёрлинг, оказывается, очень увлекательная игра. Редакция Сиб.фм попробовала и теперь собирается вызвать женскую сборную на соревнование.

Январь

38. Площадь не Крячкова

В январе до хрипоты обсуждалось переименование площади Сверлова в площадь Крячкова. Про роль Крячкова в архитектурном облике Новосибирска (и отчасти Томска) знают, кажется, все. В год его столетия было бы закономерно переименование площади со сткоквартирным домом. Даже голосование на сайте мэрии прошло, в котором с небольшим перевесом победили «крячковцы». Ан нет. Комиссия по наименованиям решила оставить Свердлова. В утешение именем Крячкова назвали сквер перед домом. Ну и памятник стоит. Дескать, и за это должны сказать спасибо.