Финансовая безопасность: бережёного банк бережёт

Денежный оборот становится электронным. Это требование времени, это удобно. И на самом деле более безопасно, чем носить деньги в кармане. Это, однако, не исключает воровства, просто на место традиционных карманников пришли хакеры и мошенники на доверии. По различным оценкам (данные банков и независимых экспертов сильно отличаются), суммы, мошенническим образом списанные с банковских счетов россиян, исчисляются в миллиардах рублей. Корреспондент Сиб.фм попробовал разобраться, какими способами воруют деньги со счетов и как от этого защититься.

Кража со взломом

От действий хакеров никто не застрахован.

В 2015 году году хакеры украли со счетов в российских банках 348,6 млн рублей. По сравнению с 2014 годом рост составил 471 %.



500 рублей — стоимость изготовления карты Сбербанка с изображением героя стикеров социальной сети «ВКонтакте»

В этом году атаке подверглись даже счета российских банков, которые находились в Центробанке. Попытка оценивается в 5 млрд рублей. Хакерские атаки удалось остановить, часть денег вернуть, но в итоге 2 млрд рублей всё-таки было похищено.

Рядовые клиенты банков, понятно, с хакерами ничего поделать не могут, защищаться от хакерских атак — обязанность самих банков.

Не исключены случаи недобросовестности банковских сотрудников. Скажем, год назад в Новосибирске один неоднократно судимый сорокалетний новосибирец в сговоре с сотрудницей кредитного учреждения украл более 500 тысяч рублей с банковских карт клиентов банка, которые пользовались услугой «Мобильный банк».

Злоумышленники, впрочем, были быстро арестованы. Такие дела вполне раскрываемы.

Хакеры, воровство с участием сотрудников банка — это, безусловно, форс-мажор, и эти деньги вам вернут. Однако бывают ситуации, когда всё зависит только от нашей осторожности.

Фейки в соцсетях

В последнее время у мошенников стали модны информационные атаки на финансовые компании. Главная цель — посеять панику среди их клиентов — чтобы потом с ними было проще работать. Эти атаки идут, прежде всего, через соцсети — Facebook или «ВКонтакте». Эмоциональную публикацию со множеством восклицательных знаков и больших букв о массовых блокировках, списаниях или проверках, которые неожиданно устроил ваш банк, нельзя не заметить. И вы, конечно же, думаете: «Что же делать?»

Лучше не делать ничего.

Если вам после психической атаки позвонили, написали от имени банка и сказали о блокировке карты, списаниях, проблемах с наличностью и прочем — это точно не ваш банк, это мошенники.

Карту могут заблокировать лишь в том случае, если клиент сам звонит в колл-центр, чтобы подтвердить операцию, но даёт некорректную информацию — неправильно называет свою фамилию, паспортные данные. Иные варианты, к счастью, невозможны.

Сети Wi-Fi

1,14 млрд рублей по оценке Центробанк РФ составил суммарный ущерб от мошенничества с банковскими картами в 2016 году

Где ещё надо быть предельно осторожным — это бесплатные сети Wi-Fi в аэропортах, кафе и других общественных местах. Бесплатные сети — безусловно, удобно, явление это массовое, чем мошенники и пользуются, собирая в таких сетях персональные данные, логины и пароли от популярных сервисов. Например, они могут получить данные, которые вы вводите на сайте или в социальной сети и, используя фишинг, перенаправить вас на поддельный сайт банка вместо настоящего. Термин «фишинг» — рыбная ловля, выуживание — говорит сам за себя.

Поэтому не стоит совершать финансовые операции через общественный Wi-Fi. Стоит также следить за тем, работает ли сайт, на котором вы находитесь, по протоколу HTTPS. В этом случае данные, которыми вы с ним обмениваетесь, зашифрованы. Защищённое соединение маркируется значком в виде замка в адресной строке.

Если на сайте его нет, не надо вводить здесь пароли или совершать покупки.

Лучше всего вообще использовать наиболее безопасный, проверенный многолетней работой браузер.

Злоупотребление доверием

Самым распространённым методом воровства остаётся мошенничество на доверии, когда клиенты банков добровольно сообщают мошенникам личную информацию, сумму вклада, пароли, логины, код доступа и кодовые слова. Иногда в силу финансовой неграмотности, иногда — потому что их напугали («Сейчас ваши деньги украдут, но мы вам поможем»), либо потому, что им пообещали некий «подарок» («Поздравляем, вы выиграли»).

Историй и конкретных методов работы мошенников масса. Наверняка вы или ваши знакомые с ними сталкивались.

Например, в интернете появляется сайт, через который можно купить любой iPhone за 10 тысяч рублей, однако деньги следует перевести только на карту конкретного банка. После перевода денег звонит «оператор» интернет-магазина и сообщает, что в банке сбой, платёж не прошёл, а чтобы его подтвердить, требуется подойти к любому банкомату вашего банка с картой и перезвонить. По телефону мошенники начинают диктовать пошаговую инструкцию.

Пин-код они, понятно, не требуют, цель мошенников — узнать одноразовый пароль и логин к банку-онлайн.



260 тысяч мошеннических операций с пластиковыми картами было проведено в 2015 году

Ну а так как номер вашего телефона им уже известен, остальное — дело 15 минут. За это время совершенно бесплатно можно подключить ваш личный кабинет к другому номеру телефона. В течение получаса все деньги, в том числе защищённые вклады, переводятся на других пользователей и в другие банки. В конце же концов виноваты вы сами, потому что поверили в новый настоящий «айфон» за 10 тысяч рублей. Ну не бывает новых настоящих «айфонов» за 10 тысяч.

Ещё пример. Вы размещаете объявление о продаже какого-то товара на какой-нибудь интернет-площадке. Вам звонит потенциальный покупатель, уверяет, что готов заплатить аванс, «только не продавайте, очень нужно». Просит сообщить номер вашей карты (включая секретный cvс2-код) на обороте. Затем, утверждая, что уже переводит вам деньги, просит сообщить код подтверждения операции, который должен прийти на ваш мобильный. Вы сообщаете, и он бросает трубку. Потому что как только вы сообщили пароль, пришедший по СМС, — деньги моментально «уходят» с вашего счёта в какой-нибудь фейковый интернет-магазин.

Далее. Вам звонит представитель Сбербанка, Пенсионного фонда, Администрации президента или другой организации.

Говорит, что произошёл сбой (вы выиграли приз), поэтому вы должны подтвердить номер своей карты. Называются произвольно любые последние четыре цифры. Вы, конечно, отвечаете, что это не ваша карта, и собеседник рассыпается в извинениях, говоря, что из-за ошибки некоего нерадивого сотрудника вы сейчас потеряете свои деньги (свой приз) и прося пройти в ближайший банкомат. Здесь схема разводки может быть крайне грубой. Вам диктуют номер «вашей новой карты», куда вам рекомендуют перевести все ваши деньги. Да, пусть грубо, но работает.

«Не только фото котика»

Это, понятно, не единственные варианты «разводок» — методы мошенников постоянно совершенствуются. Ясно, что если вы сами, добровольно и охотно, сообщили мошенникам всю свою личную информацию, дело плохо.

Тут уж вряд ли вам удастся вернуть ваши деньги. Любой суд будет не на вашей стороне.



По данным экспертов, почти в 100 раз составляет разница в официальной и неофициальной оценке ущерба от мошенничества с пластиковыми картами в России

Поэтому когда вам звонят и просят дойти до банкомата, чтобы подтвердить платёж, ни в коем случае этого не делайте, как бы убедительно и правдоподобно об этом не просили. Мошенники работают по стандартным схемам, пользуясь нашим доверием, страхами или любовью к халяве. Это может быть звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Сообщение «Ваша карта заблокирована». По-прежнему работает схема обмана «Родственник в беде». Недавно мне, например, приходила СМС «Мама, срочно нужны деньги...», хотя я не мама, а папа. Ну и так далее.

Стоит помнить также о том, что при оплате в ресторанах, магазинах и прочих публичных местах достаточно ненадолго выпустить карту из вида, чтобы её можно было сфотографировать. Поэтому осторожней надо быть не только в онлайн-магазинах, продающих запредельно дешёвые товары, но и в обычных торговых точках, ресторанах.

Совет тут один: не упускайте свою карту из виду, не передавайте её из рук в руки официантам и продавцам.

Начать же надо, как рекомендует наш земляк, шоумен и телеведущий Александр Пушной, с того, что свои гаджеты и телефоны запаролить обязательно: «Если вы потеряете телефон, то вы потеряете не просто железку с фотографиями любимого котика. Вы потеряете ключи ко всему, что у вас есть. И банковский счёт, и почту, и восстановление пароля по почте, и так далее».