Арктика как предчувствие

В декабре 2016 года в Санкт-Петербурге прошёл VI Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Недавно была опубликована его резолюция. На этом мероприятии от Сибирского отделения РАН был всего один учёный — из Барнаула. Корреспондент Сиб.фм пообщался с участниками форума из разных городов и узнал, насколько эффективным был диалог между депутатами, общественниками и представителями науки, какие цели преследуют эти стороны и какие проблемы в первую очередь нужно решить для успешного освоения Россией Арктической территории.

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проводится шестой раз Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация полярников», которая на протяжении двадцати лет принимает активное участие в развитии Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Это своеобразное подведение итогов арктической повестки страны, объединяющее дискуссии, которое проходили в течение года на различных площадках. В 2016 году форум состоялся 5–7 декабря в Санкт-Петербурге.

В программе была заявлена 31 тематическая секция, где обсуждались наиболее актуальные вопросы развития Арктики.

На форум приехали около 1 000 участников из 34 регионов России и ряда зарубежных стран — США, Великобритании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Индии.

Но, как выяснилось, от целого Сибирского отделения Российской академии наук был всего один учёный из Барнаула Алтайского края, хотя разработками в этом направлении занимаются многие институты.

Один от Сибири

Единственным сибирским учёным на форуме оказался заведующий лабораторией физики атмосферно-гидросферных процессов Института водных и экологических проблем СО РАН (ИВЭП) Андрей Романов. По его мнению, у сибирских учёных ещё много предложений, потому что ряд институтов СО РАН работает по арктической тематике — в первую очередь это учреждения, связанные с развитием нефтегазовой отрасли (Новосибирск, Томск).

Доклад Андрея Романова был посвящён дистанционному зондированию подстилающей поверхности — одному из способов получения объективной оперативной информации об экологическом состоянии экосистем. Метод микроволнового зондирования начал активно развиваться с середины 60-х годов.

Лето на берегу Карского моря. Болванский нос. 1901

— В ИВЭП СО РАН сейчас ведётся разработка дистанционных методов экологического мониторинга арктических территорий. Мы создали ряд методов и алгоритмов, которые позволяют работать со спутниковыми данными. Делаем все измерения и получаем характеристику подстилающей поверхности — влажность почвы, минерализация водных источников. Особенно нас интересует Карское море — Обская губа. Были получены первые результаты комплексного анализа спутниковых, полевых и лабораторных данных, по которым построена карта-схема увлажнённости Гыданского полуострова. Их я и представил на форуме, — рассказал о своём докладе Андрей Романов.

В целом методы дистанционного зондирования применимы для любых местностей, включая Марс.



Обская губа — самый крупный залив Карского моря, расположенный между Ямалом и Гыданским полуостровом

В Арктике они позволят оценить динамику развития негативных процессов деградации растительного покрова тундры и вечной мерзлоты.

В Новосибирске арктической темой активно занимаются два учреждения — Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука (ИНГГ СО РАН) и Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева (ИГМ СО РАН). Они даже являются координаторами направлений «Геология нефти и газа» и «Геология твёрдых полезных ископаемых» соответственно рабочей группы по развитию исследований в области Арктики научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО). Но их учёные на форум приглашены не были.

— Наш институт достаточно тесно работает с компанией «Алроса» по оценке перспектив выявления новых месторождений алмазов в арктических зонах Сибирской платформы. Очень серьёзные работы ведутся по выяснению реальных ресурсов редких и редкоземельных металлов — ниобия, скандия, иттрия и наиболее дефицитных и необходимых для высокотехнологичных отраслей промышленности средних и тяжёлых лантаноидов, перспективы выявления гигантских запасов которых имеются на северо-западе Якутии, — описал деятельность ИГМ СО РАН в арктическом направлении его директор Николай Похиленко.

Лунная ночь. Медведь на охоте. 1899

По его словам, помимо названных институтов-координаторов, от СО РАН в Арктике работают учёные из Якутска: Институт мерзлотоведения, у которого есть современная и хорошо оборудованная станция на острове Самойловский — в устьевой части реки Лены, и Институт биологических проблем криолитозоны, ведущий мониторинг зоны вечной мерзлоты для того, чтобы определить, какие виды животных и куда мигрируют в связи с этим, каким образом меняется растительность.

Учёные и неучёные

Учёных на форуме было сравнительно немного. Их недостаток компенсировали представители власти и общественных организаций.

— Первое, что бросалось в глаза, — это количество депутатов Госдумы на квадратный метр. Больше их бывает, наверное, только на заседаниях Госдумы.

— Хвала Артуру Чилингарову за то, что он смог подключить так много ресурсов к проблемам Арктики, — описал состав участников Андрей Романов.

На самом деле форум был призван выстроить мост между представителями науки и власти, объединить их усилия. Каким этот мост увидели сами участники?

— Здесь действительно была сделана попытка прокинуть мостик между учёными и властью. Нас часто не слышат: говорим не там и, как правило, таким же, как мы. Учёные и так собираются. Но наука не предоставлена сама себе, не замыкается, она оказывается востребованной, поэтому такие форумы полезны, — высказался Андрей Романов.

Самоед на берегу моря. 1901

Директор департамента научных исследований и перспективных разработок Российского государственного гидрометеорологического университета Георгий Гогоберидзе такую точку зрения не разделяет. По его словам, именно это взаимодействие как раз не удалось ни обсудить, ни фактически поднять из-за слабого присутствия той и другой стороны.

— Форум в очередной раз доказал свою состоятельность и важность как площадка для дискуссий на различные аспекты развития арктических территорий.

При этом необходимо отметить тот факт, что его практически проигнорировали руководители федеральных органов исполнительной власти, губернаторы арктических регионов.

В результате дискуссии и обсуждения носили налёт некоторой недосказанности и отсутствия реальных решений, налицо некоторый перекос в сторону общественных организаций, которые при всём уважении не играют ключевые роли в вопросах развития арктического региона, — добавил директор.



Долгое время Арктика считалась «мёртвой землёй» — непригодной для жизни

Из-за этого он предлагает сменить периодичность форума на один раз в два года. Тем более, что именно такой периодичности будет придерживаться международный форум «Арктика — территория диалога», проведение которого запланировано на весну 2017 года в Архангельске. В таком формате можно эти важнейшие арктические мероприятия просто чередовать, считает эксперт.

Георгий Гогоберидзе заметил также, что проблема внедрения результатов исследования пока ложится на плечи самих учёных. Зачастую финансирование происходит не по заказу государства, а из-за интереса исследователей. Хорошо, если они совпадают с приоритетами государства. Он полагает, что необходимо приоритетное финансирование исследований именно в тех областях, в которых государство заинтересовано в первую очередь.

То есть именно оно должно формулировать своеобразное задание и знать, как и где применять результаты.

Исполнительный директор Академии Северного форума Михаил Погодаев увидел, что перспективы взаимодействия учёных и других представителей в Арктике будут укрепляться. Он связывает это с подготовкой нового обязывающего документа — соглашения об укреплении научного сотрудничества в Арктике, которое готовится к подписанию на очередной Министерской встрече Арктического Совета в мае 2017 года в Фэрбанксе (США).

— При этом стоит отметить важность включения — наряду с научными знаниями — традиционные знания коренных народов Арктики, которые до последнего момента не признавались и слабо использовались для улучшения жизни в этой зоне. Они были накоплены тысячелетиями гармоничного существования в самых суровых широтах нашей планеты и позволяли не только выживать в таких условиях, но и создать процветающую человеческую цивилизацию. Эти знания сегодня требуют защиты, их необходимо сохранить, использовать и передавать следующим поколениям. Отрадно, что отдельные положения об их значимости вошли в текст упомянутого мною соглашения, — подытожил Михаил Погодаев.

В гостях у самоеда. 1896

Ключи к Арктике



1733 — 1743 годы — время Великой северной экспедиции, в результате которой всё сибирское побережье Северного Ледовитого океана до мыса Большой Баранов было исследовано, описано и нанесено на карты

К проблемам коренных народов севера эксперт отнёс ещё и необходимость поддержки их хозяйственной деятельности: оленеводства, рыболовства, охоты. Чтобы коренные народы Арктики смогли вывести свои хозяйства на новый уровень и развивали бизнес, то есть пользовались всеми возможностями, которые приносят перемены в Арктике.

Участники форума рассказали корреспонденту Сиб.фм и о тех вопросах, которые они считают ключевыми.

Михаил Погодаев выделил развитие опорных зон и инфраструктуры.

— Для формирования транспортной, энергетической, производственной, телекоммуникационной, социально-жилищной инфраструктуры требуются колоссальные финансовые ресурсы. По некоторым оценкам, для развития инфраструктуры Арктической зоны РФ требуется более 300 миллиардов долларов США, в то время как суммарные потребности инвестиций в инфраструктуру Арктики оцениваются в 1 триллион долларов.

Весенняя полярная ночь. 1897

Георгий Гогоберидзе отметил значимость вопросов обоснования и будущего развития опорных зон как фундамента развития всего арктического региона в целом. Но, по его мнению, ключевой вопрос выделить сложно:



«Страна ледяного ужаса» — так назвал Арктику норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен

— Хотелось бы сказать, что ключевыми были вопросы развития научных исследований, но форум показал, что это как раз не так. Как я уже сказал, форум привлёк внимание в основном практиков и представителей общественных организаций, а не представителей органов власти и учёных. Тем более много дискуссий велось в кулуарах.

Проректор по стратегическому развитию Мурманского Арктического государственного университета Максим Шишаев выступал на секции, в рамках которой обсуждали новые модели взаимодействия бизнеса и образования, кадрового обеспечения арктических проектов. Его доклад был посвящён работе Мурманской области в данном направлении: организации ранней профориентационной работы, новым формам взаимодействия потенциальных работодателей и обучающихся, дуальному образованию (часть времени обучающиеся проводят непосредственно на производстве).

Кадровый вопрос он считает приоритетным для развития экономики региона.

— Арктика характеризуется специфическими условиями как для хозяйственной, так и для образовательной деятельности. Территория заселена не плотно, климат — суровый. Это создаёт дополнительные сложности для «арктических резидентов» в конкуренции с центральными вузами, бизнесом и так далее.

Необходимо, чтобы здесь формировался достойный человеческий капитал, обеспечивающий устойчивое развитие.

Нужно и удерживать людей, и привлекать.

Для формирования эффективной образовательной системы при этом важно понимать, каковы не только текущие, но и перспективные потребности экономики в кадрах. Совместно с Институтом информатики и математического моделирования Кольского научного центра РАН мы моделируем и прогнозируем рынок труда, — пояснил Максим Шишаев.

1924 — год открытия астероида, названного в честь Арктики

Сегодня в Мурманской области, пояснил проректор, активно развиваются традиционные «якорные» проекты, связанные с добычей и переработкой, а также появляются новые крупные проекты, в том числе в таких нетипичных для арктического региона областях, как туризм.

Арктическая перспектива

Стороны по-разному видят возможности развития Арктики. По словам Максима Шишаева, многие эксперты сходятся во мнении, что строить экономическую систему арктических территорий по вахтовому принципу нецелесообразно, поэтому нужно обеспечивать присутствие в Арктике, наращивать человеческий капитал и развивать инфраструктуру.

Кладбище на острове Вайгач. 1898

Николай Похиленко, напротив, говорит о перспективе вахтового принципа освоения Арктики:

— Необходимо максимально надёжно оценить перспективы и выявить несколько крупных месторождений для того, чтобы создать добывающие центры типа Норильска. Крупные города строить не нужно, лучше — вахтовые посёлки: небольшие, которые привлекут специалистов. В качестве примера можно взять месторождение, которое нам удалось открыть в Канаде. Построили посёлок на 750 человек. Время его жизни определено как 45 лет.

Это высокорентабельное и технологичное предприятие с хорошей экономической отдачей с минимальным воздействием на экологию.

Так и нужно делать.

Академик считает, что ещё необходимо развивать туризм, в том числе экологический. В Мурманск уже приезжает много охотников за северным сиянием. Андрей Романов утверждает, что нужно найти компромисс между интенсификацией нефтегазодобывающей отрасли и традиционным ведением хозяйства малочисленных коренных народов Севера.

Промежуточные итоги

Опубликованная резолюция показала, к каким результатам пришли участники форума по всем направлениям. Ключевой темой форума признали совершенствование арктического законодательства. Документ планируют направить в Федеральное Собрание РФ для рассмотрения законодательных инициатив в профильных комитетах Государственной Думы и Совета Федерации.

В области вечного льда. Лето. 1897



Артур Чилингаров — известный российский учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации. Имеет 25 престижных наград за свою деятельность

На пленарном заседании академик Артур Чилингаров заявил:

— Уверен, что инициатива по дальнейшему развитию законодательства должна идти снизу — от людей, которым предстоит жить и работать по этим правилам. Я хочу призвать представителей общественности активно выдвигать свои предложения, а представителей Федерального Собрания быть готовыми к тщательному, вдумчивому анализу этих инициатив и разработке качественного законодательного обеспечения развития Арктической зоны, — приводит слова академика пресс-служба форума.

Предложения резолюции разбиты на 12 тематических разделов, внутри классифицированных по функционально-отраслевому признаку (законодательное регулирование, государственное управление, региональное регулирование, межрегиональное взаимодействие, гражданское общество).

Вышеперечисленные мнения экспертов разделились. Так, особое внимание хотят уделить производству редкоземельных металлов в рамках перспективных направлений импортозамещения.

А основными направлениями развития Арктики признаются нефтегазовое, рыболовное, транспортное и туристическое.

Несмотря на значимость поднятых проблем, пока формулировки чаще всего звучат слишком обобщённо и иногда даже размыто. Например: «Принять меры по повышению прозрачности системы государственных закупок, которая содержит ограничения, создающие препятствия для развития малых наукоёмких предприятий, что негативно отражается на арктических проектах».

Какие меры, кто их должен принимать, какие препятствия имеются в виду и о каком негативном воздействии идёт речь? Пока одни вопросы.

Или: «Обеспечить возможность эффективного участия образовательных организаций в крупных экономических проектах на базе частно-государственного партнёрства». По каким критериям оценивается эта эффективность?

К особенно широковещательным пунктам относится ещё и такой: «Адресно увеличить выделение средств на актуальные проекты по новым технологиям и производству оборудования для Арктики, повысить контроль за такими проектами, привлекая независимых экспертов, ввести налоговые льготы для отечественных производителей такого оборудования, льготного кредитования и грантов». Интересно, смогут ли получить эти гранты учёные, которые серьёзно занимаются арктической темой, и как они будут отбираться.

Священное место самоедов на северо-восточном Болванском носу. Карские ворота. 1898

Но понятные и более-менее конкретные предложения тоже есть. Они действительно, как правило, связаны с необходимыми изменениями в законодательстве.

Для привлечения инвестиций составители документа предлагают ввести особый налоговый режим для малого бизнеса и населения, вплоть до отмены всех налогов и сборов, на 10 — 20 лет.

Ряд изменения касается сферы строительства: участники форума в этом документе рекомендуют дополнить Градостроительный кодекс РФ разделом «Устройство оснований и фундаментов на многолетнемёрзлых грунтах и обеспечение безопасности объекта в период их эксплуатации». Также необходимо сократить межремонтные сроки проведения капитальных ремонтов отдельных конструктивных элементов зданий, потому что в условиях вечной мерзлоты они ниже в два-три раза, чем установленные законодательством в сфере ЖКХ.

Судно во льдах (яхта «Мечта»). 1899

Изменения нужны и в нормативно-правовых актах, направленных, например, на изменения орудий ловли рыбы и развитие ярусного промысла для уменьшении негативного воздействия на бентос Арктических морей. Или: «С целью обеспечения законного права проведения маломерным флотом традиционного промысла в коммерческих целях жителями прибрежных территорий РФ внести соответствующие изменения в закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов“».

В резолюции перечислен ряд мер, связанных с упрощением.

Например, нужно разрешить любительский лов крабов по лицензиям (по аналогии с ловом сёмги) и упростить визовый режим для иностранных туристов.

Отдельный раздел посвящён экологии. Разработчики документа хотят повысить административную ответственность за нарушение экологического законодательства по ст. 19.5 КоАП РФ, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду в Арктике.

Для поддержания здоровья населения планируется создать комплексную телемедицинскую систему Арктической зоны и единый компетентный орган для проведений медицинских консультаций на море. Или же целый научный кластер по арктической медицине.

Таким образом, как и все документы официального стиля, резолюция наполнена глаголами в повелительном наклонении, инфинитивами и отглагольными существительными. Кто всё же окажется адресатом этого императива, наверное, поймём позже. Тем более 16–17 февраля в Москве состоится II Международная конференция «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов» в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Некоторые участники будут прежними.