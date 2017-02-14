Валентины и Валентины: тёзки праздника всех влюблённых

К празднику Дня святого Валентина все относятся по-разному. Одни считают, что это отличный повод наконец-то рассказать о своей любви. Другие уверены в том, что этот праздник никакого отношения к чувствам не имеет. Есть и те, кто вместо него предлагает отмечать День Петра и Февронии, а про 14 февраля забыть. Неизвестно, как там с Февронией, но вот всем Валентинам забыть этот день точно не получится. С недавних пор каждый год именно в этот день их все поздравляют. Хотят они этого или нет. Корреспондент Сиб.фм поговорила с современными Валентинами и выяснила, как они относятся к своему имени и празднику имени себя.

Имена «Валентин» и «Валентина» сейчас достаточно редкие. Это раньше у нас в космос летала Валентина Терешкова, на сцене пела Валентина Толкунова, о сказках рассказывала тётя Валя, а книжки писали такие Валентины, как Распутин, Катаев и Пикуль. Сейчас всё не так. Даже найти и разговорить современных Валентинов и Валентин было не так уж и просто.

Судите сами: по данным областного управления по делам ЗАГСа, в 2016 году в Новосибирской области родилось больше 38 тысяч детей.

Из них только 31 Валентина и всего 8 Валентинов.

Так что все Вали могут считать себя уникальными. Что, кстати, большинство из них и делает.

Валентин Копалов, 40 лет

Меня назвали в честь младшего брата моего деда, Валентина Николаевича. Всё просто, семейная традиция. И так как само имя в общем-то не предполагает особо уменьшительно ласкательных форм, то звали меня дома Валя, как ещё-то? Я привык, а в школе всем у нас вообще было поровну на имена. Ну вот в детсаду, помню, дети смеялись, но как-то не особо и без злости.

На 14 февраля, конечно, непременно находится кто-нибудь, кто внезапно начинает меня поздравлять.

Это необъяснимо, бороться с этим бесполезно.

26 марта 2008 года Совет Федерации единогласно одобрил инициативу по учреждении «Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья» в День святых князей Петра и Февронии

Обычно отшучиваюсь что, типа, дорогая, не знал, что ты в меня влюблённая такая, ладно, тащи свои сердечки, конфетки и всё такое, похихикаем. Раньше, когда День влюблённых ещё только набирал обороты у нас, было тяжелее. Люди путали его с какими-то более традиционными праздниками и поздравляли всех подряд, мне тогда доставалось побольше. Сейчас всё же поспокойнее. И это хорошо.

Валентина Васильева, 29 лет

Я третий ребёнок в семье. Старшие сестра и брат очень хотели маленькую сестрёнку. И почему-то именно Валю. Почему — до сих пор не знаю. Но тем не менее родители просьбу выполнили, они получили сестрёнку по имени Валя. Или Валентина, скорее: так получилось, что в семье с детства меня звали все полным именем. А в школе — Валя и Валька. Причём я была единственная на всю школу Валентина, и меня никогда никто не звал по фамилии. Все и так понимали, о ком идёт речь.

14 февраля меня, конечно, всегда все поздравляют с именинами.

Хотя меня это раздражает ещё со школы, я постоянно всем объясняю, что именины у меня 29 июля.

Потому что в православной традиции именины — это день святого с твоим именем, который находится ближе всего к дню рождения. В общем, это не мой праздник, не сложилось у меня с ним.

Каждый год в этот день я всем злобно объясняю, что меня НЕ НАДО поздравлять.



Валентинки с Куртом Кобейном и Кортни Лав нарисовала новосибирская художница Зинаида Кузнецова к 14 февраля 2017 года

Хотя что скрывать, День святого Валентина в школе праздновала, и на дискотеках с друзьями непременными валентинками обменивалась.

Валентин Долгополов, 27 лет

Назвали меня Валентином, потому что родителям нравилось имя, и оно было редким. Ну, как и сейчас. Уменьшительно в семье меня звали Валя, Валик. В школе звали Валёк и Вальтрон. В школьные годы в классе не было проблем с именем. Наверное, сказалось ещё и то, что у меня в классе было два Валентина — как-то так вышло.

14 февраля отмечаю с любимой женой, дарю какую-нибудь приятность, а она мне. Друзья, знакомые, родственники, конечно, поздравляют с днём Валентина, а не с днём влюблённых. Окружающие 14 февраля с интересом относятся, когда узнают, что меня зовут Валентин.

Чувствую, что, узнав про моё имя, они сомневаются, поздравлять меня или не стоит, вдруг меня уже все достали с поздравлениями.



Памятник святым Петру и Февронии Муромским был открыт в Нарымском сквере Новосибирска в мае 2012 года

Есть у меня история, связанная и с праздником, и моим именем... Однажды на работе 14 февраля я с утра купил цветы своей жене и, чтобы они не замёрзли в машине, принёс их в кабинет и поставил в вазу рядом со своим рабочим местом. И тут ближе к обеду заходит начальник в кабинет, и на его лице читается искреннее удивление, адресованное всем: мол, это вы что, цветами Валентина поздравили с 14 февраля?! Пришлось объяснять, что не так уж все сошли с ума, чтобы меня поздравлять с праздником цветами.

Валентина Яскина, 35 лет

Меня назвали в честь бабушки, маминой мамы. Это была не бабушка по характеру, а самый настоящий генерал. Поэтому, несмотря на то, что имя мне казалось старомодным, я им гордилась. Тем более что других Валь я и не знала — за всё детство только одна тёзка встречалась. Уже редко так называли детей в моём поколении.

Обычно встречались тёти Вали да бабы Вали, ну и я среди них одна.

Дома меня ласково звали Валюшкой, в школе иногда Валькой, я очень не люблю до сих пор, когда так называют, ну какая я Валька? Ведь мне нравилось, что имя необычное, приятно было быть особенной. Сейчас не очень люблю представляться как «Валя», обычно говорю «Валентина», звучит как-то иначе.

С тех пор, как в моду вошёл праздник 14 февраля, меня неожиданно стали поздравлять все близкие и знакомые. Вот каждый год папа с утра звонит, как в день рождения.

Приятно, конечно, хотя я сама не чувствую особой связи между своим именем и этим праздником. Ну день и день.

Ну что поделать, хотите — поздравляйте.