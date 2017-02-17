80 лет в обед: дизайном по логотипу

Вторую неделю в СМИ и социальных сетях сибирские специалисты и любители ведут бурные дискуссии, посвящённые дизайну. В данном случае — символике, которая была утверждена к празднованию 80-летия Новосибирской области, и логотипу, созданному к празднованию аналогичного юбилея области Иркутской. Что об этих вариантах думают профессионалы, выяснил корреспондент Сиб.фм.

На 2017 год приходятся 80-летние юбилеи трёх сибирских регионов: Новосибирской и Иркутской областей и Алтайского края. По случаю юбилеев сибирские дизайнеры и креаторы родили свои творения. В Новосибирске символика утверждена по результатам конкурса, в Иркутске и на Алтае была выбрана оргкомитетами.

28 сентября 1937 года — дата образования Новосибирской области путём разделения Западно-Сибирского края

В Новосибирске процедура выглядит самой запутанной. На сайте правительства НСО есть новость о том, что конкурс действительно объявлен геральдической комиссией. Работы нужно было сдать до 15 июля 2016 года. В январе в СМИ появилась информация о том, что в конкурсе поучаствовали больше 80 дизайнеров, но их работу оргкомитет до конца не одобрил. Надо понимать, что за основу была выбрана работа Юрия Бурики, много лет занимавшего должность главного художника Новосибирска, автора бессмертной скульптурной группы стоящих на задних лапах соболей с куполом Оперного театра в лапах передних, — местные ценители прекрасного уже не один год изощряются в острословии по поводу этой городской достопримечательности. Бурика, во всяком случае, эмблему дорабатывал. Но если сравнить два варианта, то отличия мало различимы даже хорошо вооружённым глазом.

Один из членов геральдической комиссии признался корреспонденту Сиб.фм, что утвердила логотип не комиссия, а созданная рабочая группа. Но комментировать работу коллег не стал.

О процедуре принятия логотипа в Иркутской области известно немного — конкурс вроде был объявлен, но про него никто не слышал. И недоумения результат вызвал достаточно.

Фотография пресс-службы администрации Иркутской области



В 1997 году был утверждён нынешний герб Иркутской области

В Алтайском же крае юбилейную эмблематику приняли «без шума и пыли» в начале этого года. Прошлогодний открытый конкурс не удовлетворил организаторов, и 26 января символика была утверждена «путём заочного голосования на методическом совете по вопросам социальной рекламы при краевом управлении связи и массовых коммуникаций», как сообщили СМИ. Выбран был вариант, созданный арт-директором издательского дома «Алтапресс» Алексеем Шелеповым. И надо сказать, он не вызывает отторжения: лаконичность и точная цветовая гамма не оскорбляют тонкие чувства эстетов, а карта края, составленная из колосков, трансформирующихся сначала в листья, а потом во взлетающих птиц, отсылает к знаменитой парадоксальной графике бельгийского художника Мориса Эшера.

Стараясь занять максимально беспристрастную позицию в эстетических спорах, Сиб.фм попросил прокомментировать принятую юбилейную символику сибирских регионов профессионалов: художников, дизайнеров, журналистов.

Самодельное и скороспелое

Михаил Паршиков

Художник-график, член Союза художников России

— Я много занимался проектированием товарных знаков и логотипов, хотя я не претендую на истину в последней инстанции. То, что я увидел, меня совершенно не обрадовало. Ни слова, ни полслова я не слышал о проводившемся конкурсе. Постфактум по верхам пролетело, что дизайнеры Новосибирска якобы отказались участвовать в нём. Нам подают окончательное решение и не знакомят профессиональную публику с вариантами, поданными на конкурс.

Непонятно, был ли этот конкурс вообще.

Первое впечатление о новосибирской эмблеме — каша. Вижу, что шрифт рукодельный. Как в детские годы: брали линеечку, ставили треугольничек под 15 градусов и строгали наклон — так получался курсив. То есть рубленый шрифт самодельный оставляет желать лучшего.

Слоган «Гордимся прошлым, создаём будущее» помещён на цветную ленту. Красно-серо-синюю, серо-зелёную. На тёмных цветах белый шрифт ещё как-то воспринимается, а когда он попадает на серый — не читается. Всё какое-то случайное, самодельное, скороспелое...

Лихость дизайнера заключается в том, что буквы, написанные без пробела, слиты в единый блок — я должен догадываться, что за слово имел в виду автор.

Когда подают подобную непрофессиональщину в качестве окончательного решения, задумываешься, что происходит вообще там, наверху, где сидит «авторитетнейшее жюри, выбирающее лучший вариант»?



Герб Иркутской губернии Российской империи

В Иркутской области вообще значок этот смастерён на уровне 50–60-х годов прошлого века. Может быть, он даже честнее, чем новосибирская эмблема. Просто взяли служебную информацию и разместили на готовый символ области. И ведь жюри выбирало логотип, деньги были кому-то заплачены.

Область распила

Олег Беседин

Архитектор, дизайнер, член Союза художников России, доцент кафедры дизайна ИрГТУ

— В Иркутске это больная тема. Сейчас (как и каждый наш юбилей) активно обсуждается. Все в недоумении — от смеха до возмущения. Нам мало понятны причины этой хронической болезни, но можно предположить три возможные причины. Первая — архитектура, дизайн и искусство стали безопасной и выгодной системой коррупционного распила: заказы распределяются, выполняются и одобряются сообщниками, делящими «гонорар» между собой.

Юбилеи — выгодный бизнес, на них выделяются большие бюджетные деньги.

А деньги там немалые. По официальным расценкам Союза художников от 2001 года, проект логотипа и знака — это 80–160 тысяч рублей; фирменного стиля или юбилейного дизайна — более 300 тысяч. Схема проста: дать заказ своему угодному исполнителю (подешевле), а провести смету и поделить барыш по расценкам. А если это делать через раскрученные бренды и имена, то ставки рыночно-миллионные.

Вторая причина — низкий уровень графической культуры заказчиков.



Медаль «За заслуги в культуре и искусстве»

И в силу этого наоборот, малые средства, которые они выделяют на такую «мелочь», как «слово с цифрой». Как следствие — привлечение к работе выгодно-недорогих исполнителей. Руководители, которые занимаются этим при администрации, как правило, сами очень далеки от дизайна и искусства: юристы, экономисты, политики. Они считают, что дизайн — это детское баловство, «картинки». Доходит до смешного: привлекают в халявных конкурсах школьников и детский сад. А потом просят профессионалов «доработать». Я не шучу, так и было в моей практике с медалью «За заслуги в культуре»!

Третья причина — отсутствие качества дизайнеров при их конвейерном количестве. Это стало модной профессией, которой обучают во всех ПТУ, при всех вузах, которые на этом зарабатывают деньги.

Для первоначального решения проблемы есть отработанные способы — открытые конкурсы. Широкие общественные или более серьёзные «заказные», когда приглашаются конкретные профессиональные участники. С публично объявленным жюри из авторитетных профессионалов до народного интернет-голосования.

Всё это, широко пропагандируемое и освещаемое в СМИ, придало бы юбилею большую популярность и привлекло общественный интерес, добавило доверия к властям!

Если по первому взгляду начать разбор новосибирской эмблемы, то по эстетике это прошлый век — в стиле заголовка из какой-то заводской стенгазеты. Цвет вне критики! Странная уныло-пёстрая гамма. Цветов очень много, наивный градиент. Но многочисленными колерами пользоваться опасно, как с аккордами и фальшивыми нотами в музыке: если больше трёх, уже риск какофонии. Здесь вообще несъедобная мешанина!

А общий наклон для чего? Это плакатный приём! В том числе закосили герб.

Он в эталонном виде без наклона, а значит, нарушена юридическая норма, поскольку любой государственный символ нельзя изменять и нарушать пропорции.

Потом уже в применении на разных носителях можно обыграть эффектами, тенями и градиентами. Но в первоначальном виде недопустимы все эти раскраски и фальшивые объёмы. Логотип, эмблема, герб — это знак! Ясный, лаконичный, чистый, без мишуры и фантиков, без самовольных искажений и корявости. Знак — символ нашего вкуса, нашего времени, нашей культуры!

Выбор пыльных пиджаков

Вадим Палько

Журналист сайта irk.ru

— В сущности то, что в правительстве Иркутской области называют логотипом, на деле является официальным гербом региона с геральдическим бабром (он же амурский тигр), но к которому в свободное место на щите добавили несколько слов и чисел. Удивляет подача. Если бы жители области уже по факту в дни празднований увидели этот логотип на баннерах и сувенирной продукции, скорее всего, просто развели бы руками со словами: «Ну, сэкономили, обошлись без нормального логотипа, кризис же».

Но правительство области зачем-то утверждало, что был проведён конкурс — где, когда, кто проводил? — в котором участвовали дизайнеры.



Логотип к 355-летию Иркутска

Причём отобранный эскиз оказался лучшим. С такой предысторией логотип выглядит даже не казусом, а отдаёт изощрённой формой дурновкусия либо полным безразличием организаторов.

У нас есть с чем сравнивать. Например, логотип к 355-летию Иркутска, который отпраздновали в 2016 году. Пример хорошей организации: все желающие представили свои варианты, устроили открытое голосование, а потом профессиональное жюри, не руководствуясь, а лишь опираясь на результаты голосования, выбрало окончательный вариант.

Итог — город получил яркий, успешно растиражированный символ. Ни герба, ни флага (вы их и так насмотритесь в юбилейный год), ни лишних слов.

Логотипы должны выбирать не «пыльные пиджаки» из областной администрации, не народ всеобщим голосованием (который, скорее всего, выберет что-нибудь бессмысленное и беспощадное), а профессионалы — дизайнеры и люди, непосредственно связанные с культурой.

Детские ошибки

Александр Филюрин

Директор рекламного агентства «Мелехов и Филюрин»

— Новосибирская эмблема плохо считывается: в ней избыточная детализация, текст размещён на дробном фоне.

Это всё детские ошибки дизайнера, недавно освоившего программу Corel Draw. Видно, что над этим долго трудился неумелый человек.

В коммерческой рекламе такой дизайн привёл бы к значимым финансовым потерям, а в общественной сфере — никаких потерь, кроме брюзжания публики.

Иркутский значок имеет меньше грехов. По крайней мере, всё читается. Ну, взяли традиционный губернский герб, ну, влепили «80 лет» как смогли.

Зато бесплатно.



Бренд полный: пять экспертов по брендингу оценили новый логотип Новосибирска

Никто ведь и не претендовал на дизайн. Архаично смотрится, но не архаичнее, чем традиционный герб.

Алтайскую эмблему можно всерьёз обсуждать с позиций современного дизайна и актуальной эстетики. Она сделана профессионалом, и не нужно иметь развитое воображение, чтобы представить, как нарядно и оптимистично будет смотреться сувенир, зал или город, оформленный этой эмблемой или её элементами. Когда алтайскую символику сравниваешь с новосибирской и иркутской, видно, насколько они заскорузлы, непрофессиональны и, самое главное, нефункциональны.

Они будут не украшать, а уродовать.

Привет Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову

Дмитрий Мишин

Эксперт по маркетинговым коммуникациям

— Эмблема 80-летия Новосибирской области выглядит настолько беспомощно и непрофессионально, что не имеет смысла детально обсуждать, что в ней плохо.

Плохо всё.

И это при том, что в городе есть профессиональные, международно признанные дизайнеры и маркетологи, мастера своего дела. И ведь проблема не в том, что вот это нарисовали. Рисовать и выставлять на всеобщее обозрение можно что угодно — это личное дело каждого. Самое удивительное, конечно, что эту эмблему утвердили.

Жаль, но прослеживается тенденция: концепция области «Сибирь здесь», логотип НГУ, новый логотип Музея Новосибирска, айдентика парков — список можно продолжать.

Буквально каждая работа, связанная с символикой Новосибирска и области, заставляет вспомнить «Сеятеля», которого нарисовали Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Всё это относится в полной мере и к различного рода фестивалям и мероприятиям в рамках маркетинга территории.



Новый логотип Новосибирского государственного университета был разработан в 2016 году

А воз и ныне... что?

Олег Семёнов

Председатель новосибирского отделения Союза дизайнеров России

— Не вижу особого смысла обсуждать свершившийся факт. Это не проблема Новосибирской области. В общем ряду подобных изделий наше выглядит «как родное». Это явление хорошо описано в статье Павла Родькина.

Прошло шесть лет, а воз и ныне — что?..

Может, когда-нибудь случится чудо, и государственные мужи начнут относиться к подобным вещам, как к своим костюмам, то есть станут покупать красивое, удобное и качественное.

Визуальный шум

Николай Запорожский

Арт-директор студии MartDesign

— Эмблема к юбилею Новосибирской области — абсолютно непрофессиональная работа. Есть вопросы буквально к каждому элементу этой композиции, поэтому разбирать детально нет смысла.

Я считаю, что руководству Новосибирской области нужно отказаться от этого решения и обратиться к профессиональным дизайнерам.

В Иркутской области, на мой взгляд, поступили неплохо: взяли герб и постарались к нему с минимальным уроном прикрутить символику 80-летия. Не выдающаяся работа, но и не ужасная. Только проблема в том, что нужно было просто вверху написать «80 лет Иркутской области» в две строки, а они начали придумывать что-то. Зачем-то сделали обводки вокруг цифр, которые выглядят нелепо — это визуальный шум.

Всё устарело

Антон Рябцев

Арт-директор брендингового агентства «KIAN»

— Новая айдентика и логотип 80-летия Новосибирской и Иркутской областей устарела так же, как и вся администрация этих регионов!

Ей на вид как раз лет 80.

Логотип как логотип

Аня Голубь

Дизайнер

— Как дизайнер я слежу за мировыми трендами в графике и в целом в жизни. Такие логотипы, к сожалению, не отражают современности. Эмблема к юбилею Новосибирской области сразу не читается. Многослойность графических линий, цветовое многообразие мешают ясно и чётко воспринять информацию. Например, слово «лет» сливается в неопределённый объект.

Я не думаю, что эта эмблема являет собой суть того, ради чего она сделана.

Единственный вариант расположения надписи в самом нижнем правом углу выглядит интересным. Цифра 80 лежит как будто в аксонометрии на самой Новосибирской области.

Логотип Иркутской области не вызывает эмоций. Сделан максимально просто, поэтому и сказать про его достоинства и недостатки нечего.

Логотип как логотип. Пусть живёт.

Дизайн — дизайнерам

Владимир Зянкин

Старший преподаватель кафедры дизайна НГУАДИ, член Союза дизайнеров России, член общественного совета Министерства культуры Новосибирской области

— То, что мы увидели — показатель того, что у нас нет чётко сложившейся системы создания современной эстетически ценной городской и региональной символики.

Это ошибка, которая происходит с определённой периодичностью. Даже если какой-то алгоритм создания подобных символик у муниципалитета есть, то результаты показывают, что он очень плохо работает на сегодняшний день. По сути главная проблема в том, что графический дизайн должны создавать именно графические дизайнеры.

Не архитекторы, не художники, а люди, которые занимаются этим каждый день, способны создать грамотные, качественные решения.

Дизайнеры есть и в Новосибирске, и в регионе, но по разным причинам они просто не включены в данные процессы. В результате визуальная среда, в которой мы живём, находится в унылом состоянии.

Плохо, когда дизайнеры не верят, что могут повлиять на ситуацию. Мы превратились в комментаторов, а должны принять более активную позицию. Тогда наша городская среда будет меняться в лучшую сторону.

В Иркутской области другая крайность: символика подобного формата должна быть более эмоциональной и торжественной, а сделали проходной вариант — невыразительный и скучный. Даже с технической точки зрения графики и дизайна проблемный. В нём видны проблемы с типографикой, со шрифтами. Могут возникнуть сложности с масштабированием при выносе изображения на какие-то сувениры. Это всё из-за того, что профессионализм разработчиков был не настолько высокий.