Успех городов: массовые мероприятия, которые вдохновляют

Как организовать масштабное городское событие и повторить этот успех несколько раз? Руководители и менеджеры социокультурных проектов рассказали о своём опыте и реакции жителей на изменения окружающей среды. Сиб.фм публикует очередной материал партнёрского проекта с Институтом «Стрелка».

Сформировать пул активных граждан, победить скептицизм местного населения и не останавливаться — «Городской конструктор» поговорил с предпринимателями и кураторами о городских фестивалях и других проектах, влияющих на город.

Михаил Приёмышев,

идеолог средового фестиваля « Курбанистика », Вологда

Я хотел объединить творческие проекты в одном. Им и стало переосмысление окружающей среды. Сначала родился термин «креативная урбанистика» как подход к городской среде не через сухое градостроительство, политику и регламенты, а через объединение деятельности социологов, дизайнеров, хореографов, художников, музыкантов. Я хотел создать универсальный художественный язык. Таким поводом как раз и стала «Курбанистика». Организовывая фестиваль, я научился понятно говорить о сложных профессиональных вещах. Это бесценный опыт одновременного общения с чиновниками, трактористами, художниками, известными московскими архитекторами, местными жителями, коммунальщиками, студентами. Такое общение определённо заставляет действовать.

С помощью мастер-классов, лекций и архитектурных воркшопов, которые мы проводим на фестивале, жители города осваивают технологии работы с городской средой.

Во время проведения фестиваля мы много общались с местными жителями, поэтому получили от них одобрение. Постоянно держали при себе мысль, что людям нравится видеть вещи, которые отражают их самих. Поэтому хороший организатор должен уметь сохранять баланс между концептуализмом и лубком.

В «Курбанистике» принимают активное участие студенты, стартаперы и люди, которые ищут себя. Также у нас в городе есть единый штаб волонтёров. Благодаря ему люди получают разные навыки, и команда городских фестивалей становится более открытой. Остальные приходят наблюдать, слушать и просто отдыхать.

Фактически «Курбанистика» выступает как катализатор перемен.

2 раза фестиваль «Курбанистика» прошёл в Вологде - в июле 2014 и в октябре 2015. В программе фестиваля воркшопы и прикладные мастерские посвященные урбанисте. дизайну, танцу и даже каллиграфии

Когда мы провели в 2015 году фестиваль в колледже народных промыслов, это событие зацепило департамент образования, и другие колледжи тоже начали внедрять образовательные инновации, делать дизайн-конференции. Кроме того мы сами продолжаем каждый год делать воркшопы и средовые проекты на других фестивалях в городе. Выходит, что «Курбанистика» каждый раз обретает новое лицо и запросы.

Полина Вахотина,

директор Культурного центра «Эйдос» и организатор фестиваля « Бу!фест », Владимир

Идея «Бу!феста» в Владимире не пришла, а выросла в нем. Я знала про Московский «Бу!фест», знакома с организаторами, и сама идея объединить в одном месте маленькие издательства, хендмейд и некоммерческую музыку казалась симпатичной. К тому же «Эйдосу», нашему магазину-клубу, пора было развиваться. Сделать книжный фестиваль, с одной стороны, логично, с другой — хороший вызов, так как во Владимире их никто не делал.



«Бу!фест» фестиваль, проходящий во Владимире с 2010 года, объединяет в одном пространстве книги, музыку, литературу и прикладные искусства

Московский фестиваль — частный проект, в этом его обаяние, но и слабость, так как слишком много рисков на таком маленьком поле. Я с самого начала решила, что во Владимире это будет некоммерческий по духу фестиваль. С этим и пришла в городскую администрацию и получила поддержку. Нам дали помещение, транспорт, помогли с рекламой и организацией. Это было здорово, так как без такой поддержки мы, неопытные на тот момент девушки, могли бы просто не справиться. У нас всё получилось, и в итоге во Владимире уже пять лет существует фестиваль, не похожий ни на официальные мероприятия, ни на коммерческие события, ни на неформальную тусовку. «Бу!фест» стал интеллектуальным городским праздником, и горожане это сразу оценили.

В нашу команду постоянно вливаются те, кого привлекает дух творчества.

«Бу!фест» резиновый и вмещает самые разные проекты — главное, чтобы они подходили по стилю.

Администрация давно не вмешивается в рабочие процессы: весь контент, всё содержание и форму делаем мы. Это тоже привлекает творческих людей, многие из которых сторонятся чиновников и не участвуют в городских мероприятиях, не находя для себя в них места. Вместе с тем на «Бу!фесте» играет Губернаторский симфонический оркестр, библиотеки делают свою программу, участвует Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Вся суть успеха в том, чтобы объединить самых разных людей на общем поле любви к чтению и любопытства к книгам, которые не увидишь в сетевом магазине, поддерживая при этом яркую и лёгкую атмосферу. Эта лёгкость заразительна.

Ирина Седых,

организатор фестиваля городской культуры « АРТ-Овраг », Выкса

Семь лет назад Благотворительный фонд «ОМК-Участие» уже активно работал в Выксе. Мы сотрудничали с учреждениями, которые помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывали адресную помощь семьям, вели образовательные программы для педагогов. Но нам хотелось создать проект для подростков и молодёжи Выксы — для тех, кто лет через десять придёт работать на Выксунский металлургический завод, на другие предприятия этого города, для тех, кто стремится в большие города за новыми впечатлениями.

Иногда людям кажется, что жизнь в больших городах более насыщенная и полноценная, поэтому возникает стремление уехать в столицу, за границу, подальше от родного дома.

Поначалу мы ориентировались на старшеклассников и студентов. С годами поняли, что наш фестиваль интересен и людям постарше. Хотя наш главный ориентир не возрастной: мы делаем фестиваль для тех, кто любит Выксу и готов участвовать в её преображении. Мы стремимся к тому, чтобы Выкса заняла достойное место на культурной карте страны, чтобы жители города металлургов гордились не только историей завода, сложными технологиями современного производства, но и фестивалем городской культуры «АРТ-Овраг», который меняет ритм жизни города, его дворы, парки, скверы, судьбы его жителей.

На первых трёх фестивалях уклон был сделан в пользу молодёжной современной культуры: музыки, экстремального спорта и стрит-арта. В последующие годы акценты сместились в область архитектуры и развития городских пространств: появились арт-дворы и элементы благоустройства городского парка.

«АРТ-Овраг» — фестиваль городской культуры, который преображает жизнь целого города.

1757 — год создания Выксунского железорудного завода и одновременного образования села Выксы в Нижегородской области. В 2016 году в городе Выксе проживали 53 477 человек

В Выксе, в центральном парке, на набережной, в городских микрорайонах, остаются уникальные современные арт-объекты, для создания которых приезжают художники, скульпторы и архитекторы со всего света. В парке проходят выставки, создаются студии под открытым небом, где музыканты, хореографы и спортсмены проводят мастер-классы для всех желающих. Так, в год 70-летия Победы мы провели акцию в память об ушедших на фронт жителях Выксы. Весь день художник рисовал мелом на асфальте карту довоенного города. Участники акции зажгли 6 355 свечей — по числу не вернувшихся домой. Жители Выксы расставили на карте города свечи и танцевали вальс, тот самый, что не успели дотанцевать в 1941 году добровольцы, уходившие на фронт. Танцевали и ветераны, и люди молодые.

Подготовка фестиваля занимает год. Заканчивается очередной фестиваль, и уже на следующий день с подробного анализа каждой программы, отзывов жителей и публикаций в прессе начинается планирование следующего фестиваля. Мы много общаемся с художниками, горожанами, волонтёрами, кураторами программ. Они помогают нам взглянуть на фестиваль со стороны, своим личным участием создают историю фестиваля. Растёт число фанатов и гостей, которые специально приезжают в Выксу на три дня, чтобы всё архитектор Владимир Шуховобязательно увидеть своими глазами.

Меняется фестиваль, и меняется отношение к нему.



В 1898 построил в Выксе водонапорную башню, ставшей прообразом знаменитой башни на Шаболовке

За шесть лет городской культуры «АРТ-Овраг» вошёл в жизнь Выксы как масштабное и ожидаемое событие. У нас есть опыт проведения фестиваля и узнаваемое имя, более восьмидесяти арт-объектов и именитые участники. Чем старше становится «АРТ-Овраг», тем теплее относятся к нему люди, а мы, в свою очередь, стремимся создать все условия, чтобы жители становились его активными участниками и организаторами. Один из результатов нашей работы — то, что сегодня Выксу знают не только как город металлургов, но и как город, где его жители совместно с художниками создают новое пространство для жизни и творчества.

Особенно я хочу сказать о программе «АРТ-Двор». Мы предложили конкурс, куда могут подать заявку соседи, решившие преобразить свой двор. Они обсуждают с архитекторами и дизайнерами свои предложения, несколько раз встречаются, чтобы прийти к общему решению. Потом активно участвуют в преобразовании своего двора, работают, выходят на субботники, занимаются благоустройством.

Фестиваль помогает горожанам свои инициативы формулировать и претворять в жизнь.

Юлия Кривцова и Александра Макарова,

куратор и координатор культурного центра TEXTIL , Ярославль

11 миллионов покупателей ежегодно принимает блошиный рынок на севере Парижа, в районе Сен-Уан

Уже более трёх лет мы регулярно проводим городские выходные — это встречи горожан, на которых можно познакомиться с городскими сообществами и активистами, лекторий, ярмарка, игры, мастерские. Очень приятно видеть, как горожане заранее приходят и организуют свои лавки и кафе. Но это всё равно выборочная история на десять человек. Нам хотелось, чтобы активное участие могли принимать большее число людей, и решением этой задачи стал блошиный рынок. Наши участники моментально подхватили идею. Площадка во дворе TEXTIL идеально подходит для его проведения. Нам удалось привлечь людей, которые никогда не бывали на традиционных хаотичных барахолках. С первого блошиного рынка мы увидели, что формат работает и набирает популярность очень быстро. Для жителей города это простая и доступная возможность принять участие. У всех есть вещи, которые перестали служить, а теперь появилась возможность отдать их тому, кто это ищет и оценит.

Нас радует, что к участию присоединяются очень разные люди: от студентов до пенсионеров, от людей, кто пришёл на блошку впервые, до завсегдатаев барахолок.

Всех объединяет желание интересно провести время, потолкаться в толпе ярких и приятных людей, пообщаться и найти уникальную вещицу.

Пока мы готовимся к блошиному рынку, мы общаемся с участниками, которые заранее регистрируются. Их мы настраиваем на то, что блошиный рынок — это не торговля ради торговли. Главное здесь — общение. Расскажите историю вещи, расскажите свою историю или историю своей семьи.

Предмет приобретает магию, как только мы оборачиваем его в воспоминания.

Нас поразило, что многие посетители и даже участники прежде не знали, что такое блошиный рынок. Поэтому с первого мероприятия мы ввели лекторий, на котором рассказываем о традициях блошиных рынков в разных городах мира, о ярославских барахолках, об истории вещей и необходимости давать им вторую жизнь. Мы открываем ресайкл-мастерскую, рассказываем о самых классных находках на наших страницах в социальных сетях, приглашаем опытных барахольщиков. Мы также поддерживаем местное сообщество экологов, которые продвигают идеи не покупать одноразовые, односезонные вещи, не выбрасывать то, что может послужить другим людям или может быть отправлено в переработку.

Наша организация — НКО — модератор между горожанами и представителями власти. Мы заработали свой кредит доверия, люди точнее понимают, какие ценности стоят за нашим желанием организовывать встречи горожан, знают, что нами не руководят политические или коммерческие силы. Мы такие же горожане и тоже заинтересованы в том, чтобы в городе было комфортно и интересно жить.

Константин Рахманов,

руководитель и сооснователь фестиваля « Стенограффия », Екатеринбург



5 декабря 63 году до н. э. в Древнем Риме состоялось первое известное в истории применение стенографии

С 2002 года я занимаюсь граффити, а с 2008-го начал много путешествовать по России. В своих поездках я знакомился с местными жителями, мы рисовали и гуляли по городу. Возвращаясь каждый раз в Екатеринбург, я стал больше обращать внимание на город, архитектуру, людей и менталитет. Начал по-настоящему влюбляться в него и решил проводить мероприятия, посвящённые продвижению граффити. Как раз в этот момент я встретил таких же небезразличных людей, как и я, это были Евгений Фатеев и Андрей Колоколов. Мы начали совместно придумывать формат чего-то интересного, важного, масштабного, а главное — общегородского. И в один прекрасный день 2010 года на скамейке в центре города родился Фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Нашей задачей было сделать городское пространство немного лучше, ярче и интереснее.

Каждый год «Стенограффия» производит новые творческие проекты, новые смыслы в уличном пространстве. После того как мы сформулировали свою картину мира, у нас получилось заразить таких же небезразличных людей. Так у нас каждый год формируется большая команда организаторов и волонтёров.

Первые два года мы объясняли людям, что это такое и зачем оно нужно.

Постепенно «Стенограффия» начала привлекать горожан, так как они увидели, что изменить среду, где они живут, не так уж и сложно. Екатеринбуржцы включены в процесс, их двор, улица, город становятся уже не чужим пространством, а обжитым и своим. Бывает, горожане помогают художнику создавать объект или кормят его. Один раз кто-то вынес на улицу телевизор, чтобы художник мог рисовать и следить за футбольным матчем своей любимой команды.

Мы искренне верим в то, что нужно бороться за «экологию визуального», ведь, изменяя свою среду обитания, мы меняем и себя.

Думаю, именно это и привлекает людей. К нам приходят люди разного возраста, достатка и склада ума. Школьники, студенты, курьеры, менеджеры, бармены, директора агентств — все хотят помочь «Стенограффии». Кто-то хочет получить знание, кто-то — сделать мир ярче, кто-то просто хочет отдохнуть от рабочих будней.

Когда инициатива происходит снизу, проект живёт дольше: до тех пор, пока он нужен горожанам. Эта позиция прочнее, потому что если проект задуман сверху, то директивы в один момент прекратятся и проект закроется.

Кирилл Параваев,

организатор музыкального фестиваля TESLA , Хабаровск

Изначально не было идеи создавать полноценный музыкальный фестиваль. К нам в агентство пришёл друг и местный сценический прокатчик Саша Желеков и предложил сделать «большую тусовку» под открытым небом. Мы всё обсудили и решили подойти к организации немного глубже: продумать концепцию, философию, коммуникацию с гостями, эмоции. Делать что-то просто так — скучно. Тем более в случае с «Теслой» была возможность реально оставить след в истории города.

То, что созревало в наших головах, никто в истории Хабаровска ещё не делал.

Формат фестиваля под открытым небом мы утвердили сразу. Во-первых, в Хабаровске нет хороших концертных площадок. Во-вторых, open-air — это единственный способ собрать действительно много людей. Организовывать «Теслу» было очень тяжело. Ещё до фестиваля мы думали о себе как об опытных организаторах. У нас много городских фестивалей за плечами, сотни коммерческих мероприятий для брендов, но «Тесла» выматывает полностью: очень много нюансов, очень много денежных, человеческих, технических и временных ресурсов. В регионах всё гораздо сложнее с реализацией идей: придумать можно всё что угодно, но не всё есть в наличии.



Никола Тесла — американский инженер и изобретатель в области электротехники. Занимался исследованиями в области беспроводной передачи электричества

Изначально жители реагировали настороженно. Постепенно и аккуратно мы погружали их в проект правильными словами, подачей, контентом, обещаниями. После первой «Теслы» эта проблема ушла, так как люди сами начали делиться друг с другом впечатлениями. Жители нас полюбили, потому что мы дали им наконец-то что-то новое. Это повод гордиться собой, своей музыкой, своими людьми. Придумывать декорации, видеоролики, три сцены, 25 коллективов, рекламную кампанию сложно, долго и дорого, но в итоге люди оценивают и благодарны. Мы делаем «Теслу» один раз в год, потому что каждый раз хотим сделать что-то абсолютно новое, повышать планку, а не повторять предыдущие фестивали. Такие вещи, как большой музыкальный фестиваль, нужно проводить раз в год. Хотя жители города просят нас организовывать фестиваль чаще.

Я понял, что если есть агентство или команда смелых людей, которые будут работать по 20 часов в сутки, мёрзнуть, уставать и падать в обморок ради идеи, то можно создавать проект. Если нет полноценной команды, то лучше объединяться с прокатчиками, рекламистами, политиками, инвесторами и кем угодно.

Не всегда результат деятельности — прибыль. Иногда важнее и ценнее — показать мастерство, видение и самоотдачу.

Анжела Пиаже,

организатор экоакции « Ёлки, Палки, Пять Бизонов », Санкт-Петербург

Для того чтобы придумать и организовать «Ёлки, Палки, Пять Бизонов», у нас совпало несколько факторов. Наша команда увидела фотографии зубров из пражского зоопарка, где они жевали хвойные деревья. В это время мы были дружны с лесниками Сестрорецкого лесопарка, которые были ответственны за зубров. У них же были дробилки для деревьев. И вот всё сошлось в одну точку: зубры есть, ёлки есть, дробилки есть. Так мы и придумали собирать ненужные хвойные деревья от горожан и передавать их на корм животным. Сама идея проекта свежая и очень логичная. До нас экопереработку ёлок никто не налаживал.

При планировании такого проекта мы как добровольческое движение исходим из своих ресурсов. Жители на акцию отреагировали положительно.

С нашей помощью все узнали, что жизнь зубров не столь ужасна, как об этом пишут в социальных сетях.

5249 зубров насчитывалось в мире в 2013 году. Из них 3 626 особей проживало в полусвободном и свободном состоянии

Думаю, петербуржцам понравилась идея, потому что она объединяет в себе несколько составляющих: экологию, заботу о животных и имеющийся ресурс в виде ёлки. Горожане понимают, что могут помочь и сделать это легко. Участвуют самые разные люди, которых объединяет неравнодушие к окружающей среде.

Мы начинаем готовиться за три месяца до старта акции. В такой работе очень важна хорошая команда с понятными ролями и рабочим функционалом каждого организатора. Включённость в процесс — необходимое условие для успешного осуществления проекта. Также нужна проактивность. Именно она улучшает качество жизни. Горожанам сделать конкретный проект иногда проще, чем чиновникам, которые ограничены протоколами и бюджетом. Но наилучший эффект получается при сотрудничестве чиновников, общественных организаций и жителей. «Ёлки, Палки, Пять Бизонов» проходит уже третий год. Спустя какое-то время заинтересовались другие города. С прошлого года подключилась Москва, а в этом году также Ярославль и Архангельск.

Благодаря нашей акции в Петербурге появилась новая традиция, которая завершает январские праздники. Для горожан это возможность внести свой вклад в дело экологии, защиты животных и разумного потребления. По отзывам участников, очень многие благодарны и вдохновлены, хотят присоединиться.

Андрей Кочетков,

идеолог фестиваля восстановления исторической среды « Том Сойер Фест », Самара

Мы работаем с исторической средой, а не с официальными объектами культурного наследия, на реставрацию которых выделяются средства. Исторические постройки могут десятилетиями стоять, и их никто не будет трогать. Так, некоторые дома в Самаре уже сто лет не видели покраски. Проблема исторической среды болезненна для многих городов России. Чаще всего её используют как строительную площадку для новых спальных районов. О ней много дискутируют в интернете, а мы решили, что если о её судьбе написаны миллионы комментариев в социальных сетях, то можно найти хотя бы с десяток людей, которые перейдут от слов к делу.

Поскольку у властей не было никаких идей, что делать с исторической средой, мы решили взять ситуацию в свои руки.



В четырёх романах и трёх незаконченных произведениях Марка Твена фигурирует Том Сойер, один из главных персонажей писателя

Показать, что даже небольшие инъекции, которые могут быть сделаны силами самих горожан, радикально изменяют ситуацию. Мы хотели показать, какой красивой может быть историческая застройка, если о ней немного заботиться. Изначально мы решили просто покрасить дома. Потом поняли, что этого недостаточно. Необходимы столярные работы, замена пришедших в негодность деталей, работа с жителями домов. Проект постоянно обрастает новыми смыслами. Позже пришла идея, что нужно приносить в эту среду культуру, создавать события, заниматься благоустройством территорий. Так мы учимся и делаем фестиваль всё сложнее и совершеннее. В 2016 году он успешно прошёл уже в трёх городах, где мы транслировали свой опыт. У нас накопилось такое количество знаний, что мы решили передать технологию дальше. Поэтому в марте мы проводим Школу «Том Сойер Феста». Заявки пришли уже из десяти городов.

В начале запуска фестиваля было куда больше скепсиса к нашей деятельности, чем теперь. Не все верили, что мы сможем довести до конца работы хотя бы на одном доме. А сейчас восстановлено уже 11 домов в трех городах. В Самаре наши объекты привлекают туристов: у домов побывали тысячи экскурсантов, которые до наших работ просто проходили мимо них, не видя ничего примечательного. Мы очень старались сделать работу на фестивале не скорбным героическим трудом, а настоящим праздником. Местом, куда хочется прийти отдохнуть. В том числе отдохнуть от постоянного умственного труда и заняться физическим. «Том Сойер Фест» вышел по-своему социально полезным фитнесом.

Игорь Скаляриев,

соорганизатор сообщества « Беги, Ростов, беги », Ростов-на-Дону

Идея проекта «Беги, Ростов, беги» родилась благодаря запросу аудитории. На ростовском TEDx мой коллега Руслан Хисматуллин рассказал про бег и целеполагание. После чего был завален вопросами о том, как и откуда начать. И для того, чтобы на них ответить, была придумана субботняя пробежка по центру города, где можно спросить и услышать ответ, почувствовать плечо товарища и просто попасть в дружественное сообщество, тёплую компанию. На одной из таких пробежек оказался и я.

Забег по субботам утром стал главной традицией «Беги, Ростов, беги», и вокруг этой традиции начали собираться люди.

Собираются люди разных профессий, возрастов, статусов. Можно даже сказать «из разных миров», но большой общий интерес к бегу нас всех действительно объединяет. Одна простая пробежка может перевернуть представление о каком-либо аспекте жизни просто потому, что ты пробежался со специалистом в этой области и поговорил по душам.

Со временем немного изменилась концепция: за несколько лет на фоне развития движения появились более узкие сообщества с активными лидерами, зачастую не на шутку соперничающие друг с другом. Сейчас мы как зонтик над каждым бегуном города. Мы площадка, объединяющая всех любителей вне зависимости от приверженности к какому-то конкретному клубу или школе. Городское управление ощутимо помогает нам, например, в организации общегородского праздника «Побегай 1 января», который поставил рекорд России по массовости, но это уже отдельная большая история.

Конечно, в городе и раньше существовали беговые сообщества, «КЛБ» — клубы любителей бега. Но многим было непросто в этой среде: при всём уважении к коллегам, сообщества походили на пионерские кружки и клубы по интересам со строгим сводом гласных и негласных правил.

Кажется, людям не хватало простоты и доступности.

Мы живём в то время, когда на жизнь горожан влияют только они сами. Если у них созрел запрос, то другие жители города совместно организуют ответ на него. Дальше — эффект домино: за два года количество любительских забегов выросло в несколько раз — они проходят чуть ли не каждые выходные, стали возможными действительно массовые мероприятия, в хорошую погоду на стадионе не протолкнуться, а одного легкоатлетического манежа на город стало очевидно не хватать. И это, конечно, не заслуга организаторов или сообщества — это результат заинтересованности и активности жителей города.

Виктор Лепский,

основатель маркетов CREATIVESPOT , Владивосток

Я убеждён, что если хочешь изменений, сделай их сам. В 2010 году нам хотелось интересно проводить время днём и видеть вокруг себя более интересные проекты. В то время молодёжи днём было невероятно скучно, кроме тех, кто занимался спортом.

И мы воплотили в жизнь именно те идеи, которых нам самим не хватало. Вместо слов мы организовали интересный досуг.

Я очень рад, что в 2010 году попал на Пикник «Афиши» и побывал там на маркете. Для меня это был удивительный опыт стильного и дружелюбного ритейла. И когда мы стали думать о наших делах, именно этот опыт всплыл в голове.

Гостями маркетов в начале были наши друзья и такие же, как мы, молодые люди. Всем очень нравилось, но многие говорили, что это «хипстерская тусовка». Прошло время, и мы стали городским проектом. Качественный маркет и среда, которую мы создаём, позволяют рождаться новым интересным участникам. Проект стал привлекать людей из-за хороших площадок, профессионального подхода команды и заботы об участниках. Мы объединяем творческих предпринимателей, которые оригинальны в сравнении с классическим ритейлом.

Есть ряд достижений, которыми я очень горжусь. Например, за два дня маркета мы показали площадку Фабрики «Заря» во всех аспектах: как выставочную, музыкальную, лекционную. Моя нелюбовь к Новому году во Владивостоке мотивировала меня сделать новогоднюю ярмарку «Скандинавская деревня» — один из самых милых и сложных проектов. Также мы придумали неон-маркеты, создали необычный декор и сместили внимание покупателей на атмосферу.

Антон Вальковский,

независимый куратор, менеджер проекта «II Декада паблик-арта (Из)обретая публичное », Волгоград



478741 солдата потеряла Советская армия во время Сталинградской битвы. Немецкие войска вместе с союзниками — около 500 тысяч человек

Волгоград практически полностью был разрушен в годы Второй мировой войны. Это город, в котором отсутствует культурная преемственность и память. Изучению этого феномена, а также актуализации фестивального движения мы посвятили наше исследование. Идея проекта возникла из-за ощущения бессобытийности и отсутствия альтернативного художественного продукта. Мы определили для себя цель — стать площадкой для проведения регулярного художественного события, развивать и продвигать местных художников, урбанистов и кураторов, а также заявить о существовании локальной художественной сцены. «Декада» стремится научить художников всему циклу создания произведений.

Также мы решили развивать ряд неактивных и заброшенных городских пространств. Каждый год наша команда выбирает уникальные с точки зрения архитектуры, но заброшенные, недоступные или неактивные места. Например, пространства Спиртзавода или здание царицынской Водокачки. И конечно, для нас очень важно активизировать городские сообщества. Мы смогли не просто снова «обрести» некоторые публичные пространства, но и изобрести новые: так, через несколько месяцев организаторы других культурных проектов по нашим следам провели свои мероприятия на пустующем Спиртзаводе и на Водокачке.

«Декада» — это исследовательский проект, в рамках которого художники рефлексируют о местной специфике и особенностях региона.

Поэтому каждый год мы выбираем новый концепт, понятие или идею, которые являются определяющими или симптоматичными для территории. Важным содержанием многих проектов, реализованных в рамках «Декады», стала ориентация на партиципаторное искусство (искусство соучастия — прим. ред.). Мы решили вкладывать свои ресурсы в изменение отношений горожан к поднимаемой нами проблематике, от состояния дорог до сохранения культурного наследия.

Таким образом участники нашего проекта распадаются на две, часто непересекающиеся группы: это конкретные сообщества, с которыми работают художники, и зрители, которые в каждый момент могут стать соучастниками и дать обратную связь. Мы готовы принять в наше сообщество любого желающего.

Для того чтобы отслеживать обратную связь по проекту, мы ввели хештег #publicartvg и были удивлены позитивному отклику.

Несмотря на то, что нам удаётся вовлекать в проект отдельные локальные сообщества, в целом мы наблюдаем две проблемы. Во-первых, местные жители скептически относятся к любой проектной активности и не верят в то, что коллективные действия могут принести ощутимые изменения. Во-вторых, невзирая на то, что Волгоград — один из самых полиэтничных регионов на юге России, практически все сообщества ведут крайне изолированное и замкнутое существование.

Поэтому мы работаем над тем, чтобы сформировать чувство сопричастности, и стараемся установить связи между замкнутыми сообществами.

Мы держимся на энтузиазме участников. Сейчас основные финансовые средства на реализацию произведений мы получаем посредством грантовой помощи, поэтому для нас, конечно, важна поддержка администрации хотя бы на уровне человеческого контакта и признания. Каждый год мы стараемся привлекать волгоградских художников и тех, кто оказал влияние на развитие локальной художественной сцены в предыдущие десятилетия, но покинул город.

Выступая вместе с состоявшимися художниками, молодые находят для себя ролевые модели, образцы для подражания и веру в то, что они могут чего-то достигнуть не только на локальной арт-сцене. После двух «Декад» мы уже достигли определённых успехов. В Волгограде было создано сообщество молодых художников, которые получили возможность попробовать себя в области актуального искусства. Во время второй «Декады» жители города стали свидетелями появления новых коллабораций между художниками.