10 мифов о гриппе: от анаферона до бани с водкой

Конец декабря—начало марта в нашей стране — традиционное время для гриппа. Телевизор и журналы полны рекламы чудодейственных средств, серьёзные передачи напоминают о методах профилактики и лечения, все беседы о том, кто как болел и лечился. В этом году к середине марта эпидемия уже завершилась, хотя в Кемерове, допустим, уровень эпидемиологического порога до сих пор не снижается. Корреспондент Сиб.фм с помощью специалистов попробовал разобраться с распространёнными мифами о гриппе.

Первое описание заболевания, похожего на грипп, датируется 412 годом до нашей эры. Казалось бы, уж об этой-то болезни должны знать практически всё — как бы не так. За два с половиной тысячелетия вокруг гриппа сложились многочисленные народные поверья — а медики отмечают, что некоторые из них по-настоящему вредны.

Вот горячая десятка самых распространённых мифов о гриппе и комментарии специалистов.

Миф № 1. ОРВИ, грипп и ОРЗ — по сути, одно и тоже. Даже врачи их толком не различают.



ОРВИ — самая распространённая в мире группа заболеваний, объединяющая респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей

В этом утверждении есть правда, но не вся правда. С одной стороны, грипп является разновидностью ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций). Если, конечно, речь не идёт, например, о также порой вызывающих ОРВИ энтеровирусах, которые могут при этом атаковать ещё и кишечник. В свою очередь, острые респираторные вирусные инфекции — это часть более широкой группы — острых респираторных заболеваний (ОРЗ), к которым относятся и бактериальные инфекции.

Мои же собеседники категорически не согласны, что при лечении вовсе не обязательно отличать грипп от других респираторных вирусных заболеваний. «Есть препараты, которые избирательно влияют именно на вирус гриппа, — поясняет профессор НГУ, вирусолог Сергей Нетёсов. — Например, такие всемирно известные лекарства, как „Тамифлю“ и „Реленца“, ингибируют фермент нейраминидазу, имеющийся у вирусов гриппа и тем самым мешают проникновению вирусов гриппа в клетки, то есть — их распространению по организму. Но действует этот препарат эффективно лишь первые 48 часов от момента заражения, или максимум 36 часов от начала заболевания».

Нетёсов особо отмечает, что именно после заражения вирусом гриппа фиксируется самая высокая смертность среди всех респираторных вирусных инфекций.



Из Устава Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»

Поэтому из всех респираторных вирусов только от гриппа разработаны вакцины в настоящее время. «В период с середины января и до конца марта, как правило, именно на грипп приходится около 30 % всех респираторных заболеваний, — приводит статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор НГУ. — Если бы не было вакцинации, на грипп приходилось бы больше половины всех заболеваний ОРЗ. По данным ВОЗ в России, благодаря вакцинации сравнительно небольшой процент заболеваний, имеющих причиной вирусы гриппа. Максимум же ВОЗ фиксирует в странах, где охват вакцинацией невелик, а именно в странах Юго-Восточной Азии».

Миф № 2. Грипп — болезнь межсезонья. Сибирских морозов вирус гриппа не переносит, как и летней жары.

Как уже сказано, пик заболеваний гриппом приходится на январь — март. А для Сибири это отнюдь не межсезонье. Начинают же болеть гриппом, как правило, в декабре, а завершают — в конце апреля. Сергей Нетёсов, который знает, как хранятся штаммы самых разных видов вирусов, напоминает, что в лабораториях вирусы хранят обычно именно в морозильниках.

Другое дело, что в сильные морозы мы стараемся не выходить из дома, а значит, ограничиваем свои контакты, и именно поэтому имеем меньше шансов заразиться.



По оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии сезонного гриппа приводят к 3-5 миллионам случаев тяжёлой болезни и 250-500 тысячам случаев смерти во всём мире

О непереносимости же вирусом гриппа жары красноречиво говорят графики заболеваемости в разных странах: пик заболеваемости тоже именно зимой фиксируется в более густонаселённых и более тёплых южных странах.

Миф № 3. У всех антибиотиков много побочных эффектов, но зато они эффективны — верный способ быстро вылечиться.

Антибиотики — это действительно волшебное лекарство, которое спасло немало жизней. Но влияют антибиотики только на грибы и бактерии. Всё дело в том, что и те, и другие достаточно сильно отличаются от наших с вами клеток. На этой разнице и работают антибиотики: они опасны для бактерий, но в применяемых дозах практически безопасны для клеток человека.

Вирусы не имеют никаких клеточных стенок, не синтезируют белки самостоятельно. По сути, это маленький кусочек информации, который внедряется в клетку хозяина и заставляет эту клетку работать на себя: синтезировать нужные ему белки, размножать его генетическую информацию и волей-неволей помогать ему распространиться.

Так что для того чтоб уничтожить вирус в своём организме, нам, по сути, надо не только заблокировать вирус, но и уничтожить свои же заражённые вирусами клетки.



Более 2 000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром, выявлено в настоящее время

При такой хитрой тактике любому вирусу антибиотики (действующие против бактерий) не страшны.

Другое дело, отмечает главный врач ИНВИТРО, инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, осложнения — бактериальные инфекции, которые могут появляться после четвёртого дня заболевания.

«Сам по себе вирус гриппа — мощный иммуносуппрессор. А это значит, что часть бактериальной и грибковой микрофлоры, которая всегда есть на слизистых поверхностях и коже даже здорового человека, начинает активно размножаться и может вызвать вторичную бактериальную инфекцию, — поясняет он. — Возник же этот миф от того, что бактериальные осложнения после гриппа возникают нередко. И некоторые люди начинают принимать антибиотики превентивно. А вот этого делать ни в коем случае нельзя!» Врачи не рекомендуют принимать антибиотики заранее отнюдь не только потому, что не стоит заниматься самолечением. Но и потому, что большинство антибиотиков блокируют размножение бактерий в данный момент, но не помешают их размножению в будущем.

То есть если начать приём антибиотика заранее, это не застрахует вас от начала бактериальной инфекции. А вот принимать антибиотик, который вы уже принимали, будет нельзя.

Миф № 4. При эпидемиях лучше носить маски в людных местах — может, и неудобно, но и риск заразиться сильно падает.

550 млн человек в мире болело испанкой в 1918–1919 годах, около 30 % населения планеты, Это была самая массовая пандемия гриппа за историю человечества

«В целом утверждение правильное. Но есть один нюанс. Менять обычные продающиеся в аптеках маски нужно каждые полчаса-час, — замечает Сергей Нетёсов. — Есть исследования, результаты которых показали, что обычная медицинская маска (которую проще всего купить в аптеке) „работает“ лишь 30-60 минут. Потом она намокает, теряет электростатические свойства, которые в значительной степени и задерживают микроорганизмы, и, что самое неприятное, может создать благоприятную среду для размножения собранных на ней бактерий».

Другое дело — забота о здоровье окружающих. Когда вы чихаете, образуется своеобразное облако из болезнетворных бактерий или вирусов, слюны и воздуха. Как доказали учёные, они разлетаются по всей комнате, даже попадают в вентиляционные шахты. Удержать этот поток и призваны медицинские маски.

Миф № 5. Грипп передаётся легче всего при близком общении с носителем гриппа.

Уж казалось бы, в этом никаких сомнений быть не может. Раз грипп передаётся воздушно-капельным путём, то и заражаемся мы при близком общении с носителями вируса. Но медики и учёные-вирусологи с таким высказыванием не совсем согласны.

Самая лучшая профилактика, на их взгляд —

мытьё рук, как бы странно это не звучало.



В Советской России от испанки погибло около 3 млн человек, или 3,4 % населения

«Доказано, что большая часть вирусов передаётся человеку контактным путём — через ручки дверей, водопроводные краны и другие места, которых постоянно касаются люди. На ручках дверей вирус может жить до 48 часов, — удивляет фактами Сергей Нетёсов. — Особенно опасны в этом отношении барашковые краны в общественных туалетах: вам нужно приложить усилие, чтоб его открыть, плотно прижать руку, а значит, обеспечить максимальный контакт с поверхностью. Кроме того, мы подходим к крану, грязными руками его открываем, хорошенько моем руки и снова берёмся за грязный кран. Именно с этим связана модернизация подобных приспособлений (дверей и кранов) в аэропортах. Единственная проблема в том, что на выходе из общественных туалетов вам по-прежнему приходится нажимать на ручку двери. Грамотные люди нажимают на эту ручку локтем, чтобы не загрязнять о неё руки».

Миф № 6. Лечишь — болеешь гриппом неделю, не лечишь — семь дней.

Услышав эту знакомую всем фразу, профессор Нетёсов показывает иллюстрацию — динамику развития симптомов и некоторых показателей организма после заражения гриппом без оказания медицинской помощи. «Эта картинка широко известна, из неё видно, что максимальная концентрация вируса гриппа фиксируется в конце второго дня после момента заражения. Симптомы же в виде температуры и лихорадки появляются к концу первого дня. Чаще всего к врачу мы попадаем к концу вторых суток после заражения, а к лечению приступаем и вовсе день на третий. Но в это время концентрация вирусов уже начинает падать — ещё до лечения. К концу третьего дня с момента заражения у нас вирусов уже в 100 раз меньше максимальной концентрации в крови.

И тут приём противовирусных препаратов на картину протекания болезни существенного влияния уже не окажет, за исключением симптоматических средств, которые немного облегчат состояние.

Влиять же на вирусы препаратами имеет смысл до того, как их концентрация естественным образом пойдёт на спад — в первые часы после появления первых симптомов гриппа. К тому же, концентрация интерферонов, которые организм начинает вырабатывать на третьи сутки, гораздо выше, чем в любом содержащем их лекарстве».



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Другое дело инъекции — но интерферон в виде уколов дорогостоящ и больным гриппом его не назначают. Инъекции интерферонов назначают при очень серьёзных болезнях: некоторых типах рака, обострениях вирусных гепатитов и других. В остальных случаях употребление интерферонов и индукторов интерферонов начиная с третьего дня болезни учёный считает бессмысленным. Более того, миф об эффективности приёма индукторов интерферона после третьего дня инфекции Сергей Викторович считает самым «удивительным» мифом вокруг гриппа.

А вот популярность анаферона учёного не удивляет, а огорчает: в инструкции к этому препарату говорится, что активное вещество разведено в 1*1030 раз.

Для любого человека, который со школы помнит число Авогадро, понятно, что препарат просто не содержит этого активного вещества вообще.

А всем, кто верит, что препарат помог, Сергей Викторович советует вспомнить о том, когда именно, на какой день болезни они начали анаферон принимать. И если это было после третьего дня заболевания, то вам помогла бы и простая вода.



Из 361 подтверждённого случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными с февраля 2003 года по февраль 2008 года, по данным Всемирной организации здравоохранения

Врач-инфекционист Поздняков обращает внимание на туманную формулировку «не лечишься»: «Покой и обильное питьё — это уже лечение!» Как поясняют специалисты, обильное питьё при гриппе необычайно важно. Организм, борясь с гриппом, разрушает в первую очередь собственные заражённые вирусом клетки, и «результаты разрушения» надо из организма выводить. Большая часть нагрузки в эти дни ложится на почки и печень. И чтобы облегчить им жизнь, надо пить побольше воды, причём лучше минеральной, а не дистиллированной, так как организм теряет много солей во время болезни.

Миф № 7. Температуру нужно сбивать сразу — это опасно для организма. Или прямо противоположное убеждение: температуру сбивать не надо — при её повышении вирусы гибнут.

Этот миф комментирует заведующая лабораторией термофизиологии ГУ Института физиологии СО РАМН, профессор Тамара Козырева: «Некоторое повышение температуры необходимо для ускорения ряда химических процессов: при повышении температуры скорость реакций увеличивается, и следовательно, процессы борьбы с вирусами идут лучше. При умеренном повышении температуры у человека (до 38–38,5 °С) увеличивается частота дыхания, усиливается кожный кровоток (теплоотдача с кожи может возрастать в несколько раз), повышается уровень потребления кислорода на 25–40 %».

Самим вирусам при таком повышении температуры тоже некомфортно — они хуже размножаются.

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. По состоянию на 27 августа 2009 года было зарегистрировано около 255 716 случаев инфицирования гриппом A/H1N1 и 2 627 смертей в более чем 140 регионах мира

«Но если повышенная температура держится долго, это может привести к недостатку снабжения сердца продуктами обмена (глюкозой, жирными кислотами), уменьшению кровоснабжения кишечника, что ведёт к образованию специфических эндотоксинов (ядов) и потере аппетита, — обращает внимание профессор Козырева. — При повышении температуры выше 38,5 °С начинаются процессы теплового нарушения и смерти клетки: 39 °С — деформация и повреждение мембран клеток, нарушения функций белков. Начинаются нарушения сердечно-сосудистой системы; 40–42 °С — торможение функции ионных насосов клетки, усиление входа в клетку ионов Са2+ из межклеточного пространства, что приводит к нарушению функционирования сенсорных нервов, в том числе и терморецепторов.

Нервные клетки перестают давать импульсы. Нарушается контроль обмена веществ; 42–43 °С — полная потеря гомеостазиса клетки и биологическая смерть. При длительном и сильном перегреве начинают разрушаться белки, из которых состоят мембраны клеток: белки начинают „сворачиваться“ (как белок варёного яйца) в структурах печени, почек, селезёнки, вследствие чего эти органы просто отказывают. По мере увеличения количества денатурированных (свернувшихся) белков нейроны утрачивают способность обмениваться сигналами, активность мозга неуклонно падает, наблюдается угнетение сознания, больной впадает в кому».

Тамара Козырева напоминает, что некоторые люди плохо переносят даже температуру 37,5 °С — у них начинается чуть ли не обморочное состояние, появляются судороги. Таким лицам необходимо снижение температуры на более низких значениях.

Это же относится и к беременным женщинам: высокие температуры могут навредить ребёнку, находящемуся в утробе матери.

Миф № 8. Лучше всего лечиться народными средствами. Это гораздо безопасней всякой химии.



Короче: гомеопатия — почему подобное не лечится подобным

Андрей Поздняков, много лет работавший в инфекционной больнице, с этим мифом и сам сталкивался регулярно. Комментируя его, эмоции врач-инфекционист сдерживает с трудом:

«Я, когда слышу подобные высказывания, всегда вспоминаю цитату из мультика „Мадагаскар“: „Тогда в лачуге живи и листком подтирайся“! Езда за рулём, на мой взгляд, более опасна, чем употребление лечебных химиопрепаратов. А работа на Красном проспекте вообще несравнимо вреднее!» — эмоционально реагирует врач Поздняков.

Так что если хотите попробовать русскую рулетку и вернуться в прошлое, можно отказаться от лекарств и надеяться только на травы и ягоды, но не стоит забывать о высокой смертности при эпидемиях гриппа в прошлом.

Миф № 9. Убойная доза витамина С решает проблему гриппа.

«Особенно эта теория была популярна в 90-х годах, — поясняет Андрей Поздняков. — Но серьёзных исследовательских работ, подтверждающих или опровергающих эту теорию, я не встречал. Другое дело, что большое употребление синтетического витамина С вызывает образование оксалатов (кристалликов соли щавелевой кислоты) в почках. Так что при склонности к образованию камней в почках я бы пить синтетический витамин С поостерёгся.

Камни в почках — проблема более серьёзная, чем грипп для здорового человека».

«Недостаток витамина С вызывает цингу — это подтверждают многочисленные исследования. А вот влияние сверхдоз этого витамина на иммунную систему никак не доказано, — объясняет Сергей Нетёсов. — Парадокс: эффект вакцинации доказан, но в него не верят. Польза витамина С не доказана, но в неё верят».

Миф № 10. Баня с водкой — суперсредство от всех болезней для настоящих мужчин.

«Грипп в первую очередь даёт нагрузку на сосудистую систему, на сердце, — напоминает доктор Поздняков. — А баня и алкоголь — это также большая нагрузка для той же самой сосудистой системы». Кроме того, алкоголь только в первые полчаса вызывает расширение сосудов, затем они сужаются, давление растёт, что опять же не способствует борьбе с болезнью.

Так что баня с водочкой в хорошей компании, может, и хороши, но экспериментировать с этими средствами во время болезни, если вы не уверены в своём сердце на 100 %, не стоит.