Россия приехала в Москву

10 марта в Музее «Гараж» открылась первая Триеннале современного искусства. Это первый проект подобного масштаба: на выставке представлены работы более шестидесяти художников из разных городов. Цель Триеннале — отразить развитие российского искусства за последние пять лет. «Городской конструктор» выбрал лучшие цитаты из интервью Strelka Magazine с одним из кураторов Триеннале Александрой Обуховой о развитии современного искусства в регионах и поддержке художников в стране.

Нужно что-то сделать для России

«Идея Триеннале впервые была высказана главным куратором „Гаража“ Кейт Фаул, которая буквально сказала следующее: „Нужно что-то сделать для России“, — и с большим энтузиазмом была поддержана директором Антоном Беловым. При этом кураторы музея поначалу были растеряны, поскольку не знали, какую методологию выбрать для подготовки этого проекта.

В итоге мы ушли от каких бы то ни было готовых рецептов, и сама мысль о том, что мы знаем, как устроено русское искусство, была отброшена.



„Гараж“ — музей современного искусства, основан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем. Расположен в реконструированном павильоне „Времена года“ в московском Парке Горького

Так возникла идея полевых исследований в регионах. В каждом из них мы выявили наших возможных партнёров, художников и „тайных агентов“, через которых пытались прояснить ситуацию с точками посещений: в какие города стоит ехать, а в какие нет. Благодаря филиалам ГЦСИ, которые были созданы в течение последних двадцати лет в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Томске, Владикавказе, а также отдельным культурным центрам, галереям и специалистам мы смогли составить общую картину и построить маршруты исследования. Мы поделили между собой федеральные округа нашей большой страны и в мае отправились в путешествия, которые длились до начала сентября.

Поначалу у нас был очень широкий отбор. Проблема заключалась в том, чтобы уйти от стандартного кураторского диктата, который навязывает материалу свою волю, тематизирует те аспекты, которые ему лично интересны, но которые могут быть неинтересны тем художникам, которые под его лекала не ложатся. Мы хотели быть более или менее объективными».

Вокруг огромная страна

«Всех, кого мы отсмотрели, показать не удалось бы физически, даже если бы нам дали ещё один „Гараж“. И дело даже не в квадратных метрах, а в том, чтобы осмыслить этот объём.

Чтобы передать его зрителю, нужно было провести интеллектуальную операцию, которая позволила бы систематизировать

эту пёструю картину.

20 тысяч книг и журналов, посвящённых всему современному искусству и архитектуре, дизайну и фотографии, находится в библиотеке „Гаража“

Всем кураторским составом мы снова и снова возвращались к нашим путешествиям, пытаясь выявить общие сюжеты, технологические предпочтения или стилевые повторы.

Таким образом, в каждом городе оказалась своя „мастер-фигура“. Этот термин мы позаимствовали у социолога Алексея Юрчака, который с его помощью описывает персону, формирующую вокруг себя среду. В нашем случае это символическое присутствие в социальном контексте художественной среды того или иного города. То есть эта фигура самим своим присутствием вдохновляет окружающих и заставляет их работать, невзирая на сопротивление традиционного, костного, консервативного академического мира».

«Мы выяснили, что один из общих векторов развития во всех точках России — активистское искусство, очень сильно выросшее за последние пять лет после бурных событий 2012 года. В центре этого направления располагаются два феномена, самые динамичные или влиятельные на сегодняшний день. Первый — это Монстрация (художественная акция, по форме представляющая собой демонстрацию или шествие; на выставке будет представлена её фото- и видеодокументация. — прим. „ГК“), возникшая в Новосибирске и распространившаяся по всем городам страны. И второе направление — это феминистское искусство, которое проявляет себя в самых разных форматах. Это может быть и такого рода активизм, который практически утрачивает визуальность».

Разность контекста

«Мы обращали серьёзное внимание на то общее, что нас объединяет. Региональные акценты так или иначе себя проявят: художник из Казани будет работать иначе, чем художник из Калининграда, именно потому, что по-разному формируются местные художественные школы и контекст, в котором они развиваются, очень разный.



Сибирский филиал Государственного центра современного искусства открылся в Томске 25 марта 2013 года. Директор филиала в настоящее время — член арт-группы „Синие Носы“ Вячеслав Мизин

Разница в развитии арт-активизма связана с тем, насколько отличаются регионы нашей страны по степени открытости: что возможно в одном городе, совершенно невозможно в другом. Неслучайно поэтому один из выбранных видеофрагментов — это Монстрация 2014 года, проведённая в Симферополе. Из этого видео можно узнать две вещи. Во-первых, насколько небольшим является Крымское художественное активистское сообщество и, во-вторых, насколько агрессивно настроена социальная среда к разного рода выходам на площадь».

Открытые системы

«Это не первый опыт „Гаража“ в работе с контекстами других городов. В 2015 году мы провели проект под названием „Открытые системы“: фактически собрали справочник о художественных самоорганизациях разных городов России. Это опыт оказался очень успешным, потому что сами для себя мы раскрыли не только terra incognita нашей истории искусства, но и блистательные механизмы горизонтального взаимодействия. И уже возникают события, которые минуют наш музей для того, чтобы объединить эти плавающие острова и обнаружить какие-то дополнительные опоры, идущие не через Москву.

Для меня было намного более важно, когда художники в Симферополе, которые находятся в достаточно отчаянном положении, поскольку там нет никакой поддержки современного искусства ни со стороны частного инвестирования, ни со стороны государства, открыли там квартирную галерею, действуя на свой страх и риск.

Они не понимают, как это делать и зачем, но они чувствуют, что это нужно.



Сколько стоит сибирское современное искусство на родине и за рубежом

И вдруг они узнают, что у нас был такой проект, и бесконечно радуются тому, что они не одни. В таких же обстоятельствах находятся художники в Москве, Владивостоке, Тольятти, Воронеже. Есть технологии и методы самоорганизации, которые позволяют искусству жить и развиваться вне институций».

«Конечно же, хотелось бы всячески избежать позиции такого столичного наблюдателя, который приезжает учить жизни и предлагает универсальный способ выхода из социальной и экономической изоляции художников. Я думаю, что здесь дело не в том, что художники из регионов чувствуют себя ущербными из-за того, что находятся не в центре. Самое важное следующее: горизонтализация, самоорганизация, экономическая помощь, социальная и информационная поддержка. Вот пять задач, которые мы должны выполнять. Причём совершенно не обязательно быть для этого куратором из Москвы. Самара, одно из самых благополучных в этом отношении мест, может помочь художникам из Симферополя. Именно она моделирует образцы поведения и выживания, солидарности и взаимоподдержки, так необходимые художникам, которые стоят против большого враждебного мира, имперского сознания, консерватизма и ретроградности».



«Фото- и видеосъёмка на территории Музея с применением любительской техники приветствуется!» — гласят правила посещения Музея «Гараж». Также в гардеробе меняют коляски на слинги для посетителей с детьми

«Я вас уверяю, что галерея „Электрозавод“ в Москве открывается совершенно на других основаниях, чем маленькая галерея в Грозном, которая маскируется под антикафе, чтобы, не дай бог, случайные люди не поняли, что там выставляется современное искусство, и куда создательница приходит только в сопровождении своих братьев. Не стоит сравнивать напрямую эти вещи. Для людей в Грозном чрезвычайно важно, что два художника из Грозного будут представлены на Триеннале. И у тех людей, которые живут и дышат современным искусством там, ситуация гораздо хуже, чем в Самаре и даже чем в Волгограде, где всё тоже крайне непросто. Для них имеет значение, что с ними в одном контексте будут не столько основатели музея Даша Жукова и Роман Абрамович, а Елена Слобцева из Перми, Павел Шугуров из Владивостока, группировка „ЗИП“ из Краснодара. И современное искусство — это как раз прекрасный инструмент для объединения и включения».

«Если мы говорим об изменениях, к которым это приведёт, то прежде всего это счастливая возможность для Москвы перестать надуваться от собственной значимости.

Хотя, с другой стороны, намного важнее то, что русское искусство, крайне недооценённое в мировом художественном сообществе,

станет замеченным.

В Музей „Гараж“ сейчас приезжает большое количество международных кураторов, журналистов, пишущих об искусстве, музейщиков. Нужно не просто показать им срез современного русского искусства, но и обратить их внимание на то, что в этом случайном наборе событий, которые они застают в Москве, можно раз в три года вычленить такое, которое является не просто итогом волюнтаристского решения одного, двух, трёх кураторов. Оно — итог серьёзной интеллектуальной аналитической работы. Ведь мы же не просто делаем выставку, которая будет повторяться раз в три года, а создаём информационную платформу, развёрнутый справочник имён и произведений художников из самых разных регионов».