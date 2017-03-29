Культурные центры, в которых хочется побывать

Новый материал проекта «Городской конструктор», который Сиб.фм реализует в партнёрстве с Институтом Стрелка.

В начале апреля онлайн-школа городских предпринимателей Vector выпускает новый курс «Как открыть культурный центр». «Городской конструктор» собрал несколько удачных примеров подобных проектов со всей России, которые по-разному воплощают идею развития культурной жизни городов.

Что такое культурный центр

Культурные центры — относительно новое явление по сравнению с такими традиционными культурными институтами, как музей или театр. Первые культурные учреждения для рабочих — народные дома — появились в 1890-х: в них обычно размещались библиотека с читальней, театрально-лекционный зал, воскресная школа, чайная и книжная лавка. Массовое приобщение населения к культуре стало одной из задач советской власти: в городах и сёлах СССР строились дворцы культуры: в 1922 году их было 12 тысяч, а к 1976 году — уже почти 100 тысяч. Первые современные культурные центры с актуальной программой начали открываться в 2007 году. За последние 10 лет формат культурного центра сильно изменился: появляется всё больше независимых площадок разного формата и масштаба, где проходят фестивали, выставки, кинопоказы, размещаются небольшие магазины, кафе и мастерские.

Открываются они не только по инициативе департаментов культуры, но и силами отдельных энтузиастов, городских активистов и творческих предпринимателей.



«Красный перекоп» — комбинат технических тканей в Ярославле, основан в 1722 году. Нараждён орденами Ленина и Октябрьской революции. Старейшее предприятие отрасли в России

Цель такого пространства — объединить творческих людей, чтобы они могли реализовывать свои идеи и создавать новые виды досуга, и тем самым повысить интерес горожан к культурным проектам.

Культурный центр TEXTIL,

Ярославль

Один из самых успешных региональных культурно-общественных проектов, который создала пара энтузиастов. В 2013 году искусствовед Юлия Кривцова и архитектор Сергей Кремнев предложили администрации фабрики «Красный Перекоп» открыть на месте бывшего хлопкового склада культурный центр TEXTIL.

На территории центра проходят большие совместные обеды, лекции, маркеты, детские фестивали и городские выходные. За несколько лет вокруг проекта сформировалась группа активистов: еженедельно проходят рабочие встречи, куда может прийти любой желающий. Именно во время них решают, как будут дальше развивать пространство.

Галерея современного искусства «Кубива»,

Нижний Тагил

«Кубива» — это гаражный комплекс, который находится в спальном районе Нижнего Тагила. Четыре участника творческой группы ЖКП создали в нём независимое пространство для выставок без кураторских и музейных рамок.

2011 — год основания в Екатеринбурге Уральской индустриальной биеннале, крупнейшее региональное мероприятие в области современного искусства. Комиссар биеннале Алиса Прудникова

Параллельно с выставками проходят концерты и кулинарное шоу, а какое-то время в гараже стояла даже небольшая скейт-рампа. В 2015 году «Кубива» была одной из площадок Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Арт-платформа «Ворота»,

Калининград

Пространство появилось в 2013 году в историческом здании Закхаймских ворот. Запустили его группа независимых кураторов и бывший председатель Калининградского союза фотохудожников Юрий Селивёрстов. В «Воротах» начали проводить небольшие выставки, барахолки и другие мероприятия. Вместе с волонтёрами параллельно ремонтировали помещение, проводили электричество, меняли окна и искали деньги на развитие.



Закхаймские ворота — памятник истории и культуры федерального значения, одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Построены в середине XIX века

Со временем там появились галерея современного молодого искусства, кофейня «Хлеб и Турка» и коворкинг «СтолСтул». Арт-платформа поддерживает молодых художников и создаёт условия для их самовыражения, развивает творческие индустрии города.

В январе 2017 года команда, которая основала арт-платформу, объявила о своём уходе из «Ворот» и поиске помещения для нового проекта. Сейчас пространство в Закхаймских воротах работает, курирует его общественная организация «Калининградский союз фотохудожников».

Творческая коммуна «Ещё не открывшееся пространство»,

Москва

Творческая коммуна расположена в подъезде в центре Москвы. В ней есть мастерские и комнаты, в которых живут резиденты — в основном музыканты и художники.

На каждом этаже расположена одна квартира площадью 260 квадратных метров. Все резиденты, которые занимают здесь комнаты, сами ремонтируют и восстанавливают их. В пространстве проходят вечеринки, выставки, концерты, мастер-классы, кинопоказы и другие события. На базе пространства работает киношкола. В будущем планируют запустить ещё и театральную студию.

Культурное пространство «Каменка»,

Красноярск

Лофт-проект «Каменка» — это пять тысяч квадратных метров в здании 1956 года, и рядом с ним — 5 гектаров парка. Появился проект в 2013 году по инициативе Анны Ивановой, которая работает в агентстве по молодёжной политике и реализации программ общественного развития Красноярского края. Анна собрала инициативную группу, которая вместе с ней взялась за устройство культурного центра.

Сейчас в пространстве есть «Цех» — место, где стоит технологичное оборудование разного профиля. Дважды в год на «Каменку» отбирают резидентов, творческих предпринимателей, которые откроют свои мастерские в стенах проекта. В здании расположен коворкинг «Труд» на 40 человек и тренинг-холл — пространство для проведения лекций, семинаров, образовательных программ. Основной холл используется в качестве выставочного пространства, где раз в три месяца меняется экспозиция. Также работает кофейня и магазин с местными товарами, а в парке — сцена и кафе-бистро.

Площадка «Балкон»,

Омск

Проектная лаборатория «Город своими руками» — это площадка, на которой жители Омска совместно с экспертами запускали собственные городские проекты. Её создание было инициировано институтом «Стрелка» совместно с Омским НПЗ и программой социальных инвестиций «Родные города» в 2016 году.

Команда проекта превратила полуразрушенное кафе в Советском парке в пространство «Балкон» — летнюю площадку для общения и мероприятий. Для этого очистили территорию от мусора, построили сцену и установили места для зрителей.

За один летний месяц там прошли лекции, концерты и перфомансы. Горожане сами предлагали идеи для мероприятий. Сейчас активисты готовят второй сезон, а все мероприятия проводятся в партнёрстве с Омским государственным институтом сервиса и проектом Public Speech.