Высокая скорость культуры

В марте компания «Ростелеком» подключила крупные культурные объекты Новосибирска к скоростному интернету. Ожидается, что это нововведение сделает культуру в регионе доступнее — например, жители отдалённых районов области смогут удалённо наблюдать за крупными премьерами, публичными лекциями и новыми выставками. Корреспондент Сиб.фм узнал, какие ещё возможности открылись перед театрами, музеями и библиотеками благодаря высоким скоростям.

Владимир Деев,

заместитель директора по научной и библиотечной работе Новосибирской государственной областной научной библиотеки

Современные библиотеки активно работают с электронными ресурсами в разных направлениях. Скоростной интернет позволяет обеспечивать быстрый и комфортный доступ к этим ресурсам для пользователей, развивать собственные проекты. Так мы формируем свою электронную библиотеку, оцифровывая собственный фонд, прежде всего уникальные краеведческие издания. Эти файлы достаточно объёмные, нужно, чтобы они быстро открывались. Также нам и нашим пользователям важно работать с удалёнными ресурсами, электронно-библиотечными системами, базами данных.

В них хранится большой объём информации, и, конечно, быстродействие тоже может обеспечить хорошая связь.

НГОНБ как центральное учреждение области ведёт проекты совместно с районными библиотеками. В частности, у нас есть сводный каталог библиотек НСО, который информирует пользователей о состоянии фонда. Так пользователи могут узнавать о наличии книг, не выходя из дома. Быстрый интернет нужен, чтобы обеспечивать скорость работы и обновления каталога.

Ещё одно направление, которое сейчас активно развивается — это удалённые формы взаимодействия с читателями. Мы организовываем вебинары, конференции, мастер-классы, творческие мероприятия для широкой публики.

Теперь у нас есть возможность проводить качественные онлайн-трансляции, чтобы не зависала картинка и не пропадал звук.

Виктория Буго,

ведущий редактор отдела рекламы и связей с общественностью Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус»

Мы с большим энтузиазмом восприняли эту новость. В «Глобусе» регулярно проходят творческие встречи с артистами и режиссёрами, обсуждения спектаклей, читки пьес и творческие лаборатории, которые мы периодически транслируем онлайн.

Улучшение технических условий проведения трансляций пойдёт только на пользу нам и зрителям.

Также наш театр уже несколько лет участвует в международных проектах Google («Чехов жив» и «Мастер и Маргарита. Я там был»), для проведения которых требуется хорошее интернет-соединение. Надеемся, что теперь эти события увидит ещё больше людей.

Алексей Пруссовский,

заместитель директора по общим вопросам Новосибирского государственного краеведческого музея

Переход на услуги «Ростелекома» позволит нам получить высокоскоростной интернет во всех наших филиалах. Мы уже подключили пять точек из шести. Конечно, скоростную связь мы используем не только для банального выхода в интернет, хотя электронная почта, связь с государственными органами, web-семинары — это важная составляющая нашей работы.

Главное, что научные сотрудники в филиалах, а также сотрудники 25 музеев области получили комфортный доступ к базам данных экспонатов, хранящихся на серверах в головном корпусе.

Это позволит эффективно выполнять работу по учёту, описанию и сопровождению музейных предметов.

Посетителям нашего музея также будет более комфортно. Мы последовательно реализуем доступ к аудиогиду izi.TRAVEL. Этот онлайн-аудиогид позволяет прослушивать сопровождение экскурсий на двух языках — русском и английском. Пока эта услуга есть только в музее на Красном проспекте. Кроме того, мы предоставляем доступ к нашей базе данных для изучения хранящихся у нас экспонатов. Организаторы выставок и мероприятий, которые проходят на площадках нашего музея, тоже оценят эти улучшения: более высокая скорость интернета означает более качественные web-трансляции.

Игорь Решетников,

министр культуры Новосибирской области

Информатизация и обеспечение услугами связи музеев, библиотек, досуговых учреждений является одним из приоритетных направлений для развития культуры жителей Новосибирской области. Сегодня благодаря интернету есть возможность продемонстрировать существующей и новой аудитории актуальные культурные процессы и познакомить с творческими коллективами нашего города.

Вячеслав Куц,

заместитель вице-президента — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

Работая с театрами, музеями, библиотеками, мы становимся проводниками в большой мир культурных событий. Интернет-технологии позволят всё большему количеству людей прикоснуться к прекрасному, расширить свои горизонты. Это своего рода устранение культурного неравенства для людей, живущих в глубинке, которые не имеют возможности посетить премьеру, концерт или другое мероприятие, но могут посмотреть онлайн-трансляцию на областном канале.