Навальный играет чёрными

Усилия команды Алексея Навального по организации митингов находят отклик у жителей крупных городов России, это связано c ощущением бесперспективности жизни и выросшим влиянием на общество соцсетей. В Новосибирске разница в интересах мэра Анатолия Локтя и губернатора Владимира Городецкого играет протесту на руку — местная власть не смогла наладить качественную коммуникацию с городским сообществом, рассказали политологи корреспонденту Сиб.фм.

Только о коррупции

Кандидат исторических наук политолог Дмитрий Пучкин считает, что протестную волну можно было ожидать: существующий в стране авторитарный режим дряхлеет и не модернизируется. У протеста появился всеми признанный лидер — оппозиционный политик Алексей Навальный, а также понятная всем сторонникам тема — борьба с коррупцией. Другая проблематика организаторами протеста сознательно игнорируется, потому что это может привести к расколу протеста, тема коррупции — консенсусная.

Фото Валентина Копалова из архива Сиб.фм

Людей не устраивает безысходность политического дискурса, поскольку приближается новая рокировка высшей власти в 2018 или 2024 году и дальнейшее властвование нынешней правящей команды.

400 человек собрались 2 апреля 2017 года на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционных митингах «Он вам не Димон», которые прошли по всей России 26 марта

В 2012 году протесты в регионах проходили стихийно, сейчас есть координация, а влияние на общество социальных сетей выросло на порядок — вместе это и дало эффект. Митинги прошли во многих городах страны, включая Сибирь. В Новосибирске состоялся самый массовый митинг протеста в новейшее время, в нём приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.

Кандидат исторических наук, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов причиной протестной волны считает ощущения бесперспективности и внятного движения к «светлому будущему». В ситуации, когда дороги не ремонтируются, борьба с коррупцией результата не даёт, а экономический кризис продолжается в течение трёх лет, желание сказать резкое «фе-е» подвигает людей к выступлениям. «На Болотной была схожая ситуация — усталость после кризиса 2008 года, политический застой и обман на выборах — в итоге люди хотят выпустить пар», — сказал политолог.

Фото Дмитрия Сажина из архива Сиб.фм

Второй фактор, поднимающий волну протеста, по мнению Сергея Козлова, — кропотливая работа команды Навального. До сих пор ни одна оппозиционная сила так упорно не стремилась сформулировать важную и интересную повестку дня.

«Российская оппозиция — это диванные партии, которые для гражданина ничего сформулировать не могли.

Команда Навального ориентируются на местную политику. Очевидцы отмечают, что на митинге против роста тарифов в Новосибирске самым ориентированным на местные проблемы из выступающих оказался Алексей Навальный», — подчёркивает Сергей Козлов.

Митинги против роста тарифов и против коррупции — это движение в одну сторону. Алексей Навальный с командой хотят привлечь самую активную часть общества и показать, что у оппозиционера есть поддержка, а участвовать в митингах — это не страшно.

Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм



Более двух тысяч человек приняли участие в митинге Алексея Навального против коррупции под названием «Он вам не Димон» 26 марта 2017 года

У каждого постсоветского поколения, начиная с 80-х годов, были свои протесты, отмечает заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сибирского института управления РАНХиГС, кандидат политических наук Дмитрий Березников. Важным фактором здесь является серьёзная разница между активностью тех, кто живёт в мегаполисах, и всей остальной страной. Второй фактор: работа центрального телевидения по минимизации протеста не принесла успеха, потому что он формируется на другом поле — в соцсетях.

На последних федеральных выборах стало очевидно, что мегаполисы не голосуют за «Единую Россию» — а это 30 % населения страны.

«Причина не в Навальном, а в том, что власть совершенно оторвалась от народа», — уверен политолог.

Политическая верхушка столкнулась с делегитимизацией власти, это самая опасная проблема накануне президентских выборов.

Проблемы оппозиции

При этом эксперты сходятся во мнении, что протест может затихнуть также, как это было в 2012 году. Дмитрий Пучкин считает, что у команды Навального та же концептуальная проблема, что и у власти — это увлечение тактикой. «Меня спрашивают: когда следующий митинг против коррупции — а я не знаю, и Навальный, вероятно, тоже», — сказал политолог.

Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

А вот митинги против роста тарифов в Новосибирске проходят регулярно, да ещё и «в две колонны», и хоть их участники, считает Пучкин, сильно пересекаются, они поддерживают к теме интерес.

Опыт успешной борьбы оппозиции в других странах показывает, что кампанию выстраивают на пять лет и более, это время занято напряжённой и интенсивной борьбой. Ещё там избегают вождизма, а у нас каждый раз к нему сказываются.

«Проблема также в том, что оппозиционные партии относительно 2012 года ослабели, а лидеров стало ещё меньше», — подчеркнул он.

Второй ошибкой Дмитрий Пучкин считает то, что у протеста нет «политической крыши». За рубежом используют «широкую коалицию», даже там, где активистам не удаётся зарегистрировать политическую партию, они создают политическое движение, бренд, и вся деятельность ведётся под этим брендом — туда заходят все политические и общественные организации, которые выступают за ненасильственную смену власти.

Новосибирск — это «первая Россия»

Политолог Сергей Козлов называет Новосибирск одним из центральных пунктов протеста в Сибири. По теории Натальи Зубаревич о «четырёх Россиях», Новосибирск — это первая Россия городов-миллионников. Здесь население ориентировано на западные стандарты — и потребительские, и политические: по их мнению, власть должна быть наёмным менеджером, обслуживающим население.

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

«Новосибирск — более активный город, чем другие сибирские города, они более провинциальны. Новосибирскую публику митинги против роста тарифов разогрели перед антикоррупционным митингом», — считает Сергей Козлов.

В Новосибирске ситуация складывается в пользу организаторов протеста, комментирует Дмитрий Пучкин.

Местная власть так и не смогла выработать адекватную коммуникативную повестку, ведь она зависит не от избирателей, а от Москвы.

В Новосибирске нет политического монолита власти, у мэра и губернатора свои интересы. Поэтому они действуют то совместно, то вразнобой.

Политолог считает, что уровень ненависти и недоверия к местной власти у людей митинги повысили в несколько раз. Имиджу власти в глазах местного населения нанесён огромный урон.

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

«Будем смотреть, как поведут себя мэры и губернаторы перед выборами. Их задача, как они говорят, — не раскачать лодку. Это сложно, потому что ни мэров, ни губернаторов протестный элемент особо не слушает, тем более — в Новосибирске», — считает Дмитрий Березников.

У Навального всегда есть план, он прагматичный и современный политик. Не надо его демонизировать, просто надо понимать, что перед нами новое поколение политиков, которые хотят получить власть публичным путём — через выборы. Последним, кому это удалось, был Ельцин.

Наверное, какие-то среднесрочные стратегии у Навального есть, но он играет чёрными, а не белыми — повестку задаёт не он.



Где Навальный возьмёт деньги на выборы, почему не боится своих приговоров и что думает о Трампе

«Власть столкнулась с неожиданным вызовом, крымский консенсус всех долго сдерживал и убаюкивал, руководство страны было уверено, что Майдан является мощным пугалом, но есть много активных людей, для которых это пугало не срабатывает, и никакая социология этого не показывала», — сказал Сергей Козлов.

Самое главное, что на улицы вышли те, кого там не должно быть — это молодёжь. Она всеми экспертами записана в аполитичную группу. И разговоры о подкупе участников — это пустое, уверен Козлов.

Отключим интернет?

Развитие протеста возможно, но это зависит от реакции властей и действий окружения Навального — его сейчас будут прессовать и не допускать организационной активности, считает Козлов.

«Нас ждёт повтор сценария 2012 года. Власть будет маневрировать, чтобы накал протеста сбить, в том числе и путём уступок, их будет больше к выборам, власть будет „бросать кости“, особых репрессий я не ожидаю», — говорит Сергей Козлов.

Фото Дмитрия Сажина из архива Сиб.фм



Владимир Владимирович Путин: с 2000 по 2008 год — президент России, в 1999–2000 годах и с 2008 по 2012 годы — председатель Правительства Российской Федерации, с 7 мая 2012 года по настоящее время — президент.

Недовольство людей в любом случае сохранится. Часть людей не видит выхода при существующем административном, бюрократическом, коррупционном прессе. Первое путинское десятилетие был негласный общественный договор между активной частью общества и властью, в последние пять лет консенсус подорвался, это связано с лавинообразным ростом бюрократического контроля над всеми сферами деятельности наиболее активных групп населения.

Дмитрий Березников уверен, что премьер-министр в современной России никогда особой роли не играет, эта схема была заложена под Ельцина и отражена в Конституции. Система рассчитана на слабого премьера.

Авторитет федерального уровня власти падает, и эта проблема осознаётся политическим руководством страны. Предстоит изменение конфигурации правящей элиты, но какими будут изменения, предсказать сложно.

Дмитрий Пучкин считает, что протест будет гаситься по примеру Болотной.

Скоро лето, и волна протеста захлебнётся.

К президентским выборам волна поднимется снова, но не будет такой мощной, если организаторы митингов не сделают работу над ошибками.

Фото Дмитрия Сажина из архива Сиб.фм

Федеральные власти будут переводить коррупционную повестку с федерального на региональный уровень, а Навального — готовить к отправке в тюрьму, считает политолог. Основным рефреном официальной пропаганды будет лозунг «не допустим Майдана в России». Возможно, будет ужесточаться законодательство о проведении массовых акций. Усилится атака на соцсети, вплоть постановки вопроса отключения России от интернета.