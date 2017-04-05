Как реанимировать заброшенный парк

Очередной материал Сиб.фм в партнёрстве с Институтом Стрелка рассказывает о давно забытых общественных пространствах, которые есть почти в каждом городе. Разрушенные площади, заросшие парки — привычные вещи, на которые часто не хватает времени и денег у городских властей. Но иногда за дело берутся сами горожане, и тогда такие места возвращаются к жизни.

«Городской конструктор» поговорил с Павлом Андреевым, идеологом проекта «Парк Дружбы» в Ульяновске о том, как привлечь внимание к проблемным территориям, найти деньги на их развитие и сформировать новую культуру взаимодействия с парком.



Парк Дружбы Народов — часть Ленинского мемориального комплекса, созданного в Ульяновске к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

О проекте

Парк Дружбы народов появился в 70-х. Его строили одиннадцать лет и открыли к столетию со дня рождения Ленина, он символизировал дружбу и уважение к родине вождя. Расположен парк в центре города на склоне у реки Волги и занимает 36 гектаров. Его первое название — парк Социалистических республик, каждая республика самостоятельно оформляла свои территории. Например, Таджикистан установил большой камень — символ редкого вида чёрного агата, который там добывают. Просуществовал парк примерно двадцать лет: республики перестали его содержать, когда Советский Союз распался.

Пространство заброшено уже 26 лет. Сейчас это просто лес.

Всё, что было сделано из цветного металла, растащили, мрамор и гранит вывезли, а то, что было из дерева — сожгли.

Об идее

До того как заняться парком, мы делали урбанистические лаборатории, создавали что-то вроде профессионального сообщества, в которое входили дизайнеры, архитекторы, урбанисты и горожане. Вместе думали о городских проблемах и их решениях, но ничего сами не меняли. В начале 2015 года из этого сообщества образовалась команда единомышленников, которые взялись за парк Дружбы народов. Так появился проект, нацеленный на сохранение этого общественного пространства и формирование новой культуры взаимодействия с ним.

Парк считают небезопасным. Когда мы готовились к первому фестивалю городских инициатив в 2015 году, понимали, что для начала нужно решать пул инфраструктурных вопросов в парке — например, связанных с освещением. Мы хотели создать на базе парка прототип места для идеального отдыха и протестировать разные подходы работы с публичным пространством.

Как найти единомышленников

Зимой и весной 2015 года мы встречались с горожанами и обсуждали, каким они видят парк. Привлекали всех желающих на субботники, а со временем появились волонтёры, вместе с которыми мы покрасили лавочки и урны в парке и восстановили навигацию.

В какой-то момент познакомились с сотрудником государственного архива Антоном Шабалкиным, который очень любит парк и много о нём знает: начиная с двухтысячных он ходил туда и фиксировал все происходящие там изменения. Антон помог нам с информационными стендами: на них было фотографии и описания того, как это место выглядело раньше и как менялось со временем.

Об ошибках

Опыт со стендами был довольно печальный. Уже к сентябрю 2015 года осталось всего несколько штук: они были на металлическом каркасе, а всё металлическое из парка оперативно выносят. Мы абсолютно не учли контекст и ругаем себя за это. Из-за недостатка денег в 2016 году мы не смогли их восстановить.

Однажды мы получили 960 тысяч рублей из программы «Народный бюджет», которую проводила администрация города. Этого хватало, чтобы собрать и установить две площадки — танцевальную и музыкальную. К сожалению, мы не смогли этого сделать. Площадки установили в соседнем парке. Случилось это из-за того, что на верхнем ярусе парка, где мы хотели расположить их, уже сорок лет никто не обследовал склон на предмет оползня и движения земли. А без документа о безопасности участка невозможно получить разрешение на строительство.

Но мы рады, что что-то доброе и хорошее сделали, пусть не для нашего парка.

562 метра — длина канатной дороги, пущенной в 1988 году над территорией парка Дружбы Народов: от бровки «Нового Венца» до самой нижней части волжского косогора

Как привлечь внимание

В 2015 году мы начали водить дневные и ночные экскурсии по парку. После экскурсии располагаемся в амфитеатре и разговариваем с её участниками о самом проекте: что мы делаем, зачем и как. Потом горожане задают вопросы или предлагают идеи. За два года мы провели 35 экскурсий — в среднем на них приходят 50–60 человек. Есть ребята, которые хотят присоединиться к нам, поэтому мы планируем запустить школу экскурсоводов, а значит, в 2017 году будет больше прогулок.

На деньги из городского бюджета мы провели парк-школу искусств для детей, в которой было восемь направлений: вокал, танцы, театр, фотография и другие. Было направление и для взрослых — искусство в публичном пространстве. Пригласили трёх кураторов, они провели лекции и воркшопы, на которых участники придумывали городские проекты и презентовали их.

Мы уже делали в парке концерты, кинопоказы под открытым небом, игры и квесты. Со временем жители сами стали организовывать встречи по интересам. Мы принимаем идеи от горожан, поддерживаем, находим возможность их реализовывать с помощью администрации города или грантовой поддержки. Хотим пользоваться существующей разрухой, чтобы сформировать новую культуру взаимодействия с парком, чтобы люди чувствовали, что могут в этом парке что-то создать. Так у нас появились две энтузиастки: одна каждую субботу по утрам совершает пробежки в парке со всеми желающими, а другая проводит занятия по йоге.

Где искать деньги

В комитете по благоустройству города есть небольшая сумма на нужды парка.

Денег хватает на то, чтобы косить газон один раз в год, красить лавочки, урны и бордюры и вывозить мусор.



Фонд «Ульяновск — культурная столица» был учреждён в июле 2012 года по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова

Поэтому ищем дополнительные источники.

Мы участвовали в программе менеджеров в сфере культуры Фонда имени Роберта Боша в России, привлекали средства от посольства Германии на проведение в парке фестиваля немецкой культуры «Дни Германии», получали несколько местных грантов. Один из них — Фонд «Ульяновск — культурная столица» по поддержке культурных инициатив в некоммерческом секторе. Но это небольшие деньги. С недавнего времени мы проводим экскурсии за добровольные взносы. В 2016 году за восемь экскурсий собрали 15 500 рублей.

Чтобы не возникало лишних вопросов, мы создали в открытом доступе документ, где ведём таблицу: сколько денег привлекли из грантов, получили за экскурсии и на что тратим.

Мы запускали проект на краудфандинговой платформе Boomstarter, хотели собрать двести тысяч рублей. Сейчас пересматриваем проект на сайте и понимаем, что говорили вообще не о том. Мы допустили главную ошибку: проекты на таких платформах нужно постоянно освещать в медиа, и с этим мы не справились.

36 гектаров — территория парка Дружбы народов

Собрали только 25 500 рублей, и по правилам площадки все деньги вернулись тем, кто нас поддержал. Один из наших спонсоров после того, как ему вернулись деньги, нашёл наши контакты и перевёл деньги просто на карту.

В основном все средства тратим на то, чтобы привезти интересных людей. Для нас важно, чтобы в парке Дружбы народов реализовывались инициативы художников из разных стран, чтобы поддерживать эту концепцию дружбы на международном уровне. У нас уже есть один кейс — приглашали немецких художников, которые сделали проект «Оракул».

Про отношение

Для нас парк Дружбы народов — это хобби, которым занимаемся в свободное время.

Команда проекта очень разношёрстная: общественники, люди, которые представляют администрацию, несколько дизайнеров, архитекторов, художников и просто неравнодушных людей, которые готовы помочь в любой момент. Наверное, человек двадцать наберётся. Шутим, что мы некая общественная дирекция парка, которая захватила территорию и сказала: «Мы здесь будем что-то делать».