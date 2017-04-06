Кинотеатр имени Маяковского сейчас не поражает своей красотой или уникальностью. Однако новость о том, что здание могут снести, а на его месте построить что-то новое, вызвала настоящую бурю. Все сразу стали обсуждать прошлое этого кинотеатра. Одни вспоминали о том, как ходили в «Маяковский» на свидания ещё в 80-х годах прошлого века, другие говорили о рок-концертах в 2000-х, а третьи просто привыкли видеть его на Красном проспекте. Но нельзя не признать, что здание устарело, и пришло время говорить не о прошлом, а о будущем. Корреспондент Сиб.фм посетил проектный семинаре по разработке концепции развития ККК им. Маяковского и убедилась в том, что это будущее все видят по-разному.

Мне бы памятник при жизни полагается по чину

Нельзя сказать, что проектом реконструкции кинотеатра имени Маяковского занялись только сейчас. Первое масштабное обсуждение прекрасного будущего этого здания состоялось ещё в 2009 году. Тогда на городской Градостроительный совет было вынесено предложение о сносе устаревшего здания и постройки нового комплекса, который включал бы в себя двухуровневую подземную парковку, три кинозала, два ресторана, детскую игровую площадку и даже гостиницу. При этом часть комплекса планировалось оставить в муниципальной собственности, а ту же гостиницу перевести в частные руки.

Авторами этой концепции выступило ООО «Сибирь-Шоу», чьи руководители активно заявляли о готовности вложить несколько десятков миллионов долларов в строительство нового «Маяковского» на месте старого. Конечно, на взаимовыгодных условиях. При этом они обещали, что вся реконструкция займёт всего два-три года, даже несмотря на кризис.

Но их попытки, как уже понятно, успехом не увенчались, и здание продолжило морально устаревать.

В 2016 году к теме реконструкции здания вновь вернулись. Прошлой весной прошёл большой Workshop с участием архитекторов, строителей и прочих деятелей культуры и искусств. Тогда все они пытались решить, что же делать с «Маяковским». Но вновь ни до чего не договорились. Понимания, что делать с одним из «открыточных» символов Новосибирска, профессионалам достичь не удалось. Поэтому на новый Workshop в «Белый зал» того самого киноконцертного комплекса на этот раз пригласили уже не маститых специалистов, а всех желающих.

36 метров в длину и 30 метров в ширину — размер зала кинотеатра имени Маяковского, 11×22 метра — размер экрана

Желающих набралось не так уж и мало: на проектный семинар зарегистрировались около 60 человек, причём большинство из них оказались студентами и молодыми архитекторами. Приветствуя собравшихся, модератор встречи и директор Института регионального маркетинга и креативных индустрий Лада Юрченко призвала не уходить «в заоблачные дали» и всё же думать о практическом назначении этого здания:

— Мы должны понимать, что это одна из крупнейших подобных площадок в городе, но сейчас она практически не занята. Надо что-то сделать, чтобы это пространство расширило свои возможности. Например, нам необходим для больших мероприятий зал-трансформер, где можно было бы проводить различные конкурсы и фестивали, в том числе международные, — рассказала Лада Юрченко.

На «мозговой штурм» собравшимся выделили один час. Именно за это время участники семинара, разбившись на группы, должны были решить, что же делать с одним из самых любимых когда-то местом отдыха горожан. Получив вводные от специалистов, будущие архитекторы и строители начали чертить свои проекты. А ведущие семинара — рассуждать и размышлять.

Для веселия планета наша мало оборудована

Как вспоминает архитектор Игорь Поповский, здание кинотеатра имени Маяковского для своего времени было действительно необычным. В начале 70-х годов это был первый кинотеатр в Новосибирске, где экран можно было разглядеть с любого ряда:

— Вы только представьте: школьникам не обязательно было садиться на первый ряд, как обычно, чтобы перед ними не села какая-нибудь дама с высокой причёской. Всё было видно и так!

Да и вообще, для своего времени это было что-то по-настоящему прекрасное, это была невероятная вещь и настоящий модернистский прорыв, — говорит Игорь Поповский.



22 посещения в год на человека — наивысший средний показатель посещаемости кинотеатров в СССР, зарегистрирован в 1968 году

Краеведы с архитекторами согласны. Сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев говорит о том, что у этого места — большая история. Когда-то здесь располагалось здание старого кинотеатра, построенного в 1924 году и носившего название «Совкино». Потом его переименовали в кинотеатр Маяковского, а потом и вовсе снесли и построили всем привычное здание с фасадом-витражом и небольшим выносом второго этажа над первым:

— Тогда это был самый большой в городе зал на 1 206 мест. Но не только в кинотеатре было дело. У здания было очень большое фойе, где находился зимний сад, туда приходили пораньше, до начала сеанса, играли в шашки-шахматы —одним словом, отлично проводили время. И в кино-то не надо было идти. Ну а сейчас мы, увы, имеем то, что имеем, — завершает свою речь Константин Голодяев.

А судя по финансовым отчётам, то, что мы имеем, оптимизма не внушает.

Как утверждает нынешний директор киноконцертного комплекса Дмитрий Ким, здание совсем не соответствует духу времени и вообще приносит одни убытки:

— Наш комплекс в очень плачевном состоянии, это не секрет. Большой зал кинотеатра находится в муниципальной собственности, а вот «Белый зал» принадлежит арендатору. Собственно, здание живёт за счёт своего арендатора. Но, по сути, предприятие само по себе убыточное, только по прошлому году чистый убыток у него более 4 млн рублей, — говорит Дмитрий Ким.

То, что здесь всё плохо, директор кинокомплекса ещё раз подтвердил цифрами, ссылками на внезапные проверки со стороны различных контролирующих органов и наличием многочисленных конкурентов.

Казалось бы, идея о сносе здания уже витала в воздухе — но замахнуться на священную корову ни одна из групп так и не решилась.

Поэту в копеечку влетают слова



В 1980-х годах из-за нерентабельности перестала работать Киевская кинокопировальная фабрика, которая печатала 70-миллиметровые копии — широкоформатное кино фактически исчезло

Лада Юрченко вполне чётко обозначила позицию городских властей: сносить здание кинотеатра никто не собирается. Поэтому и проекты групп в основном касались различных преобразований привычного здания — как внешнего облика, так и функционала. При этом одни предлагали изменить кинокомплекс лишь снаружи, оставив кинозал и так называемый «Белый зал», другие замахнулись на интерактивные фасады, конгресс-холлы и детские студии мультипликации. При этом практически все так или иначе проводили аналогии с кинотеатром «Победа», да и вообще идею их работы брали за образец, предлагая также использовать площадку возле «Маяковского» для различных открытых мероприятий.

В итоге самым глобальным оказался проект группы, которая видит на месте киноконцертного комплекса так называемый «Интерактивный мультимедиа музей кино, фотографии и телевидения». В этот музей они включили конгресс-зал, ресторан, концертный зал, лекторий и, собственно, музей. Как говорит Анна Копылова, студентка архитектурно-строительного университета, этот проект — часть её дипломной работы, которую она как раз пишет по реконструкции здания кинотеатра имени Маяковского.

— Я хочу оставить основное здание, сохранить его привычный облик, который был актуален в 70-е годы прошлого века: прозрачные фасады, светящие изнутри окна. Но при этом у меня есть идея, как можно расширить помещения «Маяковского», как увеличить площади, сохранив при этом исторический облик рядом стоящего памятника архитектуры, то есть здания аптеки. Метраж получится в итоге довольно большой, и по моим представлениям, все запланированные элементы будущего музея сюда поместятся, — рассказывает Анна.

Ещё один необычный проект представила группа во главе с архитектором Сергеем Пергаевым.

Они придумали «Туристическо-культурный центр федерального масштаба».



Последний широкоформатный кинотеатр в СССР был построен в 1982 году

Парковку перед кинокомплексом они предложили убрать под землю, на её месте сделать крытую террасу для проведения мероприятий в любую погоду, а кинозал приспособить для концертов. Есть идея изменить фасад: участники группы предложили надстроить его на уровне второго этажа, выдвинуть ближе к Красному проспекту и поставить на колонны. Так, на их взгляд, будет интереснее:

— Это здание — один из самых видных социально-значимых объектов Новосибирска. Но оно в самом центре фактически стоит брошенным у нас, и у меня как у архитектора есть желание обустроить его и превратить в такой объект, который станет лицом и брендом Новосибирска. Нужно дать городу что-то большее, чем просто кинотеатр, — считает Сергей Пергаев.

Но что в итоге получит город, ещё предстоит решить. Все проекты, созданные во время этого семинара, организаторы пообещали передать в департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. Как долго они там пролежат, что в итоге выберут за основу, а главное, кто заплатит за идею и кому её воплощение будет потом принадлежать — все эти вопросы так и остались без ответа. Простого мозгового штурма для решения вполне насущных проблем недостаточно. Теперь на первый план вновь выходят деньги.