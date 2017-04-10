Cибирское золото: легенды и мифы

Золотые лихорадки мира подарили человечеству джинсы, город Сан-Франциско и рассказы Джека Лондона — перечислять можно в любой последовательности в зависимости от приоритетов. Подарили они и разные тайны и легенды, которые вдохновляют даже современных золотоискателей, в частности, героев программы Discovery Channel «Золотая лихорадка». Они уже седьмой сезон подряд пытаются отыскать собственное Эльдорадо. Однако начиналось всё в 30-е годы XIX века в Сибири. Сиб.фм публикует историческое расследование Discovery Channel о тайнах сибирского золота.

Ты помнишь, как всё начиналось?

В 1812 году Сенат издал указ «О предоставлении права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». Он дал официальный старт золотой лихорадке в России, которая, однако, почему-то началась не сразу, а спустя почти 20 лет. Только в 1828 году уральские купцы Поповы подали заявку в Томскую губернию на разработку участка реки Берикуль. Как уральские купцы оказались в Сибири и почему произошло это не сразу после выхода сенатского указа?



Более двух миллионов рублей потратили купцы Поповы на геологоразведку в Томской губернии в поисках золота

По многочисленным свидетельствам, в этих краях жил Егор Лесной — то ли бывший ссыльный, то ли беглый каторжник, то ли просто старообрядец-отшельник. Раньше он работал старателем на уральских россыпях, однако добытое золото сдавал не хозяевам прииска, а нелегальным перекупщикам — те платили в разы больше. За это Егора отправили в ссылку в Сибирь. Освободившись (или сбежав), крестьянин обосновался у озера Берчикуль, где и стал добывать золото на реке Сухой Берикуль. Ни с кем, кроме своей помощницы, Егор не общался, а место золотодобычи держал ото всех в тайне.

Но слухами земля полнится: рассказы о крестьянине, обнаружившем золотоносную провинцию в Сибири, в скором времени дошли и до Урала. Богатые купцы Поповы сначала отправили на разведку своих людей, а через год и сами приехали в Томскую губернию. Егора Лесного в живых они уже не застали: он погиб при загадочных обстоятельствах, и многие версии сходятся на том, что крестьянина, не желавшего раскрывать свои секреты, попросту задушили.

Рассказала купцам о прииске Егора Лесного, по-видимому, его воспитанница, и уже в 1828 году начал работать прииск «1-я Берикульская площадь».



23 ноября 1851 года был утверждён такой герб Красноярска. Лев символизировал силу и мужество, а серп и лопата отражали главное занятие жителей — земледелие и добычу ископаемых, в первую очередь — золота

Примерно в это же время Поповы разведали в окрестностях другие крупнейшие месторождения Сибири — на Сухом и Мокром Берикуле, Салаиркском кряже, в Красноярском, Ачинском, Канском и Нижнеудинском округах. Так началась золотая лихорадка в России, которая за 50 лет подарила стране 583 тонны драгоценного металла.

Золото поит, золото кормит, золото нагишом водит

Крупнейший золотоносный регион современной России — Красноярск: именно здесь добывают ежегодно почти 50 тонн драгоценного металла, что составляет 20 % общей добычи. Лидирующие позиции регион занял давно: ещё в 1851 году был утверждён герб Красноярска — золотой лев, который держит в лапах лопату, главный инструмент старателя. Разумеется, крупнейшая золотая жила Сибири породила и своих миллионеров, а у богатых, как известно, свои причуды. Так, золотопромышленник Н. Ф. Мясников заказал себе визитки из чистого золота: за каждую он заплатил по пять рублей, а ведь мог на эти деньги купить 16 килограмм осетровой икры.

Ещё дальше пошёл Гаврила Машаров, открыв более 100 россыпей, нажив себе миллионы и статус самого богатого человека в Сибири.

Купец заказал медаль с надписью «Император всея тайги», за что и получил прозвище таёжный Наполеон.



Согласно легенде медаль на цепи «Император всея тайги» весила более пяти килограмм, поэтому Гаврила Машаров так ни разу её и не носил

На этом Гаврила не успокоился: прямо посреди тайги он выстроил себе дом, больше похожий на дворец, как и подобает императору. Стеклянные галереи, оранжереи, где выращивались ананасы, розовые сады, а в фабрике, возведённой неподалёку, производили настоящий венецианский бархат.

Кончилось всё предсказуемо и совсем не радужно: Гаврила обанкротился, разорился, а кредиторы объявили на него настоящую охоту. Спасаясь от них, Гаврила погиб — скорее всего, в лабиринте подземных ходов, которые вырыл под своим домом. Месторасположение его дворца до сих пор остаётся тайной, и загадку эту пытаются разгадать многие, кому не даёт покоя история таёжного Наполеона.

3 декабря 2010 года вышел в эфир первый сезон телепередачи «Золотая лихорадка» на Discovery Channel

История Гаврилы ещё раз подтверждает правдивость популярной среди золотоискателей поговорки «Золото поит, золото кормит, золото нагишом водит». Однако перехватить инициативу можно даже у судьбы. Современный старатель Тони Битс — легенда Клондайка, участник проекта «Золотая лихорадка» Discovery Channel — известен благодаря своим опыту и интуиции. Он не полагается слепо на удачу, а предпочитает создавать её сам, и вместо покупки золотых визиток и строительства дворцов вкладывает деньги в развитие своего прииска. Так, он рискнул инвестировать солидную сумму в реставрацию 75-летней неработающей драги, хотя все вокруг говорили, что эта развалина не стоит доброго слова. Тони рассчитал всё идеально точно: после запуска отремонтированной машины в эксплуатацию старатель получил прибыль в более чем пять миллионов долларов.

Криминальные хроники сибирских приисков

Ещё больше окутано тайной и так называемое дёминское золото. Легенда гласит, что почти полтора века назад — в середине 60-х годов XIX столетия — из тюрьмы Александровский централ, неподалёку от Иркутска, сбежала группа заключённых. Выжить в суровых условиях горной местности Восточного Саяна оказалось под силу только самому стойкому и выносливому — Дмитрию Дёмину. Он обосновался в долине одного из притоков реки Китой, где построил себе зимовку и охотился.

И вот однажды он случайно наткнулся на крупное месторождение рудного золота.

В отличие от Егора Лесного, жить отшельником Дёмин не собирался: он взял с собой добытое золото и отправился в относительно крупное поселение — Тунку. Здесь он купил себе свободу, поделившись драгоценным металлом с местным чиновником.

После Дёмин женился и обосновался в Тунке, а раз в несколько месяцев уходил добывать золото к своему секретному месторождению. Тайну он открыл лишь перед самой смертью своим сыновьям: якобы золотая жила находилась между притоком Китоя и реки Шумака, где-то в районе водораздела. Но ни сыновьям Дёмина, ни золотопромышленнику Кузнецову, как-то разузнавшему о тайном прииске, ни горному технику Новикову, потратившему на поиски больше трёх лет, не удалось отыскать легендарное Эльдорадо беглого каторжника.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. В России случилась революция, а после — Гражданская война. Новиков оказался на стороне Колчака. Спасаясь со своими офицерами от отряда партизан, Новиков случайно наткнулся на золото. Неизвестно, было ли это то самое дёминское месторождение, тем более что обессилевшие белогвардейцы едва ли смогли добыть хоть что-то. Впрочем, радоваться находке оставалось недолго: всех троих вскоре арестовали, и Новиков попал в иркутскую тюрьму. Вышел оттуда он лишь в 1927 году и вместе с компаньонами и нанятыми рабочими — братьями Леоновыми — сразу же отправился на поиски золота.

Жажда наживы, которая никуда не исчезла даже после ареста и тюрьмы, оказалась фатальной: обратно Новиков уже не вернулся, как и его компаньоны.

Позже были обнаружены их тела, а следствие быстро нашло убийц — братья Леоновы во всём сознались. На этом легенда заканчивается — и начинаются уже более или менее достоверные факты, подтверждённые архивными документами.



В декабре 1905 года Александр Колчак получил золотое оружие «За храбрость» — саблю с надписью «За отличие в делах против неприятеля под Порт-Артуром». Позже золотое оружие приравняли к статусу государственного ордена Российской империи

Несколько геолого-разведочных экспедиций, следовавших по разным маршрутам, в том числе и тем, которые назвали Леоновы, закончились ничем. Никакого золота в районе Китоя и Шумака так и не обнаружили, что не мешает современным золотоискателям и сегодня надеяться на чудо: Восточный Саян ежегодно привлекает тысячи охотников за удачей и хотя бы крупицами золота.

Жёлтое золото белого адмирала

С началом Первой мировой войны в целях безопасности началась эвакуация золотого запаса Российской империи, который на тот момент, после выплаты всех военных кредитов, составлял примерно 1,101 миллиарда рублей. Вывозили государственные сокровища поездом из Петрограда в города тыла. Так, в Казани, захваченной в 1918 году белыми и чехословацкими офицерами, оказалась половина всего золотого запаса страны — и это несмотря на попытки большевиков отвоевать его.

После провозглашения Колчака Верховным правителем России в ноябре 1918 казанское золото прозвали именно золотом Колчака — от этого ярлыка оно не избавилось и по сей день, хотя адмирал не имел к нему практически никакого отношения.

Всего на руках у белого движения оказалось 650 миллионов рублей — почти 500 тонн слитков.



1 грамм золота на 10 апреля 2017 года по курсу ЦБ РФ стоит 2 313,7 рубля. За 500 тонн золота можно выручить более 115,5 миллиарда рублей

Именно такие цифры получили при пересчёте и проверке специалисты филиала Госбанка в Омске, куда золото переправили через Самару и Уфу.

Однако золото оставалось в ставке Колчака недолго. 31 октября 1919 года его отправили в 40 вагонах по Транссибирской магистрали, которая на участке от Новосибирска до Иркутска контролировалась лояльными на тот момент Колчаку чехословацкими солдатами. К тому же золотой запас охраняли и офицеры белого движения: они сопровождали его в дополнительных 12 вагонах. Но все эти меры безопасности оказались бесполезны: когда поезд прибыл в Нижнеудинск (город в Иркутской области), представители Антанты вынудили Колчака отречься от титула Верховного правителя, а золото отдать Чехословацкому корпусу.

Такая перемена политического настроения была вызвана, во-первых, тем, что адмирал разогнал Уфимскую директорию, что послужило началом репрессий, а во-вторых, стремлением Чехословацкого корпуса в первую очередь самим наконец эвакуироваться из охваченной смутой России. Вернув золотой запас страны большевикам и выдав им главного адмирала всего белого движения, чехи фактически заключили сделку и выкупили свою свободу.

Колчака арестовали и расстреляли, Чехословацкий корпус вернулся на родину, но история золотого запаса на этом не заканчивается, а только начинается. То ли адмирал догадывался, что его предадут, то ли чехи оставили часть золота себе — неизвестно, но факт остаётся фактом: наркомат финансов РСФСР в 1921 году недосчитался 236 миллионов рублей, то есть 182 тонн золота.

Установлено, что часть денег Колчак переправил за границу и разместил в зарубежных банках, ещё часть — потратил на обмундирование и вооружение своей армии, но всё равно пропавшая сумма исчисляется десятками миллионов. Версии историков и исследователей-любителей расходятся, а в современных СМИ периодически мелькает информации о том, что след золота Колчака якобы обнаружен, однако доподлинных данных о судьбе золотого запаса Российской империи до сих пор нет.

В советские годы — примерно с середины XX века — частная золотодобыча запрещена, то есть нельзя просто взять лопату и отправиться разведывать прииски или небольшие месторождения. В последние годы только-только обсуждается законопроект, который бы разрешил всем желающим заняться индивидуальным промыслом. Если он успешно пройдёт согласование во всех министерствах и ведомствах, то, вполне возможно, любой человек сможет посоперничать с героями «Золотой лихорадки».