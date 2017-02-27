Два кинобестселлера: фантастика vs эротика

Всем известно, какое из искусств является если не важнейшим, то самым кассовым и массовым. Сиб.фм не может остаться в стороне от бурного кинопотока на большом экране: наш кинообозреватель будет выбирать несколько фильмов из киноафиши и препарировать их: про что, как сделано, стоит смотреть или нет и почему.

Гуманоиды в Чертаново

Космический корабль неизвестного происхождения приближается к Земле. Военные атакуют его, в результате инопланетяне терпят крушение на юге Москвы. Новая работа Фёдора Бондарчука «Притяжение» — первый фильм о контакте россиян с внеземным разумом.

Сразу после вступительных титров один из персонажей-статистов смотрит на инопланетный транспорт, внедрившийся в земную атмосферу, и восклицает: «Он такой большой!»

1,4 миллиона зрителей посмотрело фильм «Притяжение» за первый уик-энд

Чуть позже под отвратительный трек корабль падает в Чертаново, падение смонтированно встык с попытками героя Александра Петрова внедриться в героиню Ирины Старшенбаум. Коитальная символика, которой позавидовал бы сам Хичкок со своим поездом, въезжающим в туннель: нам как бы намекают, что мозг зрителей сейчас подвергнется насилию.

Фёдор Бондарчук уверял, что он против ксенофобии и ненависти.

Однако одно уверять, другое — сделать осмысленный художественный фильм.

В «Притяжении» на самом деле есть прямолинейный антифашистский посыл, критикуются манипуляции общественным сознанием при помощи СМИ, есть даже несколько шуток про Кремль и коррупцию. Но всё это тонет в сценарном котле, в котором варятся мотивы и типажи «Сумерек», «Района № 9» и «Дня независимости». Есть удачные находки, но попытки угодить сразу всем и вкусовые провалы губят «Притяжение» на корню.

Сценаристы не мучаются недостоверностью персонажей: подростки раз за разом обводят военных вокруг пальца, умеют обращаться с оружием и даже способны осуществить переливание крови!

Функциональный персонаж-ботаник, призванный объяснять происходящее, тоже есть, — естественно, зовут его Гугл.

Половину сцен в фильме можно убрать или поменять местами, ничего непоправимого не произойдет.

Это кино отживших форм. Ошмётки смыслов, отработанных Голливудом в 90-е. У этого кино начисто отсутствует собственный голос. При этом, как ни странно, оно работает. Работает как экономный мелодраматический боевик для нетребовательных школьников.



В съемках фильма «Притяжение» принимал участие Герой России, летчик-испытатель Олег Мутовин

Предыдущий опыт Фёдора Бондарчука на трудной ниве кинофантастики тоже не назовёшь суперуспешным: из обеих серий «Обитаемого острова» в памяти след оставил разве что розовый танк.

«Притяжение» же в один голос величают чуть ли не новым «Ночным дозором», видят в нём символ возрождения отечественного массового кино («Экипаж», «Дуэлянт» и «Ледокол» напрочь забыты).

Ладно, подростков, допустим, очаровали песни Макса Коржа, но что случилось с кинокритиками и звёздами массмедиа? Даже Ксения Собчак, разругавшая несчастный «Ла-Ла Ленд», похвалила «Притяжение». За ум.

В культовом российском фильме «Изображая жертву» герой Валя провидчески говорил:

«Русское кино в жопе. Только Федя Бондарчук прикольный чувак... У него отец „Оскара“ брал. И он возьмёт. Щас поднатореет и возьмёт».

Что ж, ждём, пока поднатореет. Может, с сиквелом, который уже сочиняют, выгорит.

Ещё два часа прелюдии

Экранизация первой книжки из эротической трилогии Э. Л. Джеймс получила уничижительные отзывы прессы, породила ряд интернет-мемов («Мои вкусы довольно специфичны») и заработала очень большие деньги в прокате. Пока в сети насмехались над «Оттенками», зрительницы атаковали кинотеатры.

Страшно подумать: неужели же произведение о сексуальном подчинении отражает потаённые желания современной женщины?



Во время съемок «На пятьдесят оттенков темнее» проект носил кодовое название «Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса»

Первый фильм воплощал мечту о принце. Без оглядки влюбившийся в застенчивую студентку-филолога Анастейшу миллиардер Кристиан Грэй — сама маскулинность. Волшебник на сером вертолёте, прилетающий только с подарками (даже миллиардер, оказывается, не знает подарка желаннее, чем айфон или макбук). Смотрит в упор, круто говорит и решительно двигается, мгновенно реагирует на эсэмэски и всегда подстрахует, если девушку тошнит. А то, что в его доме есть помещение, где хранятся приспособления для бондажа, даже добавляет перчинки! Жёсткий, но ранимый. Идеальный бойфренд в вакууме, что тут скажешь.

Основная проблема фильма заключалась даже не в пошлости и тривиальности тем и приёмов: заявленный конфликт не работал, развития не было. Картину можно было бы уложить в пару сцен. Какие тут шутки!

Двухчасовые «Пятьдесят оттенков серого» строились на противостоянии: она мечтала ходить с ним в кино и на каток, а он — шлёпать её по заднице в своей тайной комнате.



Автор сценария фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лёг в основу сюжета франшизы

Этому и были в основном посвящены диалоги. Шести кульминационных шлепков хватило, чтобы она обиделась и ушла. Возможно, всё это было лишь прелюдией, затянувшимся первым актом?

Студия пригласила снимать продолжение режиссёра-мужчину (Джеймс Фоули участвовал в создании телесериалов «Твин Пикс», «Карточный домик» и «Ганнибал»). Сиквел «На пятьдесят оттенков темнее», выпущенный аккурат ко Дню всех влюблённых и декриминализации в России семейных побоев, казалось, может предложить что-то новое. Рекламная кампания обещала чуть ли не триллер.

Фильм, однако, похож на неуклюжее подражание эротическим мелодрамам 1980-х с Микки Рурком, которые россияне увлечённо смотрели на видео. Ни иронии, ни задора, ни чувственности, это просто скучно. Единственная напряжённая сцена — та, в которой фигурирует револьвер.

«На пятьдесят оттенков темнее», хоть его и делала вполне компетентная команда, имеет весьма отдалённое отношение к кинематографу.

Всё происходящее больше похоже на броско смонтированную рекламу дорогой одежды, интерьеров и продукции Apple.

55 миллионов долларов США составил бюджет фильма «На пятьдесят оттенков темнее». Общие кассовые сборы в мире — $328 335 615

Катание на яхте впритирку за светским раутом. Если за кадром кавер на Coldplay сменяется актуальным r&b, будьте уверены — покажут рекламу нижнего белья. Ой, ну то есть секс. Фильм смотрится престижно и дорого («лакшери»), словно надраенная до блеска плоская зеркальная поверхность. Половину кадров — хоть сейчас в инстаграм.

Миллиардер Грэй пару раз за фильм скупо делится тайнами своего прошлого. Его тяга к БДСМ, конечно, из детства, откуда же ещё. Но абсолютно неясно, что он чувствует по этому поводу. И какие эмоции должны испытать зрители? Ни один из оттенков безумия Грэя не удаётся разглядеть в облаке безэмоциональности. Ботокс закачан лишь в лицо выписанной из небытия Ким Бейсингер, но физиономии застыли у всех.

«На пятьдесят оттенков темнее» избегает бытовых сцен и реальности как таковой: герои либо вымученно говорят о чувствах («Анастейша, я не представляю жизни без тебя»), либо уныло исследуют свою сексуальность. Где пересечение интересов девушки-редактора и миллиардера? Почему он не представляет жизни без неё?

Безусловно, это сказка. Но старые сказки всё же чему-то учили.

И всё же успех этому отменно плохому фильму гарантирован. А мужчинам, которых женщины поведут в кино, возможно, стоит понаблюдать, как спутница реагирует на появляющиеся в кадре секс-игрушки. Серьёзно, может ей и на самом деле чего-то не хватает?