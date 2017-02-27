Два кинобестселлера: фантастика vs эротика
Инопланетяне «на раёне», миллиардер на вертолёте, Ким Бейсингер на ботоксе 27 февраля, 16:32
Всем известно, какое из искусств является если не важнейшим, то самым кассовым и массовым. Сиб.фм не может остаться в стороне от бурного кинопотока на большом экране: наш кинообозреватель будет выбирать несколько фильмов из киноафиши и препарировать их: про что, как сделано, стоит смотреть или нет и почему.
Гуманоиды в Чертаново
Космический корабль неизвестного происхождения приближается к Земле. Военные атакуют его, в результате инопланетяне терпят крушение на юге Москвы. Новая работа Фёдора Бондарчука «Притяжение» — первый фильм о контакте россиян с внеземным разумом.
Сразу после вступительных титров один из персонажей-статистов смотрит на инопланетный транспорт, внедрившийся в земную атмосферу, и восклицает: «Он такой большой!»
1,4 миллиона зрителей посмотрело фильм «Притяжение» за первый уик-энд
Чуть позже под отвратительный трек корабль падает в Чертаново, падение смонтированно встык с попытками героя Александра Петрова внедриться в героиню Ирины Старшенбаум. Коитальная символика, которой позавидовал бы сам Хичкок со своим поездом, въезжающим в туннель: нам как бы намекают, что мозг зрителей сейчас подвергнется насилию.
Фёдор Бондарчук уверял, что он против ксенофобии и ненависти.
Однако одно уверять, другое — сделать осмысленный художественный фильм.
В «Притяжении» на самом деле есть прямолинейный антифашистский посыл, критикуются манипуляции общественным сознанием при помощи СМИ, есть даже несколько шуток про Кремль и коррупцию. Но всё это тонет в сценарном котле, в котором варятся мотивы и типажи «Сумерек», «Района № 9» и «Дня независимости». Есть удачные находки, но попытки угодить сразу всем и вкусовые провалы губят «Притяжение» на корню.
Сценаристы не мучаются недостоверностью персонажей: подростки раз за разом обводят военных вокруг пальца, умеют обращаться с оружием и даже способны осуществить переливание крови!
Функциональный персонаж-ботаник, призванный объяснять происходящее, тоже есть, — естественно, зовут его Гугл.
Половину сцен в фильме можно убрать или поменять местами, ничего непоправимого не произойдет.
Это кино отживших форм. Ошмётки смыслов, отработанных Голливудом в 90-е. У этого кино начисто отсутствует собственный голос. При этом, как ни странно, оно работает. Работает как экономный мелодраматический боевик для нетребовательных школьников.
В съемках фильма «Притяжение» принимал участие Герой России, летчик-испытатель Олег Мутовин
Предыдущий опыт Фёдора Бондарчука на трудной ниве кинофантастики тоже не назовёшь суперуспешным: из обеих серий «Обитаемого острова» в памяти след оставил разве что розовый танк.
«Притяжение» же в один голос величают чуть ли не новым «Ночным дозором», видят в нём символ возрождения отечественного массового кино («Экипаж», «Дуэлянт» и «Ледокол» напрочь забыты).
Ладно, подростков, допустим, очаровали песни Макса Коржа, но что случилось с кинокритиками и звёздами массмедиа? Даже Ксения Собчак, разругавшая несчастный «Ла-Ла Ленд», похвалила «Притяжение». За ум.
В культовом российском фильме «Изображая жертву» герой Валя провидчески говорил:
«Русское кино в жопе. Только Федя Бондарчук прикольный чувак... У него отец „Оскара“ брал. И он возьмёт. Щас поднатореет и возьмёт».
Что ж, ждём, пока поднатореет. Может, с сиквелом, который уже сочиняют, выгорит.
Ещё два часа прелюдии
Экранизация первой книжки из эротической трилогии Э. Л. Джеймс получила уничижительные отзывы прессы, породила ряд интернет-мемов («Мои вкусы довольно специфичны») и заработала очень большие деньги в прокате. Пока в сети насмехались над «Оттенками», зрительницы атаковали кинотеатры.
Страшно подумать: неужели же произведение о сексуальном подчинении отражает потаённые желания современной женщины?
Во время съемок «На пятьдесят оттенков темнее» проект носил кодовое название «Дальнейшие приключения Макса и Бэнкса»
Первый фильм воплощал мечту о принце. Без оглядки влюбившийся в застенчивую студентку-филолога Анастейшу миллиардер Кристиан Грэй — сама маскулинность. Волшебник на сером вертолёте, прилетающий только с подарками (даже миллиардер, оказывается, не знает подарка желаннее, чем айфон или макбук). Смотрит в упор, круто говорит и решительно двигается, мгновенно реагирует на эсэмэски и всегда подстрахует, если девушку тошнит. А то, что в его доме есть помещение, где хранятся приспособления для бондажа, даже добавляет перчинки! Жёсткий, но ранимый. Идеальный бойфренд в вакууме, что тут скажешь.
Основная проблема фильма заключалась даже не в пошлости и тривиальности тем и приёмов: заявленный конфликт не работал, развития не было. Картину можно было бы уложить в пару сцен. Какие тут шутки!
Двухчасовые «Пятьдесят оттенков серого» строились на противостоянии: она мечтала ходить с ним в кино и на каток, а он — шлёпать её по заднице в своей тайной комнате.
Автор сценария фильмов «На пятьдесят оттенков темнее» (2017) и «Пятьдесят оттенков свободы» (2018) Ниал Леонард женат на Э. Л. Джеймс, авторе романа, который лёг в основу сюжета франшизы
Этому и были в основном посвящены диалоги. Шести кульминационных шлепков хватило, чтобы она обиделась и ушла. Возможно, всё это было лишь прелюдией, затянувшимся первым актом?
Студия пригласила снимать продолжение режиссёра-мужчину (Джеймс Фоули участвовал в создании телесериалов «Твин Пикс», «Карточный домик» и «Ганнибал»). Сиквел «На пятьдесят оттенков темнее», выпущенный аккурат ко Дню всех влюблённых и декриминализации в России семейных побоев, казалось, может предложить что-то новое. Рекламная кампания обещала чуть ли не триллер.
Фильм, однако, похож на неуклюжее подражание эротическим мелодрамам 1980-х с Микки Рурком, которые россияне увлечённо смотрели на видео. Ни иронии, ни задора, ни чувственности, это просто скучно. Единственная напряжённая сцена — та, в которой фигурирует револьвер.
«На пятьдесят оттенков темнее», хоть его и делала вполне компетентная команда, имеет весьма отдалённое отношение к кинематографу.
Всё происходящее больше похоже на броско смонтированную рекламу дорогой одежды, интерьеров и продукции Apple.
55 миллионов долларов США составил бюджет фильма «На пятьдесят оттенков темнее». Общие кассовые сборы в мире — $328 335 615
Катание на яхте впритирку за светским раутом. Если за кадром кавер на Coldplay сменяется актуальным r&b, будьте уверены — покажут рекламу нижнего белья. Ой, ну то есть секс. Фильм смотрится престижно и дорого («лакшери»), словно надраенная до блеска плоская зеркальная поверхность. Половину кадров — хоть сейчас в инстаграм.
Миллиардер Грэй пару раз за фильм скупо делится тайнами своего прошлого. Его тяга к БДСМ, конечно, из детства, откуда же ещё. Но абсолютно неясно, что он чувствует по этому поводу. И какие эмоции должны испытать зрители? Ни один из оттенков безумия Грэя не удаётся разглядеть в облаке безэмоциональности. Ботокс закачан лишь в лицо выписанной из небытия Ким Бейсингер, но физиономии застыли у всех.
«На пятьдесят оттенков темнее» избегает бытовых сцен и реальности как таковой: герои либо вымученно говорят о чувствах («Анастейша, я не представляю жизни без тебя»), либо уныло исследуют свою сексуальность. Где пересечение интересов девушки-редактора и миллиардера? Почему он не представляет жизни без неё?
Безусловно, это сказка. Но старые сказки всё же чему-то учили.
И всё же успех этому отменно плохому фильму гарантирован. А мужчинам, которых женщины поведут в кино, возможно, стоит понаблюдать, как спутница реагирует на появляющиеся в кадре секс-игрушки. Серьёзно, может ей и на самом деле чего-то не хватает?