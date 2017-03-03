Гонконг: самый другой город

Гонконг — самый густонаселённый мегаполис мира. По числу и средней высоте небоскрёбов он уже давным-давно перегнал Нью-Йорк с его пресловутым Манхэттеном. Скайлайн Гонконга — как гигантская зубная щётка, на которую щедро выдавлены облака. С материка, из района Коулун, после заката народ стекается на набережную: сейчас начнётся. Через неширокий пролив хорошо видно, как весь остров Гонконг горит, переливается, и музыка доносится — недалеко! А потом начинается такая иллюминация, такое световое шоу по стенам и изломам даунтауна, будто китайский Новый год справляют. Только, в отличие от остального Китая, тут такое — почти каждый день.

Написал про «остальной Китай» и подумал: постойте, а правильно ли? Нет, юридически Гонконг владевшие им британцы передали Поднебесной ещё двадцать лет назад, но, как в той сказке, он до сих пор «ни одетый, ни раздетый».

Статус его столь нетривиален, что остальным китайским гражданам проще в Индонезию слетать, чем проникнуть сюда — в свой же, казалось бы, город.



На 236 островах Южно-Китайского моря и на полуострове Цзюлун располагается Гонконг

Почему Гонконг — не Китай? Да по всему. Движение тут левостороннее, в Китае ездят справа. Розетки тут британской системы, в Китае — нашей, приезжай со своим кипятильником и втыкай штепсель безо всяких переходников. Английский тут — полноправный язык общения, в Китае его не знают совершенно. В Китае — юани, здесь — гонконгские доллары (примерно в семь раз легче доллара США). Юани, напротив, не ходят и не принимаются нигде. На меже — настоящая граница, с колючей проволокой и будками, и граждане КНР досматриваются. А ещё — предъявляют хоть упрощённые, но всё-таки визы! Это всё равно как если бы мы в Екатеринбург по визе ездили.



6200 человек на квадратный километр составляет плотность населения в Гонконге, это один из самых высоких показателей в мире

В Китае с национальностями всё просто — одни китайцы. Если точнее — примерно 90 % составляют классические, если так можно выразиться, его жители — ханьцы. Остальные — так называемые «минорити пипл», малые народности (хотя те же маньчжуры малыми кажутся только на фоне остального Китая, а так-то их больше, чем, например, всех скандинавов, вместе взятых). А что в Гонконге? Интернационал, которого не обнаружишь даже в Амстердаме. Я остановился в южном Коулуне, в высотке, в гестхаусе на пятнадцатом этаже. В здании — десятки гостиниц, ночлежек, магазинов. Люди работают, ночуют, обитают. И эти люди — чернокожие христиане, не менее чернокожие мусульмане, семиты, персы, индийцы (этих особенно много), весь спектр монголоидов. Наконец, огромное число европейцев, которые вовсе не приехали город посмотреть, а живут и работают в Гонконге годы и годы.

Очередь к лифту — готовая композиция для советской открытки типа «Миру — мир» или «Если бы люди всей земли...»

Гонконг отличается от остального Китая гораздо больше, чем Россия, скажем, от Польши. Чем не отдельное, хоть и маленькое, государство?

Гонконг уместнее ставить в ряд с тихоокеанскими мегаполисами. Они — особая субкультура. Вспоминая Льва Николаевича Гумилёва и его теорию этногенеза, рискну предположить, что вдоль побережья — от Сингапура через Куала-Лумпур, Бангкок, Гонконг — прошла полоса пассионарного толчка, лет этак сто с небольшим назад, породив целые поколения энергичных людей: строителей, торговцев, дельцов. Подозреваю, что полоса пошла и далее — через Тайвань с его живучим и кипучим Гоминьданом, Южную Корею и Японию, которая полвека давала прикурить всем от Бирмы до Пёрл-Харбора, а потом, потерпев военное поражение, побеждала всех экономически — и всё от избытка сил и энергии.

В этой оголтелой теории, конечно, изрядная доля шутки, но у «Тихоокеанских тигров» действительно много общего. В частности, те же китайцы живут во всех упомянутых мегаполисах. И они, эти китайцы, так же сильно отличаются от своих сородичей из материковой глубинки, как русские от древних славян, норвежцы — от викингов, а Бенедикт Камбербетч — от Вильяма Шекспира. Пассионарность!

958 метров — высота наивысшей точки Гонконга, горы Таймошать на Новых Территориях

Отличие Гонконга от собратьев-мегаполисов — прежде всего в рельефе. Киплинг как-то сказал: «В Сингапуре всё хорошо, но он плоский, не за что зацепиться глазу». Куала-Лумпур, Шанхай, тайская столица Бангкок — тоже равнинные. В Сеуле горы есть, но моря нет. А Гонконг мало того что на острове в синем море, так ещё и в горах. Они встают из воды круто и сразу метров на 500-600. В итоге город, и так трёхмерный из-за сотен небоскрёбов, приобретает четвёртое измерение и становится почти неисчерпаемым. Крыша одного здания — двор для другого, и там — бассейны, корты, автостоянки.

Эстакады — в три-четыре уровня, а под эстакадами — не мусор и бомжи,

а детские площадки, скамейки, беседки и даже... зоопарки районного значения.



800 метров — длина эскалатора Central — Mid-Levels Escalator, внесёного в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный на планете

Дома обступают висячее шоссе, и этот двор, под крышей дорожного полотна и со стенами этажей — как большая комната. Даже кадки стоят. Хотел написать — с фикусами, но на самом деле Ficus — это баньян, которые тут растут повсюду, что твои тополя. Надземные переходы длятся и ветвятся на многие кварталы, по временам превращаясь в подземные.

А раз есть горы, на них надо взобраться. Туда, где смотровые площадки, парки, дорожки над пропастью и один из самых захватывающих видов в мире. На большинство других мегаполисов тихоокеанской Азии со стороны ведь посмотреть неоткуда. Поэтому пик Виктория — место, куда обязательно надо сходить. От Натан-роуд, где живут те туристы, что хотят сэкономить на жилье (желание тут не лишнее), через пролив и даунтаун — час сорок пути по воде и пешком. Взбираться нетрудно, но, если не хочется, есть специальный трамвай-фуникулёр прямо на вершину.

Жилые башни растут вдоль склонов и, поднимаясь по серпантину, невольно заглядываешь в окна. Видно, что живут в этих районах хорошо, по-дизайнерски, со стальными холодильниками и большими телевизорами. Уровень жизни в Гонконге — вровень со среднеевропейским. А уровень цен его уверенно превосходит!

Вообще Гонконг, как и города-побратимы, создан для бизнеса, торговли, перевозок, тусовок — а старинных зданий и прочего культурного наследия содержит немного. Дня три на осмотр достопримечательностей — это даже, пожалуй, много.

Есть парки — маленькие, но очень ёмкие. На Натан-роуд в Коулун парке, прямо посреди городского бедлама — фламинго, лебеди, птицы-носороги, попугаи.

В других парках — храмы, выставки зодчества, ландшафтный дизайн в лучших китайских традициях, играет фортепианная музыка — садись да медитируй.

Есть музеи. Очень хорош музей космоса. Модель Спейс-Шаттла, история космонавтики, китайская орбитальная программа и прочие прелести.



Гонконгский доллар введён 2 февраля 1895 года с содержанием чистого серебра 24,2611 грамма

А спустя три дня — просто жить, крутиться, пока не надоест. Или пока не кончатся деньги — дорогой город! Триада «жильё-еда-транспорт» по карману бьёт не больно, но всё же ощутимо. Метро развитое, но дорогое. К тому же нелогичное — за семь станций могут взять меньше денег, чем за три — смотря в каком вам надо направлении. Стоимость билета в гонконгской подземке, как и почти везде в мире, зависит от расстояния. В этом смысле наша, российская система — давно уже экзотика. Где ещё можно за один жетончик хоть целый день кататься?

В пику затратной подземке — дешевейшие кораблики между островами — 2-3 местных доллара. А по Сити, мимо всех красот, снуют трамваи-даблдекеры.

Я в Азии вообще трамваев нигде пока не видел, а тут сразу — двухэтажные!

Как и двухуровневые автобусы, они — память о британском владычестве. Забираешься наверх и ездишь туда-сюда, высунувшись в окно. Трамвайчики старые, полы и лавки деревянные, стёкла вечно опущены, а далеко в вышине чуть ли не соприкасаются крышами высотные дома. Всё тянется вверх в этом тесном городе: здания, общественный транспорт, и даже ты сам невольно втягиваешь живот и щёки, пробираясь сквозь толпу прохожих. Улицы неширокие, а между тем двухколёсного транспорта крайне мало. И это — ещё одно разительное отличие от прочей Азии.

И ещё особенность — мало животных. В Малайзии миллионы котов, в Таиланде и Индии тучи собак — а здесь не видно.

Только сталь, асфальт и бетон. Будущее.

Так на что же похож Гонконг? На космическую станцию! А пускают российского гражданина на эту станцию безо всякой визы на две недели. Мы не китайцы, нам можно без штампа. Ещё один аргумент: как ни странно, именно Гонконг зачастую — самое дешёвое направление в Азию из России, дешевле, чем рейсы в Бангкок или Шанхай. А в местной логистике и быте разобраться легко даже неискушённому путешественнику. Обменники и банкоматы — в изобилии. В магазинах есть всё. Цены вполне российские (с уклоном в московские, к сожалению). Метро протянуто прямо до аэропорта. Не труднее и по земле приехать. Погранпереход начинается прямо на вокзале города Шэньчжэнь, до которого от ближайшего китайского миллионника Гуанчжоу ходят скоростные поезда каждые двадцать минут. После контроля сразу на метро и в центр — ничего сложного. И последний, для кого-то решающий довод: по соотношению цена/качество тут лучшее в радиусе этак 4 000 километров пиво! Которое рекомендуется пить обязательно на набережной с видом на небоскрёбы. Проверено, так ещё вкуснее.