По следу вомбата: чем Австралия похожа на Сибирь

Сибиряк может оказаться в любой точке земного шара, даже самой отдалённой. Новосибирский фотограф и путешественник Олег Кугаев оказался в Австралии — он в качестве оператора работал в команде передачи «Всё как у зверей», снимал новые эпизоды этого популярного сериала. Олег написал для Сиб.фм о том, как он шёл по следу вомбата, рассказал, чем Австралия похожа на Сибирь и прислал фотографии. И пообещал писать и снимать для нашего издания и дальше.

Юго-восток Австралии. В районе Голубых гор я иду по звериной тропе в дождевом лесу в поиске вомбата. Стараюсь идти по тропе бесшумно. И вдруг понимаю, что этот материк очень похож на мою Сибирь.

Прибыл я на эту землю с миссией отснять видео для передачи «Всё как у зверей» и собственный фотопроект про природу Австралии.

И вот меня посещает дежавю: какое-то время назад я точно так же шёл в Новосибирской области в поисках сурка Кащенко. Звери-то они, конечно, разные, и след вомбата легче опознать, его квадратные какашки — как флаг посреди поля. Но вот дыхание леса, его логистика — всё это сильно похоже.

И не только это.

По сути, история Австралии и Сибири начинались одинаково. Это земли на краю земли, куда ссылали каторжников, бандитов и неугодных государству людей, чтобы забыть о них окончательно.

Но они не только выжили, но и выстроили такие условия жизни, что сейчас туда со всего мира съезжаются люди посмотреть, поучиться и остаться жить. Устойчивость к экстремальным условиям температуры — это тоже нас роднит: когда у нас жёсткий минус, у них такой же жёсткий плюс. Да и люди похожи — простые, но яркие; душевные, но противоречивые. Потомки преступников и романтиков. Одни из них, не задумываясь, уничтожили огромную часть дикой природы, другие самоотверженно её восстанавливают.

И здесь всё про это: начиная с законов о создании национальных парков до простых людей, которые за свой счёт открывают питомники для раненых или больных животных.

В Австралии люди так же, как и у нас,

тянутся к красоте и природе.

Они построили прекрасные города и создали великолепные национальные парки. Сиднейская опера почти так же красива, как и Новосибирский оперный театр. Мифы наши тоже похожи: если у нас бродят медведи по улицам и едят исключительно людей, то в Австралии герои таких историй — крокодилы, а пауки забираются ночью в палатку, чтобы предать вас вечному сну. Местные только улыбаются: если раз в год кто-то пострадает от крокодила, то поток туристов существенно увеличивается. Экзотика и экстрим.

Австралия и Сибирь удивительны визуально, они похожи на весь мир и не похожи ни на кого. Меняющиеся один за другим виды поражают своим разнообразием. Солёные озера, горы, пещеры, море... Море мы, правда, выкопали своё, но приятно думать, что оно у нас тоже есть.

Начинается дождь, и фотоохота подходит к завершению, нужно поворачивать назад. Вдруг на моём пути возникает кенгуру. Мокрый, но довольный после 40-градусной жары, он жуёт траву, и весь его вид говорит:

«Вомбата ты, братец, сегодня не встретишь. Зверь осторожный, чужаков боится. Иди-ка ты домой!»

До дома мне ещё далеко, путешествие не закончено, а с тобой, вомбат, мы ещё встретимся!