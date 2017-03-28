Когда ветер сдует пепел

Новая колонка новосибирского фотографа и путешественника Олега Кугаева из Австралии — об эвкалиптах.

Какими бы трагичными ни казались кадры пожара, но от него остаётся не только пепел.

Наш маршрут пролегал по западу острова Тасмания. Мы увидели клубы дыма на горизонте и, поменяв планы, двинулись в сторону пожара, пробираясь по узким грунтовым дорогам. Дым становился всё плотнее, дождь из пепла накрывал нас сверху.

Ещё со времени первого знакомства с Австралией я был удивлён тем фактом, что 90 % здешних лесов состоит из эвкалиптовых деревьев — тут их более 700 видов. Вырастают они, подобно огромным осьминогам, раскидывая свои щупальца и живя порой до 400 лет.

И вот представьте, что за 100 лет они обрастают ненужным багажом. Взять, к примеру, меня: на определённом этапе жизни я обрастал толстой корой.

Работа без огонька, кактус вместо собаки, отдых по расписанию...



До 40 компонентов включает в себя состав эфирного эвкалиптового масла, основной компонент которого — цинеол

А за корой всё это время сидел человечек, который хотел лучшего, но не мог самостоятельно освободиться от ненужного бремени. Такая же история и с эвкалиптами: за долгие годы они собирают ненужные ветки, паразитов, животные тоже изрядно треплют им нервы. Но у эвкалипта есть система защиты — это листья, которые он сбрасывает, и они укладываются ровным, сухим слоем под деревом в ожидании молнии. Загораются они, как спички, и приходит пожар. Он без эмоций и лишних вопросов сжигает всё, что казалось важным и дорогим, но тянуло вниз, не давало быть стройным, сильным и высоким.

Пожар не способен уничтожить взрослый эвкалипт. После того как ветер сдует пепел, останется только настоящее и будущее. Дерево задышит по-другому, пустит новые ветви, ствол станет стройней и ещё сильнее, а кора — ещё прочнее, чтобы выдержать очередной пожар.