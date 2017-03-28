 

Когда ветер сдует пепел

 Эвкалипты становятся выше, стройнее и сильнее благодаря пожарам  28 марта, 11:30

Олег Кугаев
фотограф-передвижник
подходящие темы
Когда ветер сдует пепел
Фотографии Олега Кугаева

Новая колонка новосибирского фотографа и путешественника Олега Кугаева из Австралии — об эвкалиптах.

Какими бы трагичными ни казались кадры пожара, но от него остаётся не только пепел.

Наш маршрут пролегал по западу острова Тасмания. Мы увидели клубы дыма на горизонте и, поменяв планы, двинулись в сторону пожара, пробираясь по узким грунтовым дорогам. Дым становился всё плотнее, дождь из пепла накрывал нас сверху.

Ещё со времени первого знакомства с Австралией я был удивлён тем фактом, что 90 % здешних лесов состоит из эвкалиптовых деревьев — тут их более 700 видов. Вырастают они, подобно огромным осьминогам, раскидывая свои щупальца и живя порой до 400 лет.

И вот представьте, что за 100 лет они обрастают ненужным багажом. Взять, к примеру, меня: на определённом этапе жизни я обрастал толстой корой.

Работа без огонька, кактус вместо собаки, отдых по расписанию...


До 40 компонентов включает в себя состав эфирного эвкалиптового масла, основной компонент которого — цинеол

А за корой всё это время сидел человечек, который хотел лучшего, но не мог самостоятельно освободиться от ненужного бремени. Такая же история и с эвкалиптами: за долгие годы они собирают ненужные ветки, паразитов, животные тоже изрядно треплют им нервы. Но у эвкалипта есть система защиты — это листья, которые он сбрасывает, и они укладываются ровным, сухим слоем под деревом в ожидании молнии. Загораются они, как спички, и приходит пожар. Он без эмоций и лишних вопросов сжигает всё, что казалось важным и дорогим, но тянуло вниз, не давало быть стройным, сильным и высоким.

Пожар не способен уничтожить взрослый эвкалипт. После того как ветер сдует пепел, останется только настоящее и будущее. Дерево задышит по-другому, пустит новые ветви, ствол станет стройней и ещё сильнее, а кора — ещё прочнее, чтобы выдержать очередной пожар.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
публикации по теме
 21 марта, 13:23 • интервью

Чистый воздух — чистая прибыль

В чём разница между бризером и кондиционером, почему на компанию «наехал» Росздравнадзор, какие сложности работы в Китае скоро ли они выйдут на американский рынок, корреспондент Сиб.фм поговорил с Руководителем проектов «Тион Умный микроклимат» «Тиона» Максимом Амелькиным.

По следу вомбата: чем Австралия похожа на Сибирь

 10 марта, 07:19 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
Кто такой вомбат и чем он похож на сурка Кащенко? Новосибирский путешественник и фотограф Олег Кугаев в своей первой колонке для Сиб.фм — об Австралии.
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    