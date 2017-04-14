Мир без проводов

В XXI веке уже невозможно представить жизнь без постоянного подключения к интернету — будь то работа, учёба или просто развлечение. Беспроводные технологии стали настолько привычными, что рядовые пользователи перестали задумываться о том, как именно обеспечивается доступ в сеть. За кажущейся простотой всегда скрываются труд и хорошо продуманные IT-решения в области коммуникаций. Сегодня своим опытом и взглядом на то, что ожидает отрасль в ближайшие годы, делится глава сервисного центра беспроводных технологий ЭЛТЕКС Владимир Шишмарёв.

Китайская мудрость предостерегает: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Должен сказать, что для IT всё совершенно наоборот. Да, каждый проект ставит перед инженерами тяжёлые задачи, но работать над ними всегда интересно.

Беспроводные технологии переживают процесс взрывного развития. Их использует большая часть окружающих нас устройств: планшеты, смартфоны и другие. Да и современные модели ноутбуков выпускаются уже без стандартного проводного сетевого интерфейса.



Концепция интернета вещей сформулирована в 1999 году как осмысление перспектив широкого применения средств радиочастотной идентификации для взаимодействия физических предметов между собой и с внешним окружением

Количество устройств уже превзошло количество людей, которые находятся в сети. Даже чайники с микроволновками обзаводятся встроенным Wi-Fi. А в дальнейшем объём интернета вещей в разы превысит объём интернета людей.

И здесь кроются два ключевых по сложности вызова. Во-первых, этих приборов очень много, и подключаться они должны по беспроводной сети, а её ресурс не бесконечен. И первоочередная задача — умудриться поделить ограниченный существующий частотный спектр на максимальное количество устройств. Во-вторых, работать они должны энергоэффективно.

Интернет вещей — это концептуальная революция, которая изменит наш мир так же, как его изменило в своё время появление обычного интернета. Нам повезло: мы стоим у истоков зарождения этой сферы и можем участвовать в её продвижении и развитии, ведь пространство для инженерного творчества здесь просто неиссякаемо. Здесь одним Wi-Fi уже не обойтись, требуются принципиально новые идеи и подходы для обеспечения беспроводного подключения к сети такого невероятного числа устройств.

Можно сказать, что раньше машины работали для человека, теперь человек работает для машин.



Технология LoRa объединяет в себе метод модуляции LoRa в беспроводных сетях и открытый протокол LoRaWAN. Технология обеспечивает устойчивую связь на расстоянии до 5 км в городских условиях при плотной застройке и свыше 15 км в сельской местности (более 100 км при идеальных условиях)

Так как в сферу нашей деятельности входит разработка не только софта, но и железа, мы участвуем в этом процессе практически на всех этапах: разрабатываем как сами устройства интернета вещей, так и средства передачи данных для них, а также системы мониторинга и управления. Сейчас активно внедряются новейшие стандарты, такие как LoRa, LTE-M, 802.11ah и другие. Они ведут борьбу за место под солнцем. В итоге один или несколько из них победят.

Сейчас Wi-Fi есть в каждом доме; следующим этапом развития должен стать его выход на улицы. Становится возможным формирование единой сети в рамках целого города, в котором любой человек мог бы выйти в интернет, где бы он ни находился. Более того, мы стоим на рубеже объединения мобильных и Wi-Fi сетей в единое беспроводное пространство, в котором пользователю не нужно выбирать, подключиться к Wi-Fi или к 4G. Именно эта технология — Hotspot 2.0 — поможет изменить привычное положение вещей.

Мы активно развиваем эту технологию. Она направлена на конвергенцию Wi-Fi и 4G.

Мобильный интернет есть у многих. Но тарифы в нём не безлимитные, так как мобильные сети чувствительны к высокой нагрузке, и в условиях большой плотности клиентов, например в аэропорту, могут возникать проблемы с соединением. С другой стороны, Wi-Fi обладает небольшим радиусом покрытия, зато в пределах этой территории может предоставить высокоскоростной сервис без ограничений. Две эти технологии имеют противоположные плюсы и минусы. Перед разработчиками стоит задача объединить их и сделать так, чтобы это осталось незаметным для клиента. Если у пользователя, точнее у его устройства, есть возможность работать через Wi-Fi, то оно автоматически переключаются на Wi-Fi-точку доступа и передаёт через неё данные. Если такая возможность пропадает, он автоматически переходит на мобильную сеть. Сложность этой задачи состоит в интеграции существующих технологий. Важно, чтобы переход к новой концепции оказался комфортным и незаметным не только для пользователей, но и для систем операторов связи.

2014 — год, когда на Mobile World Congress в Барселоне была представлена первая доступная для потребителя Li-Fi система PureLiFi

Естественно, мы всегда обращаем внимание на новые тенденции и разработки. Взять, к примеру, Li-Fi — технологию передачи сигнала посредством светового луча. Она заявила о себе ещё в 2003 году, но с тех пор большого распространения так и не получила. Возможно, у неё всё впереди, но потеря связи у всех пользователей, которая сопровождается криками «Кто выключил свет?» носит определённый негативный фактор. Ведь кто-то любит посидеть в интернете в темноте. Шутки шутками, но любая новация всегда является для нас предметом анализа, и если мы видим возможность массового применения, то начинаем её использовать и развивать.

Мы постоянно общаемся с клиентами, изучаем потребности, учитываем их мнения.

И в соответствии с этим принимаем решение, в каком направлении пойти.

В ближайшее время мы планируем внедрить целый ряд технологических новаций. Одна из них — поддержка более высокоскоростных стандартов Wi-Fi. Сейчас мы наблюдаем появление второй волны стандарта 802.11ac, который сможет передавать больше данных за единицу времени.



MU-MIMO — это многопользовательские системы MIMO (Multi User MIMO). MIMO расшифровывается как multiple input, multiple output — множественный ввод, множественный вывод

В то же время не за горами внедрение технологии MU-MIMO. Она позволит при том же частотном спектре обеспечить ещё большую скорость передачи данных за счёт использования специального алгоритма распределения информации по антеннам. Чем больше антенн мы используем на устройстве, тем выше скорость соединения. При этом используемый частотный ресурс остаётся прежним. Это очень актуальное решение задачи нехватки спектра для операторов в текущих условиях.

Сейчас обеспечение доступа в интернет подвергается дополнительному правовому регулированию. Необходимость следования закону порождает не только потребность в хранении данных, но и в хорошо отлаженных программных решениях для максимально быстрого и удобного подключения к сети. И это — ещё одно направление нашей работы.

Совместно с операторами связи мы выработали алгоритмы, делающие процесс авторизации максимально простым.

На первом этапе это была СМС-авторизация. В дополнение к ней приходят другие решения. Мы уделяем много времени тому, чтобы разработать наиболее интуитивно понятный способ подключения для пользователей, в том числе и для совершенно не разбирающихся в технологиях.

Все механизмы по сбору, хранению и обработке статистики тоже разрабатываются ЭЛТЕКС. Мы обеспечиваем не только хранение, но ещё и анализ и резервирование этой информации.

Главное, что сейчас всё эффективно работает при огромном количестве пользователей и высочайших нагрузках.

Наше решение реализовано так, что люди могут подключаться к точкам доступа на территории всей страны. Но управляться и контролироваться всё это может из одного места, где стоит несколько серверов, централизованно собирающих и обрабатывающих данные. Вся информация стекается туда.

Решение работает, точки доступа стоят от Калининграда до Владивостока, и десятки тысяч пользователей к ним уже подключаются.

26,4 млн разработчиков ПО будет в мире в 2019 году по прогнозам Evans Data Corp.

В силу разноплановости нашей работы многие идеи возникают практически на лету. И, конечно, добиться таких результатов невозможно без хорошей команды. Именно поэтому мы создали уникальный коллектив более чем из 500 сотрудников, каждый из которых вкладывает в конечный продукт частичку себя. Средний возраст инженеров технической службы ЭЛТЕКС, к слову, — около 30 лет. В недавнем прошлом мы наблюдали высокую степень нестабильности на рынке труда. Это коснулось и многих IT-игроков, а мы обеспечили своей компании не только стабильное состояние, но и рост.

Соискатели это оценили, и мы получили достаточно большой приток опытных инженеров. Как результат, мы имеем возможность принимать на работу лучших специалистов, представленных сейчас на рынке.

Те возможности, которые мы предлагаем, интересны людям. У нас нет ни одного дня, который был бы похож на вчерашний.

Ежедневно мы решаем новые задачи, у нас нет рутины. Такая работа требует постоянных умственных усилий в силу своей сложности. И у тех, кто готов всерьёз этим заниматься, всё получается.

С точки зрения обучения для студентов наука телекоммуникаций постепенно сращивается с наукой о компьютерах, которая на западе называется Computer Science. Современный инженер — это специалист более универсальный, нежели его коллега выпуска десятилетней давности. В сегодняшней реальности IT-специалисту жизненно важно уметь быстро перестраиваться с одной технологии на другую и с одной сферы деятельности на другую.



По разным оценкам, в настоящее время существует от двух с половиной до десяти тысяч различных языков программирования

Постоянное самообучение должно происходить непрерывно. Но знание принципов функционирования устройств иногда освобождает от знания фактов. А когда за плечами большой опыт, ты быстрее осваиваешь любую технологию, потому что база везде одна. И уже на основании формулировки самих задач понимаешь, как они должны выполняться.

Резюмируя, следует ещё раз обозначить основные направления, вокруг которых в ближайшие годы будет строиться развитие рынка.

Во-первых, это значительное ускорение беспроводных сетей. Беспроводные решения всегда следуют за проводными. Когда-то был распространён 10-мегабитный проводной интернет — под него разработали соответствующий стандарт Wi-Fi. Потом появился 100-мегабитный интернет, под него появился другой стандарт и так далее.

Во-вторых, еще одно направление — это глобальная конвергенция, интеграция, сплетение Wi-Fi с сетями мобильных операторов.

И, наконец, третье — появление отдельных стандартов для IoT. Этот процесс выльется во что-то совершенно отдельное, но совокупность стандартов будет объединена тем, что сейчас условно называется 5G.

Но вопрос не только в технологиях. Уже сегодня на первое место выходит человеческий капитал.

Развитие определяют не только производственные мощности, но и хорошо слаженная команда, опыт совместных разработок.

В ближайшие годы нас ждут не только перемены, связанные с удобством пользования, но и переосмысление самого подхода к организации беспроводных сетей.

Разрабатывая что-то сегодня, мы всегда думаем о завтрашнем дне. Как говорила Чёрная Королева из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее». Те новинки, которые выпускаются сейчас, для нас — вчерашний день. Мы усердно работаем над тем, что мир увидит через полгода, год, а то и два. И, конечно, мы верим в успешный результат и прикладываем все силы к тому, чтобы наши продукты произвели максимальный эффект по улучшению не только телекоммуникационной отрасли, но и смежных сфер. Идеи, находящиеся сейчас на стадии тестирования, найдут отражение в повседневной жизни. Будет интересно, и мы надеемся, что ЭЛТЕКС сохранит флагманские позиции, ведь уже сейчас мы задаём новый курс.