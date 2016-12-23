Израильский коктейль культур

Разговор в кинокафе кинотеатра «Победа» всегда волей-неволей идёт вокруг кино. Вот и Первый секретарь посольства Государства Израиль в Российской Федерации Ирис Цвайг говорила с корреспондентом Сиб.фм о том, как кино отражает современную израильскую культуру, как в ней проявляется самобытность многочисленных общин и что можно понять о ритме жизни в Израиле по логике иврита.

Современный Израиль на экране

Недавно в «Победе» завершился фестиваль израильского кино: какие фильмы, показанные в 2016 году, на ваш взгляд, полнее отражают современную культуру страны?

Все фильмы — это самая настоящая израильская культура и есть. Мы отсмотрели много картин и даже изменили наш новосибирский фестиваль по сравнению с московским или санкт-петербургским. На мой взгляд, выбрали именно те фильмы, которые действительно показывают израильскую жизнь во всех её проявлениях: «Мой ребёнок на 10 %», «Спускающийся наверх», «Бумажная свадьба» и «Воспитательница». А то, что они сняты в последние два года, делает фестиваль целостным, правильным и настоящим.

Вы сами вносили корректировку в программу?

Да, я стараюсь делать отбор фильмов сама, потому что, мне кажется, за четыре года работы уже немного изучила публику — понимаю, что им интересно, что в радость. В этом году захотелось привезти больше фильмов, которые были бы в радость.

Израильский культурный центр давно поддерживает дружбу с «Победой». Почему вам комфортно работать вместе?

На мой взгляд, «Победа» — это уникальное культурное учреждение. И по эстетике, и по своему духу, и по категории зрителей, которые сюда приходят. Причём это люди разного возраста: я вижу здесь и бабушек на утренних сеансах, и молодых людей на вечерних показах блокбастеров.

Но у них есть общее — пиетет к фильмам, режиссёрам и этому виду искусства в целом.

Но «Победа» — не только кинотеатр. Нам уже показали новые выставочные залы, которые скоро откроются. На этих площадках тоже будет интересно делать разнообразные мероприятия. Конечно, нельзя не отметить и людей, которые работают в кинотеатре: мы с ними дружим так давно, что я даже не могу говорить о них как о партнёрах. Это настоящие друзья.

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О корнях и интересе к стране

Жители Новосибирска полюбили фестивали израильского кино: многие интересуются ими и даже ждут. С какой ещё сферой культуры можно познакомить новосибирцев?

Мы гордимся, что так много людей приходит на фестиваль не только как на развлекательное мероприятие, но и для того, чтобы поучиться. Многие занимаются на курсах иврита в Израильском культурном центре, причём часто просто из интереса к этому древнему языку, к стране и её культуре. Я считаю, что это важное поле нашей деятельности.

Когда я была в Израильском культурном центре, то обратила внимание, что культурой интересуются не только имеющие национальные корни и семейные связи, но и те, кому это просто любопытно. Какое соотношение тех и других?

По поводу корней: если отсчитывать от Иисуса Христа, то с ними у нас всё хорошо. Я шучу, конечно!..

Мы никого не проверяем на отсутствие или наличие корней. Приятно, когда нам удаётся заинтересовать людей своей страной.

Хочется показать, что мы делаем. То, что люди узнают из медиа — не совсем объективное и полное представление, скажем так. Мы ведь не только молимся и воюем, но и многое делаем в разных областях. Например, во всём мире известны сфера IT и медицина.

Какие особенности и возможности взаимодействия у израильской культуры в России и российской культуры в Израиле?

Над этим взаимодействием работают три израильских культурных центра на территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске) и три культурных центра РФ в Израиле. У нас одни и те же цели. Например, в Израиле тоже прошёл фестиваль — российского кино.

1994 — год открытия Израильского культурного центра в Новосибирске при Посольстве государства Израиль в Российской Федерации

Самобытность в коктейле культур

В израильскую культуру вносили вклад волны эмиграции. Что в ней своего, а что приобретено?

Сегодня в Израиле проживают евреи — выходцы из более чем 100 стран мира.

Теперь наша общая культура многоплановая, в ней очень много оттенков — мы этому рады.

В Израиле сформировалось более 130 небольших общин из людей, приехавших из абсолютно разных государств. Теперь все они живут в одной стране, вкладываются в общее дело, но при этом каждая община самобытна. Допустим, сложно требовать от выходцев из арабских стран — Ирана, Марокко, Сирии, Египта — есть ту же еду, к которой привыкли евреи из Польши. Или петь те же песни. Хотя традиционные праздничные тексты у всех одинаковые, только каждая община поёт их на свою музыку. Представьте, евреи из Йемена или Ирака поют один и тот же текст из Торы на абсолютно другой мотив.

И что, все друг друга понимают, только говорят с акцентом?

Мы говорим, что понимают тогда, когда хотят понять. Поэтому новые репатрианты, новые люди, прибывающие в Израиль на протяжении последних 200 лет, вливались в общество, даже ещё не зная иврита, говоря на другом языке.

Кроме иврита, древнего языка, который мы восстановили, в стране говорят на идише, языке евреев Европы, или ладино, языке сефардов, напоминающем испанский.

Такой коктейль культур, мне кажется, способствует формированию правильного вкуса во всём — и в гастрономии, и в винах, и в моде.



Сефарды — субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потомков иудеев Римской империи

О чём говорит иврит

В одном из интервью вы рассказываете, что иврит стал для вас родным буквально через несколько месяцев. Чем ещё он привлёк вас, помимо своей логики и стройности?

Не знаю, как это объяснить, но я действительно очень быстро нашла в нём логику. Знаете, как если вы выучили математическую формулу, и она работает. Тем более, что есть мотивация. С ивритом у меня было так же, поэтому я быстро поняла, что это моя страна.

Вы говорили, что поняв логику иврита, можно многое понять в развитии общества. О чём в этом плане нам говорит иврит?

Язык отражает картину мира народа. Наши тексты раза в два короче, чем те же тексты, написанные на русском языке. Представьте, себе русский текст без гласных букв. Мы сами над собой шутим, что у нас нет времени записывать эти буквы, потому что мы живём в стремительном темпе. Мы очень быстро реагируем на всё.

Наверное, поэтому у нас очень быстро развивается и бизнес, и другие сферы жизни. Нам говорят: «У вас получается, потому что вы не знаете, что этого нельзя сделать». Может быть и так. Мы не принимаем на веру «нет» или «нельзя», мы всегда хотим проверить. В языке получается так же: без витиеватости и длинных фраз. Мы всегда переходим к делу.

Мы абсолютно не пафосные. Обращаемся друг к другу по именам, включая премьер-министра, посла или армейского генерала.

Можем задать любой вопрос, сразу рассказать о проблеме.

В вашей семье сейчас говорят на двух языках?

В основном мы говорим на иврите. Но при этом дети слышат и другую речь, родной язык мужа — испанский, но он выучил и русский, хочет в нём практиковаться.

Русский язык — уникальное мировое явление. Здорово, что в последние годы всё больше уделяют внимания грамотности, например, проводят Тотальный диктант.



Что делают организаторы Тотального диктанта, чтобы участники быстрее узнали свою оценку

Я сама участвую в этой акции несколько лет, мои коллеги-дипломаты тоже.

Любовь к стране через гастрономию

При вступлении в должность вы обозначали сверхзадачу: чтобы жители Сибири полюбили Израиль так же, как и вы, чтобы больше о нём узнали. Она остаётся неизменной?

Надеюсь, что узнали больше. Иначе зачем налогоплательщики мне зарплату платят? Хорошо, когда ломаются какие-то стереотипы, возникает желание поехать в страну. Между нашими странами безвизовый режим, и всё, что нужно — это билет. Хочется, чтобы ещё несколько человек узнали про Израиль. Несколько десятков, сотен, может, и тысяч.

Многие узнают Израиль через кухню: в 2015 году в рамках недели Израиля в Новосибирск приезжал Гиль Ховав, известный израильский шоумен и шеф-повар, который даже запускал в некоторых ресторанах блюда израильской кухни. Они прижились?

В ресторанах Новосибирска, которые позиционируют себя как современные, есть, например, хумус — наша универсальная еда. В некоторых заведениях есть даже какие-то блюда с названиями на иврите — например, хацилим — закуска из баклажанов. Часть блюд, о которых мы тогда рассказывали, вошла в обиход.

Многие стали готовить дома и заказывать в заведениях шакшуку. Кстати, как правильно поизносится? Почему, интересно, именно израильская яичница стало такой популярной?

Шакшука! От «лешакшек» — взбивать. Действительно, она появилась на многих деловых завтраках, в этом блюде есть всё необходимое — овощи и яйца.

Можете рассказать, как вы готовите это блюдо?

— Признаюсь честно — я не готовлю вообще. В нашей семье готовит мой муж — Мати.

Он делает всё: и шакшуку, и салаты, и идеальные шницели на радость не только семье, но и соседям, когда мы дома, в Израиле. А с шакшукой целая история: туда кладутся помидоры какого-то определённого сорта, лук, перец, другие овощи, специи, потом всё это заливается яйцами.

Я желаю всем больше праздников в новом году, и буду счастлива, если их составляющей станет хорошее кино, музыка или кухня Израиля.