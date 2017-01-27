О красоте и простоте

Субботние встречи с интересными людьми на площадке кинокафе «Премьера» продолжаются. Директор салона итальянской мебели La Casa Лариса Казачанская рассказала корреспонденту Сиб.фм об интерьерах в кино и светских вечеринках, а также о простоте и красоте итальянцев и о национальных парках Америки, на которые она мечтает посмотреть.

Вы часто бываете в «Победе»?

Из «Победы» можно вообще не выходить! Здесь можно и поесть, и приобщиться к культуре, и кого-то из знакомых встретить. «Победа» уверенно превращается в центр культурной жизни города. Если уже не превратилась, так скажем. Здесь есть всё — не только кино, но и светские мероприятия достойного уровня, театральные постановки. Однажды абсолютно случайно попала на программу Theatre HD и поняла, что такой крутой театр, который я могу увидеть на экране в «Победе», я не увижу, наверное, больше нигде.



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Кинотеатр экспериментирует с объединением культуры и светской жизни: вечеринки, клубные показы. Как вы оцениваете этот опыт?

Знаете, у них получается. Я считала, что самым знаковым мероприятием 2016 года для меня была вечеринка в честь 8 Марта в Lukse, но летом случилась вечеринка в клубном зале «Победы», приуроченная к премьере фильма Вуди Аллена «Светская жизнь». Организаторы предложили прийти на показ фильма в стиле «Великого Гэтсби», что и сделали все гости. Это было незабываемо. В городе такого пока ещё никто не устраивал. Потом такие мероприятия продолжились. Хорошо, что эти вечеринки малоформатные: приятно, когда тобой занимаются как большим гостем.

Даже премьерные показы и открытия фестивалей с большой аудиторией кинотеатру удаётся организовать на очень высоком уровне.



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Как вы составляете свою программу своих походов в кино?

Конечно, есть знания о кинопрокате, которые даёт реклама, но мой основной двигатель в этом вопросе последние полгода — Ирина Краснопольская. Она на Facebook описывает ключевые моменты фильмов: помогает своими постами, обеспечивая информацией. Например, я вообще не знала о фильме Тома Форда «Под покровом ночи» (в американском прокате он называется «Ночные животные») — как-то мимо меня прошло. Увидела пост у Ирины и в тот же день решила пойти. Подруги не смогли, поэтому посмотрела кино одна. Лучший фильм, который я видела в 2016 году. Ещё благодаря посту Ирины я попала на «Большой всплеск» в рамках фестиваля венецианских фильмов. Это потрясающее кино, на которое я потом всех подруг отправила. Поэтому во многом именно её посты формируют мои предпочтения в этой сфере.

Обращаете ли внимание на интерьер, в частности на мебель, когда смотрите фильмы?

Безусловно, и не в последнюю очередь — и на мебель, и на интерьеры. Постоянно подругу толкаю: «Какая квартира красивая! Ты посмотри, что там у них!» Причём не только в кино обращаю на это внимание, а везде.

В какой картине вам особенно запомнился интерьер?

Недавно смотрела фильм «Министр» на открытии итальянского фестиваля. Это антикоррупционная комедия. Очень весёлая — нахохотались до истерики. Там были такие интерьеры, что я постоянно, не замолкая, говорила подруге:

«Ты видишь, ты видишь, какая красота!» Она прямо ухохатывалась: «С тобой не возможно, у тебя профессиональный сбой».

Есть ли у вас любимый стиль в интерьере?

Уже нет конкретных предпочтений: мне нравится всё хорошее. Мебель может быть выполнена в любом стиле, даже дворцовом, который сейчас подвергается критике. Говорят, что это безвкусица, а я так не считаю. Очень часто вижу замечательные интерьеры, построенные на сочетании белого цвета с золотом.

Главное — уметь с этим работать.

Насколько менталитет влияет на дизайн и выбор мебели?

Менталитет действительно влияет. Например, в Италии всё посвящено красоте, поэтому там можно зайти в среднестатистическую квартиру и открыть рот от изумления — так всё хорошо. У них, я думаю, чувство вкуса заложено на генетическом уровне — не только в дизайне, но и в одежде. Сейчас я уже привыкла к тому, как итальянки одеваются, а раньше смотрела на компании женщин, которые выехали на шопинг, открыв рот: какие они красавицы, несмотря на разные черты лица, от них всё равно глаз не оторвать. Притягивает общий фон: причёска, одежда, аксессуары. У итальянцев всё может быть простым и при этом очень красивым.

В Америке вообще меньше уделяют внимание внешнему — самых красивых людей мы точно видели в кино. И они от этого, мне кажется, получают удовольствие. Средний класс живёт попроще. Я не знаю, где существует этот хвалёный американский стиль, видимо, в каких-то очень богатых квартирах. С Германией вообще всё сложно в плане дизайна: как будто топором рубили. По-моему, я там нигде не видела ни дизайна, ни вкуса.

Какие люди, такое и всё вокруг: у испанцев — яркое, броское. А у нас «дорого-богато».

Вы много путешествуете: приходилось ли бывать в кинотеатрах за границей?

Нет, для того, чтобы во время путешествий за границей ходить в кино или театр, не хватает знаний иностранных языков. А на различные шоу и мюзиклы хожу. Когда были с подругой в Америке, сходили на мюзикл Paramour, который поставил Cirque du Soleil на Бродвее. Бесподобное представление, участники которого делают безумные вещи, После этого я заразилась и стала ходить на представления Cirque du Soleil. Например в Лас-Вегасе: они никуда не вывозят эту программу, потому что технически невозможно создать такую площадку ещё раз.

У меня было такое ощущение, что я прикоснулась к чему-то великому. Мне кажется, что все таланты, которые есть, сосредоточены там. «Проходные» артисты на Бродвее пели такими голосами, какими у нас звёзды эстрады не поют. Всё происходит здесь и сейчас. Вот мы смотрим на нашу женскую сборную по синхронному плаванию, аплодируем и думаем, что им равных нет в мире. А на таком же уровне девушки в Cirque du Soleil выступают, если не лучше. Просто это представление цирка.

Италия для вас сначала была страной промышленных выставок из-за рабочих поездок, а потом открылась с другой стороны. Какой она воспринимается сейчас?

Работа работой, но эта страна теперь приносит больше какого-то удовольствия: всё, чем дышу, что я вижу и пробую.

На мой взгляд, нам очень близки итальянцы. Они примерно такие же, как мы. По эмоциям, по открытости.

Я люблю Италию. Обожаю её архитектуру и живопись — там есть, что посмотреть.

Вы очень любите итальянскую кухню: чем она вас покорила?

Я точно могу сказать, что люблю итальянскую кухню, единственную в мире, больше, чем русскую, но надо всё есть в самой стране. Наверное, она покорила меня простотой. Эти блюда достаточно быстро и легко готовятся — не то что французские соусы, которые делают по два часа. Но это очень вкусно всегда! По большому счёту, итальянская кухня покорила весь мир. Она же есть везде. Где-то видела статистику, что в мире больше всего открыто итальянских ресторанов. Я не одна такая.

Пытались повторить эти блюда дома?

Пыталась, конечно, но уровень не тот. Мне кажется, то, что происходит там, связано ещё и с местностью. Кроме того, важны продукты и повара, которые делают это всю жизнь. В Новосибирске был ресторан такого уровня, который предлагал очень похожую еду, но закрылся. Ивановские рестораны тоже работали с итальянскими блюдами.

Раньше было лучше, а сейчас, наверное, кризис даёт о себе знать: качество продуктов пострадало.



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Какие гастрономические впечатления в других странах были наиболее яркими?

Если не в Италии, то в Таиланде, конечно! По сути люди ездят туда поесть. А остальные страны в гастрономическом отношении не мои: в Германии, Чехии, Австрии мне нечего есть, езжу, потому что составляю компанию мужу. В Америке вообще кухни нет: они её составили из блюд разных стран.

Есть ли страны, в которые вы хотели бы за чем-то вернуться?

Да, в Америку. Я ездила к подруге, которая живёт там 22 года. Она отложила свои дела и поехала со мной в Нью-Йорк. Мы ходили по музеям, в том числе оказались в музее естественной истории. Была огромная очередь за билетами, поэтому подруга купила их в киоске с помощью автомата.

В такой билет входило ещё и кино: мы выбрали 3D-прогулку по национальным паркам Америки. Это нечто! Поэтому вопросы, которые у меня остались, связаны с национальными парками. После просмотра того фильма хочу всё увидеть своими глазами: если было так безумно красиво в кино, то не представляю, как будет вживую.