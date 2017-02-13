«Мураками»: середина горы и внутренние вершины

В феврале в Новосибирске с концертом выступила группа «Мураками». Музыканты из Казани давно и прочно обосновались на российской рок-сцене: постоянные участники фестиваля «Нашествие», открывали концерты Универсиады-2013. Песни группы возглавляют хит-парады и чарты. Специально для Сиб.фм с солисткой группы и автором текстов Дилярой Вагаповой о музыке и жизни поговорил поэт Андрей Жданов.

Благодаря вашей группе мы теперь знаем, что в русском языке не хватает одного важного понятия, которое есть в японском — середина горы. Слова «подножье» и «вершина» в русском языке есть, а вот то самое «мураками» — отсутствует. Для вас эта остановка в восхождении значит что-то особое?

Ну почему остановка? Когда-то для нас многое было недостижимой мечтой. Но — работали и превращали мечты в реальность. А сейчас мы мечтаем о других высотах. Дошли до этой середины — или же достигли какой-то вершины — и думаем, что можем расслабиться, радоваться красивому виду. Но мы же понимаем, что дальше — новая высота, есть горы ещё круче, поэтому идём туда и не останавливаемся на достигнутом.

Ведь за вершиной не только небеса, всегда найдётся новая гора, которую можно покорить.

Есть свои внутренние горы, в конце концов. А есть горы, которые моя дочь рисует, но это совсем другое.

Дочери, конечно же, хотелось бы уделять больше времени?

Безусловно. Однако сейчас получается так, как получается, но я безмерно рада, что у нас с ней есть общий язык, есть ниточка — такая толстая, что её не порвёшь.

А как продвигается работа над детской книгой, которую вы пишете?

А она написана уже. Просто я решила её не выпускать. Я долго думала, написав её в декабре, и пришла к такому выводу: когда её читаешь, наступает понимание — есть очень много вещей, которые ты не можешь пока осознать, потому что время не прошло. Ты должен сначала что-то пережить и только потом — прочитать.

Я поняла, что должно пройти время. И никак иначе.

Она должна быть прочитана множеством детей, чтобы я убрала из текста всё лишнее. Сейчас книгу читает племянник.

«Мураками» существует больше десяти лет, написаны уже сотни песен, да?

Тринадцатый год для нас начался. Да, сотня есть, даже больше.

Есть среди них те, которые вам по каким-то внутренним причинам, может быть, тяжело исполнять, но они стали частью обязательной программы из-за популярности?

Тяжело исполнять? Ну, например, «Вернись». Песня «Не спеши», кстати... Нет, это просто внутренние переживания. Например, песня «Кто я, кто ты». Мне было очень тяжело петь: когда её только написали, на Украине были все эти волнения.

Я до сих пор помню, как боялась выходить на сцену: нужно было её петь, мне казалось, что вокруг не живые люди, а трупы лежат.

Это было ужасно.

Мне было тяжело, потому что перед глазами были картинки всех этих происшествий, о которых мы слышали. Потом ничего. Это же просто всё в голове, не в реальности.



Харуки Мураками — японский писатель, автор романов «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы» и многих других. Живёт в США. Увлекается марафонским бегом

А как этот конфликт России с Украиной переживается вами?

Мы вне политики. Просто хотим, чтобы все жили в мире. По нам же видно, что мы группа, которая хочет, чтобы все вокруг друг друга любили, был мир во всём мире и так далее.

Тем не менее насколько современная политика, социальная ситуация в стране, могла бы отражаться в вашем творчестве? Вообще возможно ли такое?

Мы об этом думали. У меня были моменты, когда я писала песни, скажем так, остросоциального плана, ставила в текстах злободневные вопросы какие-то. Думала о том, что нужно об этом говорить.

Но понимаете, тут нужно быть не самой собой — воительницей, идущей вперёд с факелом и флагом. Жанной д’Арк. Мы достаточно аллегоричны. И не только, когда поём о любви. Я недавно написала песню. Она про то, что у нас сейчас нет кумиров — ну что поделаешь, действительно такое время. Что потеря личности — это всегда было, есть и будет. Что действительно так много потрясающе талантливых артистов уходит, а на смену им, к сожалению, приходит очень-очень-очень-очень мало. Почему так происходит — для меня важный вопрос. Ну, я и написала песню, на что пацаны сказали:

«Блин, вообще, ну что это за ужас,

как такое можно петь, мадам, это перебор».

У меня есть довольно жёсткие строчки.

Понятно. Подавляющая часть вашего творчества, ваших песен посвящена теме любви, но я обратил внимание, что довольно-таки часто затрагивается тема смерти. Мне понравилась песня ваша недавняя — «Незнакомцы».

«Незнакомые», да. Это единственная песня «Мураками» не на мои стихи. Это стихи Вениамина Борисова. Хороший, талантливый московский молодой поэт. Мы с ним достаточно давно знакомы, лет десять уже. Мне было восемнадцать, я училась в ГИТИСе и читала его стихи, он молодец.

Абсолютно случайно я наткнулась на этот текст и подумала, что это то достойное,

что остаётся внутри надолго.

Также бывает с фильмами, с песнями, с книгами. Если проходит два дня, и я вспоминаю какой-то кадр, я понимаю, что это хороший фильм. Проверено.

Та тема, та история, которая была в этом стихотворении Борисова, она же затронула вас?

Да, конечно, затронула. Это просто хорошо знакомая ситуация, к сожалению. Сегодня очень многие люди, и мои знакомые в том числе, сходятся вместе и живут. Проживают свою жизнь, а потом думают: «Зачем вообще мы жили вместе?» И когда они понимают, что совершенно друг друга не знают, что просто бытуют — тонут в быту и всё. Для чего это надо? Кому это надо? Непонятно.

Быт. Что он для вас?

Я абсолютно уверена, что быт может быть праздником. Я в этом убеждена и считаю, что каждый день может быть праздником, если ты к этому приложишь свои усилия и желания. И так я учу свою дочь и учу тех людей, которые меня окружают. Например, для артиста каждый день — это новый город. И это тяжело. Это физически тяжело выходить на сцену, но это — праздник.

Для кого-то праздник — собраться с семьёй, Новый год встретить дома.

А для кого-то: «Что, опять оливье?»

Это всё с какой стороны посмотреть. Я стараюсь смотреть на всё с улыбкой, с радостью, с пониманием того, что только сегодня мне дан такой день, и прожить его надо достойно.

Внутреннее напряжение должно быть в человеке?

Мне кажется, нужно двигаться вперёд вне зависимости от того, есть у тебя иногда силы или их вообще нет. Поэтому я и говорю «стараюсь». Но если я скажу: «Я всегда вперёд иду, я такая молодец!» — это вранье. Я всё-таки хочу быть честной не только с вами, но и с самой собой. Поэтому — «стараюсь». Да, у меня тоже бывают моменты, когда я сажусь дома, закроюсь от всех шпингалетом и думаю: «Всё, пошли все куда подальше». Хватает часа на два, наверное, потом всё равно двигаюсь.

Бывает какое-то внутреннее сопротивление, неприязнь к современным хитам? Например, фамилия Билана звучала в связи с вашим творчеством. Это действительно такой популярный персонаж, он заслуживает внимания как исполнитель?

Я всегда считаю, что если человек чего-то достиг, если у него есть что-то большее, чем у меня, почему я не могу поучиться? Если бабушка вкусно готовит пироги, то я с удовольствием приду к ней и поучусь, если у меня есть на это время. Если человек отлично разбирается в фотографии, понимает, что Nikon лучше, чем Canon, почему бы не попросить его объяснить? Да, по многим вопросам у меня есть своё собственное мнение, но я могу поучиться. Я могу понять и попытаться взять другую точку зрения. И так во многом.

Поэтому Дима Билан — отличный человек, насколько мне удалось его узнать, я рада, что с ним познакомилась, что участвовала в проекте «Голос». Я много чему у него научилась.

А вот история, когда писали петицию, чтобы убрать эти повторяющиеся «Голубые огоньки» с одной и той же компанией, которая там присутствует...

Вы хотите узнать, какая у меня позиция на этот счёт? Если их показывают, значит, они кому-то нужны. Кто у нас смотрит «Голубые огоньки»? Вы смотрите телевизор?

Нет.

— Я тоже не смотрю. Я устала с ним спорить. Невозможно. Но что делать? Просто не включаю телевизор. Но кто-то же его смотрит!

А раз кто-то смотрит, так дайте же им радоваться, они же их любят! Понимаете, я могу найти возможность, где посмотреть того, кого я хочу. То, что мне нравится. Кстати, Кеша (Иннокентий Минеев — прим. Сиб.фм), наш директор, эту петицию подписал.

Большинство россиян знает о культуре Татарстана только, наверное, что был такой поэт Муса Джалиль. Теперь, видимо, и «Мураками» становится частью культуры татарской, нет?

Ну, это не нам решать. Скажем так, конечно, мы стараемся держать собственную марку, но Казань — это... А вы не были в Казани? Нет? Вот если бы приехали, вы бы поняли, что у нас в принципе многое совсем не так, как в России. У нас свой собственный сильный менталитет, своя культура, своя кухня, даже своя конституция, понимаете? У нас даже у гаишников свои правила. У нас много чего своего, но в этом есть и плюсы, и минусы. Например, у нас проводятся очень крутые массовые фестивали — это очень развито.

Настолько, что иногда люди просто ленятся идти на концерты, потому что знают, что они всё равно получат этих артистов бесплатно.

Абсолютно разных.

И это действительно доступно каждому.

Для вас важны национальные традиции?

Я — татарка. Мама из Сибири, с Урала, бабушка у меня башкирка. У меня очень много разных кровей. И когда мою дочь зовут Фелиция — это тоже показатель, я ж не назвала её Гульфирой, нет.

Фелиция — счастье означает.

Это моё счастье.

У нас есть очень много традиций и в семье, и внутри нашей семьи, и даже внутри нашей группы. Они неписаные, это все уже знают. Восток и запад смешались в Татарстане. Почему наш нулевой километр начинается от Казани, а не от Москвы? Хотя я родилась в Питере, в Ленинграде, и тем не менее я везде говорю, что мой родной город Казань.

Вы родились в Ленинграде. А советское время вспоминается?

Я не могу сказать, что очень сильно изучала советское время, у меня возраст всё-таки не такой. Я помню, что мы стояли в очередях, я помню, как мы спокойно играли во дворе. Сейчас я свою дочь не выпущу так вот просто во двор. Помню, как мы ждали, когда нам привезут жвачки. О, это был целый праздник! Я очень люблю советское время. Как в фильме «Девчата», например, который пересматриваю и знаю уже наизусть... Впрочем, всё очень относительно.

Если смотреть с одной стороны — всё было ужасно. С другой стороны, всё было... хотя бы было. Было то, чего сейчас нет.



Рю Мураками — японский писатель и кинорежиссёр. Автор романов «Все оттенки голубой», «Мисо-суп», снял фильмы «Кинопроба» «Дети из камеры хранения», «6»

Воспитание детей, в том числе моих родителей, очень разнится с тем, как сейчас воспитываются дети. Какие-то нравственные вещи, которые вкладывались тогда, очень разнятся с сегодняшними.

Но я всё-таки свободолюбивый человек. Мне очень важны и свобода выбора, и свобода слова, и свобода какой-то определённой жизни.

Хорошо. Свобода выбора есть, но сегодня существует достаточно много проблем, которые может быть сам человек себе и не стал бы создавать, но они появляются извне. Как сохранить в данной ситуации внутреннюю гармонию? Есть какие-то советы? Из собственного опыта.

Совет — наслаждаться жизнью! Как? Ты должен читать, ты должен слушать, ты должен узнавать, ты должен быть любознательным. И вот этой своею энергией, которая у тебя с каждым годом должна не угасать, а наоборот, увеличиваться, ты должен делиться.

И тогда ты будешь интересен себе и другим. Тогда тебя действительно будет интересно не просто слушать, как ты поёшь, а слушать, что ты хочешь сказать. Если останетесь сегодня на концерт, поймёте, что на концерты группы «Мураками» люди порой приходят даже не музыку слушать, они получают заряд. Заряд на дальнейшую жизнь, приключения, веру. Это очень важно.

Может быть я наивна, но я действительно верю, что мы делаем какое-то очень благое дело, заряжаем людей, заставляем их улыбаться и верить в то, что возможно абсолютно всё.

Я действительно в это верю. Ну, вот такая я. Пусть я наивная, ну мне пока можно, слава богу, всего лишь четвёртый десяток пошёл.