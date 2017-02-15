Умный гардероб: внешнее должно совпадать с внутренним

Процесс сборки гардероба поднялся до статуса отдельного проекта в жизни человека, который должен совместить в себе стиль, моду, индивидуальность, психологический и физический комфорт. Он должен выглядеть дорого или по меньшей мере качественно, а вещи должны компоноваться друг с другом, быть взаимодополняемыми. Как всё это совместить? С таким глобальным вопросом мы обратились к человеку, профессиональная деятельность которого связана с системами. Системами управления. Марина Гуляева много лет возглавляет сибирское представительство крупной международной компании, которая занимается управленческим консалтингом. Как выбирать «свои» вещи, где одеваться — здесь или за границей? Эти вопросы корреспондент Сиб.фм задал Марине в салоне одежды Marella во время примерки.

Есть ли у вас правила удачного шопинга?

Первое — это понимание своего стиля. Выбор, в первую очередь: не потому что модно, а потому что мне идёт, это «моя» вещь и она в тренде. Второе — цвет, знание своих цветов: даже если вещь тебе очень нравится, но она не «твоего» цвета — не брать, будет потом висеть годами. Третье: если есть сомнения, даже небольшие — не брать вещь. Из моего опыта: если случился «эффект вау», одежда становится любимой надолго, а если вроде бы интересно, но «тут вот складочка или найду потом, с чем надеть», то пару раз наденешь — и всё, будет висеть в шкафу.

Можно ли сказать, что вы советуете избегать экспериментов со стилем?

Я считаю, что экспериментировать можно только с профессионалами. Можно сделать исключение для опытного консультанта в магазине, которому вы доверяете.

А в целом лучше придерживаться сложившегося стиля и быть консервативным, в хорошем смысле этого слова.



Как вести себя на распродажах: восемь советов от Оксаны Кихтенко

Ваше отношение к сейлам? Для многих женщин это целое событие, которое ждут и к которому готовятся.

Распродажная лихорадка не для меня. Конечно, приятно, когда брендовые дорогие вещи продаются со скидкой, особенно если это «честный» сейл. Но мне кажется, что всё это связано с дополнительными хлопотами: нужно тщательно выбирать из остатков, часто нет нужных размеров или остался неудачный оттенок. Я всё-таки предпочитаю другой сценарий: есть подходящая вещь и размер — беру!

То есть вы не из тех людей, кто ждёт подходящую цену? Даже если есть шанс, что вещь довисит до сейлов?



Известная модель Миранда Керр стала лицом бренда Marella в 2017 году

Не довисит она! Если мы говорим о новосибирских реалиях, надо понимать, что вещи привозятся ограниченным тиражом, и надеяться на то, что понравившийся наряд будет ждать тебя полгода, наивно. Единственное, что я могу купить на распродаже — это обувь или сумки: по ним, как правило, больше выбор.

Правильно ли я понимаю, что вы предпочитаете делать покупки в Новосибирске, не за границей?

Есть люди, которые едут в Европу, чтобы утра до вечера шопиться. Я предпочитаю в поездках отдыхать, наслаждаться культурой, заряжаться впечатлениями. Я могу что-то купить, но это не цель. И ещё есть такое наблюдение: когда я захожу за границей в магазины знакомых мне марок, как правило, вижу совсем другую подборку вещей, кардинально отличающуюся от новосибирской коллекции.

И, знаете, мне выбор новосибирских байеров нравится больше.

Здесь же привозят коллекцию под клиента и консультант, когда приходит что-то новое, отвесит вещи для меня, зная мои вкусы. По сути, это личный шопинг-консультант, который заботится обо мне.

Как вы считаете, фэшн-сервис сформировался в Новосибирске?

Нельзя сказать, что он есть во всех магазинах, даже первых линий, но он есть. Первое правило хорошего сервиса, на мой взгляд — это когда консультант отбирает вещи не потому что они модные, а основывается на понимании, что соответствует моему вкусу и стилю. Это индивидуальный подход. Второе — это когда тебя узнают. То есть заходишь в салон, и тебе говорят: «Здравствуйте, Марина». Ну и третье: всё-таки наши местные ретейлеры отбирают коллекции, ориентируясь на пристрастия своего покупателя, это огромная работа, которую делают за нас. Мы любим, чтобы в вещи была изюминка. Для русского человека одежда — это наряд. То есть он в любой момент жизни должен выглядеть хорошо, даже для себя больше, чем для других.

Сколько времени вам нужно утром, чтобы понять, что вы сегодня наденете?



Торговая марка Marella была основана как одна из линий одежды итальянской компании MaxMara в 1973 году

Я ориентируюсь на настроение. Бывает, что вещи, приготовленные вечером, утром отвергаются, потому что настроение изменилось. Мне нужно минут пятнадцать: постоять, почувствовать себя, и уже после этого сделать выбор.

То есть выбор одежды — это своеобразная терапия, которая позволяет начать день с осознания себя?

Для меня однозначно это коррелирующие вещи. Если настроение не на высоте, мой рецепт — выбрать яркие вещи, они поднимут уровень энергии.

Например, красный?

Да, это как раз цвет, заряжающий энергией. Мои отношения с красным сложились не сразу, я долго не принимала его, он казался мне даже вульгарным. А в какой-то момент мне предложили примерить вещь красного цвета, и оказалось, что в ней комфортно.

Наша жизнь требует больших энергозатрат, и на работе, и дома. Как восстанавливать силы? Есть много разных способов, и цвет — один из них.

Есть ли такое понятие, как «гардероб лидера»?

Думаю, что да. Начнём с того, что есть понятие деловой одежды, делового этикета, которые не принято нарушать в бизнес-среде. Лидер должен вести за собой, вдохновлять, а это, на мой взгляд, всегда отражается на внешнем образе. Но самое главное, о чём стоит помнить каждому лидеру: внешнее должно совпадать с внутренним. Мне кажется, что только в такого лидера поверит команда.