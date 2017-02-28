Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Одни проекты запускаются быстро и быстро раскручиваются, другие уходят в продолжительное плавание. Корреспондент Сиб.фм выбрал три стартапа-«долгостроя»: геймифицированную платформу для онлайн-образования Skills4pro, экспедицию на собачьих упряжках «Сибирская Одиссея» и домашнюю кухню изысканного стрит-фуда в «Cowtainer».

Пусть меня научат

Сегодня учатся все. Цели разные: от желания заработать до попытки найти себя, но технология универсальна — интернет. Онлайн-курсы, мастер-классы, видеоуроки, консультации по голосовой и видеосвязи — удобно и эффективно. Skills4pro — это инновационная платформа для онлайн-обучения. На сайте Skills4 можно найти серию курсов и бесплатных вебинаров, но, как говорит основатель проекта Дмитрий Фокс, это только начало.

Как появилась идея создать такую платформу?

1 млн человек превысило число россиян, пользующихся отечественными и зарубежными образовательными онлайн-платформами в 2016 году

Как всегда, случайно: вы не узнаете, что ищете, пока этого не найдёте. В бизнесе появилась проблема: крупный клиент перестал платить, и надо было что-то придумать, чтобы не увольнять народ. Пришла идея: сделать мастер-класс по обработке фото, — я сам фотографирую. Плюс запустить онлайн-версию. Я арендовал конференц-зал в отеле «Марриотт», позвал друзей. Смешно, но на онлайне мы заработали уже тогда. Потом сделали ещё несколько проб, после чего поняли, что это хорошо работает: люди покупают.

Потом я познакомился с бизнесменом Станиславом Ложкиным — это «Ясный берег», несколько известных ресторанов и ряд других больших компаний. Он заинтересовался нашей идеей и выступил как бизнес-ангел. Благодаря ему я осознал, что круто сделать продукт, капитализация которого бы оценивалась высоко.

Сегодня это — только курсы, но цель платформы, полагаю, шире?

На презентации проекта в «Победе» я подчеркнул, что наша цель — это геймифицированная платформа, где человек каждый день будет получать задания, а за их выполнение награждаться SkillPoint-ами, внутренней валютой, за которую можно приобретать любые продукты на платформе.

За высокую посещаемость и активность в обучении люди смогут учиться даже бесплатно, хотя процесс будет, конечно, медленнее платного.

Полный вариант платформы запустится в марте. Доработанный сайт будет содержать личный кабинет с баллами, уровнем ученика, статьями, видео и другими заданиями в соответствии с выбранной темой изучения. На сегодня уже порядка 250 человек купили курс по ретуши фотографий; курс игры на гитаре запустился недавно и только начинает продаваться; по студийной съёмке ещё не запустился, но там приличный предзаказ; по кондитерству меньше, примерно 80 человек. Сейчас у нас есть бот, который записывает людей на бесплатные вебинары — сотни человек в день.

Суть в том, что человек должен заиграться, а мы получаем высокую степень вовлечения. То есть нам нужно, чтобы ученики не уходили, а оставались и продолжали свои занятия.

Скоро запускаем Skills4Club. В клубе человек сможет оформить платную подписку на еженедельные прямые эфиры по своему направлению, получить доступ в закрытое сообщество с лучшим контентом, топовыми англоязычными материалами и скидкой на курсы.



Согласно совместному аналитическому докладу крупнейших на российском рынке онлайн-образования компаний пользователи из Сибирского округа чаще выбирали курсы по маркетингу, астрономии, межкультурным коммуникациям и программированию

Вы бизнесмен, фотограф, но не программист. Кто занимался разработкой сайта?

Наш программист Алексей Рожнов, человек с очень креативным складом ума. Мы стремительно движемся к созданию лучшей версии платформы.

Кто ещё помогает создать Skills4?

Артур Кайгородцев. С ним познакомились на мероприятии, я там проводил собеседования: но никто особо не заинтересовал. А Артур только сел и уже через минуту разговора я понял, что он тот, кто мне нужен. На него возлагается много ответственности — по сути, вся система продаж.

Иван Вайс, он занимается музыкальным направлением. Это человек, который из-за разных жизненных передряг совершенно перестал в себя верить, а после презентации пришёл к нам. Я подумал, ну пару дней побудет, а потом ему надоест — как бы не так!

Сейчас этот человек делает работу за десятерых. Он какой-то просто нереально трудоспособный и талантливый парень.

Константин Иванов — он занимается настройкой рекламы и просто одержим интернет-маркетингом, а выглядит, как маньяк из старых фильмов ужасов: белый, с туманным взглядом, и очень тихо и спокойно разговаривает. Шайка та ещё!

Вы выбрали сферу онлайн-образования. Почему вы считаете это перспективным и популярным для аудитории?

Потому что в этом есть реальная возможность бесконечного роста. Наш девиз: «Никогда не прекращай учиться». Мы уверены: в мобильности лежит успех.

Счастлив тот человек, который может востребованно заниматься любимым делом.

Насчёт перспективных направлений этого самого образования — популярно далеко не всё. По-настоящему популярны те направления, которые дают конечные умения, что тебе даёт возможность самому заработать.

У вас много проектов в разных сферах бизнеса, на вас большое количество обязанностей и ответственности — а это ресурсы исчерпаемые. Где берёте энергию для работы?

Обратная связь. Далеко ходить не надо, вот открою диалог в «ВК». Парень пишет мне про свои мечты:

«Я пытался реализоваться в песнях, где-то ещё, но нет. Работаю на складе, грею под сердцем мечту: свалить оттуда и начать жить, а не выполнять функции в чужом механизме».

Мне постоянно пишет куча людей вот в таком ключе. Мы их мотивируем, чтобы они занимались тем, чем они действительно хотят, и имели при этом возможность зарабатывать.

В деле с мохнатой лапой

Гомер писал «Одиссею», вдохновляясь мифами. Спустя несколько тысячелетий «Одиссеи» не пишутся, а организуются. Пример — проект «Сибирская Одиссея»: 3 650 км пути, 58 дней, 24 собаки, 12 человек и четыре снегохода. Это рекордная для России монопородная экспедиция на собачьих упряжках по всей Оби от истока (у слияния Оби и Катуни) до верховьев в районе города Салехард. Мы поговорили с одной из основательниц проекта Евгенией Грошевой о будущем маршруте, переправах и прочих радостях любителей Сибири и экстремального спорта.

12110 стихов и 24 песни составлятт поэму «Одиссея», приписываемую древнегреческому поэту Гомеру

Евгения, кому и как пришла идея «Сибирской Одиссеи»?

Моему мужу Герману, когда он планировал поход на Ергаки. В СМИ тогда было много предупреждений по поводу нападения медведей, были зафиксированы случаи. Так у нас появился Амарах — щенок якутской лайки, который должен был отпугивать медведей. И лишь по возвращении Герман узнал, что с этой задачей могла справиться только взрослая собака, а маленький Амарах, наоборот, привлекал к себе хищника. В итоге поход удался, а собака стала частью жизни мужа.

Якутская ездовая лайка — это рабочая порода, и потребность в серьёзных физических нагрузках проявляет уже с детства. Поэтому полтора-два часа в Заельцовском парке — минимальная ежедневная норма. Но и этого через некоторое время стало недостаточно. Поэтому вопрос, как обеспечить щенку нагрузку, которая позволила бы ему полноценно развиваться, стоял постоянно.

И во время очередной прогулки подумали, что живём в самой большой стране у одной из крупнейших рек мира — это и был ответ на вопрос.

Так родилась идея «Сибирской Одиссеи» — большого путешествия, для которого не нужен загранпаспорт. Идею Герман предложил Ане Филимоновой, владелице питомника «ЭльФлаум», в котором когда-то купил собаку: «Слушай, ну давай замутим! Давай сделаем. Что там? Три собаки, мы их несколько недель потренируем, максимум месяца три, и пойдём».

Аня несколько раз пыталась вежливо отделаться, ну а в итоге с лета 2015 года идёт процесс тренировки. Чем больше мы этим занимаемся, тем яснее становится, что нам нужно ещё время. На сегодня в питомнике 40 собак, 12 из которых тренируются регулярно. Сама экспедиция состоится в 2018 году, хотя возможно, что это будет лишь первый этап, а полную дистанцию мы пройдём в 2019 году.

Сейчас в постоянной команде экспедиции четверо: вы с Германом, Анна Филимонова и Олег Якушев. Как и зачем каждый из вас пришёл в «Одиссею»?

Олег Якушев — это предприниматель Новосибирска, создатель проекта «Суперпапы», отец-усыновитель, у которого двое детей. Он очень серьёзно относится к вопросу их осознанного воспитания, поэтому ему важна связь поколений, а не 15 минут после работы. В феврале этого года мы соединили потребность исследовать трассу с проектом Олега: взять на два-три дня отцов с детьми и отправить их по Оби, в семейную экспедицию.

Это важно — чтобы костёр научил разводить папа.

Другая линия — это линия Ани, владелицы собак. Ей интересно расшифровать ценность эмоциональной связи человека и лаек — их преданность, надёжность и какую-то непостижимую силу воли.

Герман — бизнес-тренер, коуч. Ему интересны исследования человеческих глубин, их возможностей.

Его мысль: «Родиться в Сибири и быть сибиряком — это не одно и то же».



8000 км составила длина маршрута «Сибирской одиссеи» на собаках француза Николя Ванье в 2006 году, от Байкала до Красной площади

Лично я окончательно погрузилась в проект экспедиции в сентябре, а до этого занималась бизнес-конференциями, мастер-классами, работой с экспертами и ничего тяжелее микрофона в руках не держала. Я даже не предполагала, что меня с моим красным дипломом занесёт туда, где надо постоянно работать лопатой и чистить вольеры.

Бизнес «Одиссеи» — это успешный проект?

Тяжело это назвать бизнесом. Во-первых, сейчас все деньги вкладываем мы, а во-вторых, бизнесом это будет, только если нам удастся организовать центр ездового спорта и вывести его на окупаемость. Чтобы мы как минимум не кормили собак за свои деньги. Для справки: в неделю наши лайки съедают 80 килограмм корма. То, что сегодня можно назвать бизнесом — это продажа лаек из питомника. Но возможно купить место и в экспедиции.

И много вы потратите на экспедицию?

Если мы будем оценивать только эти 58 дней пути, то речь идёт о минимальной и максимальной комплектации — это сумма от 2 до 10 миллионов рублей. Хочется сделать и достойное медиасопровождение, и фото, и видео. Если речь идёт о коммерческом участии, о покупке билета в «Сибирскую Одиссею», то понятно, что всё снаряжение с нас.

Человек, грубо говоря, приходит, как на американские горки: сел и поехал.

10 лет длилась Великая Северная экспедиция Витуса Беринга, в которой активно использовались ездовые собаки

С экспедицией в итоге должно быть так же: «сел и поехал», только на два месяца, с собаками, и надо будет работать. Пока всё делается на деньги трёх семей: нашей, Ани и Олега.

У вас есть внятная идея, серьёзные намерения и романтика пути. Однако дорога — это всегда риск. Какие форс-мажоры могут настигнуть команду?

Самое страшное, что может произойти — на реке собаки не почувствуют, что лёд стал тоньше, и мы можем уйти под лёд. Ещё собаки могут травмироваться, и если у машин есть запасные колёса, то мы вынуждены готовить запасных собак, чтобы в случае чего иметь возможность заменить их. И, конечно, предстоит пережить колоссальное психологическое напряжение — не 30 секунд быстрого адреналина, а 58 дней непрекращающегося холода и «длинного» экстрима.

Шалом, мясоеды

Один из самых успешно продаваемых деликатесов фастфуда на Манхэттене — мясо пастрами. Классический еврейский рецепт пряной закуски — немного подкопчённое, обработанное паром говяжье мясо. Супруги Дмитрий и Анна Голубь рассказали нам, как освоили технологию приготовления пастрами, завернули в сэндвич и уложили в бургер вместе с томатами, грушами и салатом. Короче, вписали в тренд сибирского фастфуда. И разместили всё это в контейнере.

Почему так много экзотики в вашем проекте Cowtainer: пастрами, контейнер?

Мы ко всему относимся, как к большому эксперименту. У нас не было расчёта: «Вот мы весь мир поработим своими контейнерами, и все будут есть только наш пастрами ближайшие десять лет». Нет, просто есть какие-то вещи, которые нравятся, которые интересно пробовать. Мы всегда экспериментировали с едой: смотрели ТВ-передачи, читали журналы, искали в интернете. Думали: «Как они это делают? Это же, наверное, так интересно, выглядит просто бомбически!» Так случайно попали на пастрами.

Специально ездили пробовать в Москву, чтобы понять, как это вообще должно выглядеть.



Пастрами — популярный в США деликатес из говяжьей грудинки, который был привезен туда выходцами еврейского происхождения из Румынии и Бессарабии в начале XX века

Главное в проекте — мясо?

Люди говорили: «Ой, да что вы врёте! Вы не можете такое приготовить, у вас ни оборудования, ни кухни». Но это не так, всё — от закупки до прямой продажи — делаем мы сами, занимаемся всей технологией приготовления мяса, никому её не отдаём. Мясо закупаем у «Мираторга» большими партиями от 60 до 200 кг. Храним его в своём заготовочном цехе в охлаждённом виде. Для пастрами используем исключительно грудинку: тут и традиция, и текстура.

Метро «Студенческая» — это стратегически выверенное расположение?

Мы сами живём на левом берегу и нам всегда хотелось, чтобы здесь было классно, чтобы были места, где можно вкусно поесть. А если вы о студентах, то они не частые покупатели, потому что у нас средний чек не такой уж и низкий. Но это объясняется затратным процессом и высокой себестоимостью. Нашему среднестатистическому покупателю от 25 до 35 лет, то есть это человек, который уже отучился в университете, что-то в своей жизни попробовал, у него есть какие-то свои интересы, свои уже даже вкусовые предпочтения.

И много покупают ваши среднестатистические гости?

Сложно судить по трём месяцам работы, но, конечно, постепенно продажи увеличиваются. Сейчас примерно 40 человек в день.

Ваш бизнес — это не только приготовление сэндвичей и бургеров с пастрами, у вас есть и прямые продажи мяса. Как вы развиваетесь в партнёрских программах?

Приведу пример с кофейней Pitchii. Они когда услышали вообще про этот проект, они не знали, что это мы с Димой, просто написали:

«Вау, пастрами — это так прикольно, можно мы попробуем?»

Им понравилась идея, и мы договорились о поставках. Сейчас они делают вафли с пастрами. Но мы продолжаем искать партнёров, чтобы делать акции, розыгрыши. То есть если человек где-то купит кроссовки, то почему бы ему не дать купон на сэндвич, а если он, например, в Cowtainer постоянный покупатель, то почему у него не может быть скидки в тату-салон.

Это всё сегодня, а что хотите видеть завтра?

У нас спрашивают, когда будет следующий контейнер, но мы решили немного отойти от такого формата и создать всё-таки стационарную точку. Ведь хочется подавать пастрами не только в уличном формате, но и как полноценное блюдо. Весной мы планируем запустить кухню-бар, где можно будет с комфортом и посидеть, и поесть. Хотим там расширить выбор блюд, чтобы пастрами можно было не только в сэндвиче съесть, но и взять нарезку: пастрами, сыр, багет, пиво или бокал вина.



Сингапурские закусочные Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle и Hill Street Tai Hwa Pork Noodle стали первыми в мире стрит-фуд-киосками, отмеченными звездами Michelin

Вы есть на Flamp, что вам даёт такая обратная связь?

Мы там сами не регистрировались, нас заочно добавили на Flamp и в 2ГИС. Последние отзывы все хорошие. Конечно, поначалу, когда мы только запустились, были какие-то недоработки, и люди это оперативно подмечали. Помню, как сидела за ноутбуком, тряслась, думала: «Ну капец! Как так! Это же ужасно, мы же за то, чтобы всем было вкусно и всем было хорошо!» Но мы оперативно начали работать над качеством, ко всем просьбам как можно быстрее стали прислушиваться, заменили неудачную ручку, которая всем била пальцы, увеличили зону для посетителей, доработали упаковку и подачу.

Какие ваши ценности отражает Cowtainer?

Наша главная ценность — это семья, потому что мы этот бизнес открыли вдвоём с мужем. Так что некоторая домашняя теплота, душевность передаётся и кухне.

На этой волне хочется создавать интересные места в родном городе, чтобы в Новосибирске тоже было красочно и интересно жить, чтобы отсюда не уезжала пачками молодёжь.

Вы говорите о семейных ценностях в стрит-фуде?

В Новосибирске рынок стрит-фуда развит, но заточен под довольно определённый контингент: блины на улице, беляши. Но культуры стрит-фуда пока нет, как есть, например, в других городах и странах. В том же Таиланде всё, что продаётся на улице — это тоже стрит-фуд, но он интереснее: это и шоу в том числе.

У нас же: привезли заморозку, разогрели. Конечно, это дешёво, удобно, но это не то. Мы пытаемся оживить именно культуру уличных перекусов.

А всё-таки, что в тренде: правильное питание (ПП) или стрит-фуд?

Да я не знаю. В тренде всегда люди, а не направления. Например, людей, которые занимаются ПП, очень мало. Но они о себе говорят так много, что создаётся впечатление востребованной культуры. Мне кажется, что если реально смотреть на вещи, то все хотят просто хорошо есть.

Что вам дал Cowtainer?

Ой, он нам столько дал — это просто жесть! Наверное, одну маленькую жизнь прожили за время его строительства. Мы взяли на себя огромную ответственность, не имея большого опыта в общепите. Так что, естественно, без ошибок не обошлось. Но зато это дало огромный опыт в организации, и в первую очередь в организации себя. Пройдя этот путь, уже намного проще смотреть на будущие проекты.