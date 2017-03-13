Вернуть улыбку

По меньшей мере 80 % взрослых имеют признаки нарушения пародонта. При этом большинство людей в принципе не осведомлены, чем занимается врач-пародонтолог и чем он может быть им полезен. Корреспондент Сиб.фм встретился с пародонтологом клиники «Дентал-Сервис» Татьяной Гатиловой и поговорил с ней о проблемах пародонта и методах их решения — терапевтических и хирургических.

Татьяна, для начала расскажите, что такое пародонт? Не всем знакомо это понятие.

Пародонт — это комплексная структура, удерживающая зуб. Это десна, кость, в которой находится зуб, связка, посредством которой он связывается с поверхностью костной ткани, и цемент корня.

Какие проблемы могут возникнуть с пародонтом?

Условно проблемы пародонта можно разделить на воспалительные и невоспалительные. В первом случае проблемы появляются из-за бактериального налёта или зубного камня, во втором — причина либо в самом строении слизистой, либо в травме.

Например, если человек слишком агрессивно чистит зубы, десна элементарно не выдерживает. В итоге ткани десны опускаются все ниже и ниже, корень зуба оголяется.



Пародонт — это комплекс тканей, которые окружают зуб и обеспечивают его фиксацию в челюстных костях. Включает десну, периодонтальную связку, соединяющую корень зуба с костной лункой, костную ткань альвеолярных отростков и цемент корня зуба

И к чему приводит такое оголение?

Ко многим проблемам. Например, пациенты часто обращаются с жалобами на эстетику, потому что корень зуба отличается по цвету от коронковой части, он более жёлтый. Одна из самых распространённых жалоб — повышенная чувствительность зуба. Горячая, холодная, кислая, сладкая пища, обычная чистка зубов и даже глоток холодного воздуха на улице — всё это вызывает резкую боль. Важно понимать, что оголяющийся корень покрыт цементом, который в отличие от эмали является довольно мягким материалом. К нему хорошо фиксируется зубной налёт, и цемент быстро разрушается.

То есть оголившийся корень фактически беззащитен?

Именно. Ведь он изначально придуман природой как участок, покрытый десной. Когда десна «сползает» вниз, он лишается естественного защитного барьера.

Насколько часто сегодня встречаются заболевания пародонта?

По статистике Европейской пародонтологической ассоциации, из десяти человек старше 30 лет восемь имеют проблемы с пародонтом. Как правило, на начальных стадиях нарушение практически незаметно: сегодня десна кровит, завтра не кровит — человек может вообще не придавать этому значения.

Страх приходит в тот момент,

когда зубы становятся подвижными.

К сожалению, в это время уже преодолена точка невозврата, поражены костные ткани, и полное восстановление невозможно. Однако мы способны реабилитировать пациента и остановить дальнейшее развитие патологии.

В случае с этой «точкой невозврата» как раз и помогает хирург-пародонтолог?

90% всех заболеваний пародонта приходится на воспалительные гингивит и пародонтит

Сначала — перед хирургическим вмешательством — пациент всегда проходит терапевтическое лечение. Ему чистят и полируют поверхность корней, лечат само воспаление. Кроме того, человека обучают грамотной гигиене, ведь если он с успехом проходит хирургическое лечение, но правильно чистить зубы по-прежнему не умеет, то проблемы возвращаются вновь. В нашей клинике разработана поэтапная система пародонтологического лечения, включающая обучение гигиеническим навыкам, ликвидацию зубных отложений и воспалительного процесса, а также дальнейший мониторинг состояния пациента. На начальном этапе терапии заполняется пародонтальная карта, где фиксируют глубину зондирования в шести точках в области каждого зуба. Нормальная глубина зондирования — до 3 мм, больше — патология. Если после терапевтического лечения остаются пародонтальные карманы глубиной 6 мм и более, требуется уже хирургическая помощь.

Много ли таких случаев, когда терапии оказывается недостаточно?

Если пациент приходит с генерализованным нарушением (то есть более 30 % зубов поражено пародонтитом), после терапии, как правило, остаются один-два кармана, требующих оперативного лечения. Качественная терапия позволяет минимизировать хирургическое вмешательство: 90 % воспалительной патологии лечится именно терапевтически, оставшиеся 10 % — работа хирурга. Изучив рентгенологическую картину, мы смотрим компьютерную томограмму, определяем контуры дефекта и на основании этого предлагаем пациенту то или иное вмешательство.

Сейчас мы владеем методиками восстановления, которые в послеоперационный период не приносят пациенту дискомфорта.

Мы способны менять прогноз зуба: те зубы, которые ещё десять лет назад назвали бы безнадёжными, на удаление, в наше время с успехом сохраняются.

Каким образом вам удаётся спасти зуб — какова механика процесса?

Если в области зуба имеется угловой костный дефект, то мы имеем возможность восстановить его. Для этого, используя малоинвазивные методики, создаём доступ к дефекту. Очищаем его. Полируем поверхность корня, обрабатываем его препаратами, улучшающими регенерацию. При необходимости укладываем в дефект искусственную кость. А также, если это необходимо, укрываем дефект мембраной. Мембрана — это своего рода фильтр, который помогает растить в дефекте нужные нам ткани, она похожа на кусочек пергамента. Затем ушиваем рану и ждём.



Симптоматика начальных стадий пародонтита скудна: кровоточивость дёсен, шаткость зубов, иногда — вязкая слюна, налёт на зубах. При активном течении вследствие быстрой деструкции альвеолярных отростков зубы постепенно выпадают

А что происходит после того, как вы соорудили эту конструкцию, как человек с ней дальше живёт?

У него вообще ничего не меняется, он живёт обычной жизнью, осуществляя качественную гигиену.

После операции пациент ходит к вам уже на мониторинг состояния — как часто он должен это делать?

Это зависит от сложности дефекта. В зависимости от тяжести заболевания от двух до шести раз в год проводится полный цикл процедур: диагностика, лечение, контроль гигиены, контроль прогресса. Системная терапия позволяет добиваться отличных результатов и сохранять зубы, которые при традиционном, бесконтрольном лечении давно пришлось бы удалить.

Получается, что функция хирурга-пародонтолога — именно в этих манипуляциях по восстановлению костной ткани?

Это лишь один из видов оперативного вмешательства. Ещё мы закрываем так называемые рецессии, и это, пожалуй, самая частая операция.

Мы придаём ей особое значение, поскольку в Новосибирске лишь единичные клиники занимаются закрытием рецессий.

Как человек может понять, что у него рецессия и пора идти к врачу?

Это то самое оголение корня, о котором мы говорили в самом начале. Пациент замечает, что корни зубов стали видны и ощущает повышенную чувствительность в этой зоне. 96 % рецессий вызваны агрессивной чисткой зубов, но у пациента в любом случае должна быть изначальная предрасположенность: страдают те, у кого тонкие дёсны.

К счастью, сегодня мы можем менять биотип десны.

Полноценно десна созревает через полгода, но в целом результат виден уже через две недели. Процесс закрытия рецессии проходит комфортно для пациента, достаточно местного обезболивания.



Виниры — это фарфоровые или композитные пластинки, замещающие внешний слой зубов. Позволяют корректировать нарушения формы и цвета зуба

Какие ещё операции вы проводите?

Мы оперативно увеличиваем биологическую ширину зуба. Это делается в двух случаях. Первый — когда пациента не устраивает длина его зубов и он планирует с помощью виниров это исправить. Тогда мы отодвигаем десну и убираем костную ткань до того уровня, на котором будет стоять ортопедическая конструкция, а затем ушиваем десну. Также мы проводим подобные вмешательства, если зуб разрушен на уровне десны. В этом случае мы опять же должны убрать костную ткань на три миллиметра аптикальнее будущей реставрации, после чего ортопед восстанавливает конструкцию. Проводя операцию, мы ориентируемся на шаблон, сделанный для нас ортопедом, чтобы чётко понимать форму будущих реставраций.

Татьяна, а почему лично вас заинтересовала столь ювелирная область медицины?

Мне всегда нравилась хирургия, у меня и папа хирург, поэтому приоритеты в плане профессии всегда были очевидны.

Пластическая пародонтология в первую очередь привлекла своей эстетичностью и тем, что она даёт достаточно быстрый результат.

Операции на пародонте действительно требуют от специалиста стопроцентной концентрации: мы работаем микроинструментарием, под увеличением. Однако я люблю именно эту ювелирность процесса, а больше всего мне нравится видеть своих пациентов, которые без стеснения широко улыбаются.