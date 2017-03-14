В августе прошлого года студентка Кембриджа Анна Снодграсс приехала в Новосибирск, чтобы изучать русский в школе для иностранцев. За плечами — два года языка, истории, культуры и литературы России в университете. Корреспонденту Сиб.фм Анна рассказала о том, какие стереотипы о русских ещё живы в Англии, чем россияне отличаются от британцев и что она повезёт домой из Сибири.

Почему ты решила приехать в Новосибирск?

В университете я изучаю русский и французский языки, поэтому у меня был выбор — поехать во Францию или в Россию. Я хорошо говорю по-французски, и французская культура не сильно отличается от английской. А вот устных уроков русского языка в университете мне решительно не хватало.

Когда я определилась со страной и начала выбирать город, то сразу поняла, что не хочу жить в Москве или Санкт-Петербурге — их культура слишком похожа на европейскую.

Я же хотела увидеть настоящую Россию, поэтому выбрала Новосибирск — большой город и культурный центр.

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Что ты знала о Новосибирске до приезда сюда?

Я знала, что Новосибирск — молодой город, поэтому я смогу познакомиться с современной архитектурой. Раньше я жила только в старых: мой родной Стратфорд-на-Эйвоне основан в 1196 году, а Кембриджу более 2 000 лет. Поэтому мне интересно наблюдать за современным городом и видеть, какой он не европейский. Трудно объяснить, что выдаёт его, но это очень заметно.



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Но я не ожидала, что центр города окажется настолько большим. У вас здесь театр, памятник, параллельно проходит большая магистраль. В Англии центр города — это маленькое пространство, вокруг которого построено много зданий. Наверное, это потому что мы маленькая страна, у нас небольшая территория, и мы стараемся максимально её занять. У вас же огромная страна и много места, поэтому и центр такой огромный. Различаются сами понятия. В России большой город — много людей на огромной территории. В Англии большой город — много людей на небольшой территории.

А что говорили тебе друзья, когда рассказывала, что едешь в Сибирь?

У англичан есть стереотип, что в Сибири очень холодно, много снега и люди постоянно пьют водку, чтобы согреться.

Поэтому, когда я говорила друзьям, что еду в Сибирь, то меня спрашивали «Там не опасно? Там есть медведи?» Многие думали, что здесь пустыня.

Но я уже знала, что Новосибирск — большой город, в котором есть театры, магазины европейских торговых марок, кофейни. Цивилизация.

Мне кажется, у нас люди очень мало знают о Сибири, поэтому им кажется, что здесь опасно и холодно. Вначале друзья постоянно спрашивали меня, не замерзаю ли я в доме. Но мне, наоборот, было очень жарко, потому что отопление постоянно включено. В Англии же оно очень дорогое, поэтому мы включаем его несколько раз в сутки и спим в тёплых пижамах под одеялом.

Какие отличия ты видишь между своим родным городом и Новосибирском?

В Англии развита культура small talk — маленьких, ни к чему не обязывающих разговоров. Поэтому мы постоянно говорим с незнакомцами: с продавцом в магазине, с бариста в кофейне или с почтальоном, который принёс посылку. В России я такого не встречала. Русские — очень закрытые люди, если не знакомы друг с другом, зато потом вы очень быстро становитесь открытыми. Вам удобно говорить о себе и задавать личные вопросы, даже если вы ещё не близкие друзья.

Ты отвечаешь на вопросы, которые считаешь личными, или стараешься их избегать?

Я уважаю вашу культуру, поэтому если чувствую, что могу ответить, отвечаю. Если для меня это слишком личное, отвечаю коротко, чтобы дать понять, что не хочу продолжать разговор на эту тему. Люди ведь понимают, что я иностранка, и быстро замечают, когда я начинаю испытывать дискомфорт.

Какие стереотипы о русской культуре ещё живы в Англии?

— Есть главный стереотип, что русские — очень глубокие люди. Для вас важны чувства и возможности их проявить.

Например, вы гораздо быстрее сердитесь, часто сразу кричите друг на друга. Когда я увидела ссору в первый раз, то не поняла, почему люди так громко выясняют отношения (дело было в какой-то мелочи). Вы показываете свои чувства гораздо откровеннее, чем англичане. Если мы против, то просто говорим «А, интересно», если не согласны, молчим. Можем, конечно, поспорить, но не так жарко.



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Ещё англичане думают, что русские — холодные люди и им не нравятся иностранцы. Но на самом деле это не так. Когда я говорю, что приехала из Англии, то мне задают очень много вопросов. Наверное, потому что здесь мало людей из других стран, и всем интересно узнать, как мы живём. Поэтому вы готовы общаться и совсем не холодные. И, думаю, что даже более горячие в общении и споре, чем кто-либо.

Есть стереотип, что русские — пессимисты. Более-менее я согласна с этим. Вы слишком часто думаете, что из всех возможных вариантов обязательно случится наихудший.

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Когда я готовилась к интервью, прочитала несколько материалов о жизни иностранцев в России. Многие из них говорят, что к ним относятся предвзято и недружелюбно. А что ты скажешь об этом?

Как и везде, люди разные. Есть дружелюбные и не очень дружелюбные русские. Но вы не используете small talk, поэтому сразу видно, если человек не хочет общаться. Он просто закрывается. У нас же все сначала очень милые, и только через несколько недель можно узнать, что на самом деле человек не хочет дружить. А когда знакомился, он просто хотел быть вежливым и приятным.

Поэтому можно сказать, что российское общество более честное, чем английское.

Чем отличаются русские и английские студенты?

Мы относимся к работе по-разному. Русским студентам дают общие задания, нам — нет. Мы всё делаем сами и не хотим никому подражать. Такой подход помогает развивать самостоятельность и независимость. С другой стороны, это немного эгоистично — думать только о собственном благе. Русские же много учатся вместе и помогают друг другу, чтобы каждый стал сильнее. Я не знаю, какой вариант лучше, но мне нравится наблюдать, как это работает.

Когда ты приехала, с какими проблемами столкнулась? Что было самым сложным?

Тогда я жила в комнате с двумя соседками. У меня было много официальных дел, которые было сложно решить из-за того, что в Новосибирске мало людей говорят по-английски. Конечно, я знала русский. Но два года изучать его в университете по классическим книгам и разговаривать с сотрудницей миграционного контроля — разные вещи. Поэтому я очень уставала, мне хотелось плакать, но невозможно было побыть одной, я не могла никуда уйти от людей.



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Когда я говорила, что хочу побыть одна, меня не понимали. Мне кажется, потому что русские люди более общительные. Со временем я увидела, что это одна из ваших главных ценностей. Мы же более индивидуальное общество и не ожидаем, что малознакомые люди будут открытыми с нами. Для нас это странно.

Какие ценности русских ты бы перенесла в Англию?

Общительность и открытость. Это очень классные качества, потому что русские сразу говорят правду. Вы не тратите время, чтобы сказать: «Всё окей», если на самом деле это не так. Вы можете сказать: «Всё ужасно» — и объяснить причину. В Англии мы боимся делиться тем, что нам плохо, потому что думаем, что окружающим это неинтересно. Ещё мы не хотим показаться слабыми, чтобы все вокруг думали, что мы не способны решить свои проблемы сами.

Ещё мне очень нравится русское гостеприимство. Поэтому когда у меня будет своя квартира или дом, я хочу быть гостеприимной, как русская, потому что вы максимально открыты и готовы всё разделить с гостем.

Это потрясающе.

А наоборот?

Немного сдержанности, потому что русские — очень любопытные люди. Многие бытовые мелочи, которые я считаю нормальными, удивляли моих соседок. Например, я ем много овощей и фруктов. У вас же мясо и хлеб — основные продукты. Конечно, их я тоже ем, но не в таком количестве, поэтому когда соседки видели пропорции продуктов в моих тарелках, то задавали очень много вопросов. Я не понимала, что я делаю не так, и думала: «Хватит, я просто хочу есть в тишине».

И иногда мне по-прежнему сложно, я не хочу объяснять, почему делают так, а не иначе.

Я просто так живу.

Что ты пробовала из национальной кухни? Что удивило, понравилось, ужаснуло?

Мне очень нравится свёкла. Разумеется, у нас она тоже есть, но очень дорогая. У вас же морковка, лук, свёкла и картошка — очень дешёвые, поэтому я много и с удовольствием их ем.

Я люблю гречку. В Англии её можно купить в дорогих супермаркетах или попробовать в ресторанах, где готовят блюда из экологически чистых продуктов. Для нас гречка — не обычная еда, её едят раз в месяц или реже. Есть люди, которые никогда её не пробовали. И когда я полечу домой, то обязательно положу в сумки побольше гречки.

Ещё я пробовала сало

и не хочу повторять этот опыт.



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Я заметила, что вы кладёте в блюда много соли и сахара. Конечно, получается в разы вкуснее, и я даже привыкла. Мне кажется, что когда я вернусь домой, то многие блюда могут оказаться безвкусными, потому что здесь они более сладкие и солёные.

На календаре весна, но на улице всё ещё лежит снег. Как ты пережила сибирскую зиму?

Мне очень понравилась зима, и совсем не надоел снег. Друзья говорят, что в этом году он выпал раньше времени, и его было больше нормы. Ещё я рада, что ощутила минус тридцать и минус тридцать пять. В Англии такой температуры не бывает, поэтому это хороший опыт и история, которую можно рассказывать друзьям.

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У нас зимой обычно минус пять, если опускается до минус восьми — это очень холодно. Снег идёт редко, но раз в несколько лет может валить неделю без остановки. Тогда закрываются школы, люди не идут на работу. Начинается паника, потому что страна не готова. Для вас же это обычное явление, и жизнь продолжается.

Когда ты поняла, что адаптировалась? Сказала «мне здесь комфортно». Или нет такого ощущения?

Это процесс, и он всё ещё длится. Когда я только приехала, то понимала только медленную речь, и из-за языкового барьера была не очень интересным собеседником. Но сейчас мне гораздо легче, потому что я поняла много культурных нюансов. Людям стало проще общаться со мной, потому что они знают, что я их понимаю и можно говорить быстро. И каждый день мне становится ещё немного легче.

Но если говорить о конкретном моменте, то на Новый год мы с подругой гостили у её семьи в Абакане. И вот тогда я поняла, что чувствую себя дома, потому что жить с семьёй и жить в общежитии — совсем разные вещи. Я увидела, что семья для русских — одна из ключевых ценностей. И она гораздо важнее, чем у нас.

Я как будто увидела сердце русского народа,

и мне это очень понравилось.

Чему тебя научила жизнь в Сибири?

Терпению. Англичане — более обязательные и пунктуальные люди, поэтому если мы договорились встретиться, то все придут вовремя. В России же мне часто приходится ждать, либо потому что у человека внезапно что-то случилось, либо он просто не рассчитал время и опаздывает.

Что бы ты сказала иностранцу, который отправляется в Сибирь?

Я бы сказала, что нужно приготовиться отвечать на большое количество вопросов. Сначала сложно понять, почему их задают так много, но позже видишь, что для русских людей это способ быстро узнать друг друга и дружить.

Ещё обязательно нужно соглашаться на разные предложения: встретиться, съездить за город, организовать киноклуб. Использовать каждую возможность, чтобы побыть с другими людьми, понять их и подтянуть язык.