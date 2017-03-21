«Тион» за десять лет прошёл путь от стартапа до успешного производителя львиной доли систем фильтрации и очистки воздуха для корпоративного рынка. Компания не собирается ограничиваться этим, планируя активнее работать и с частными клиентами. Корреспондент Сиб.фм поговорил с реководителем проектов «Тион Умный микроклимат» Михаилом Амелькиным о разнице между бризером и кондиционером, «наезде» Росздравнадзора и сложностях работы в Китае.

Какие позиции на российском рынке сейчас занимает продукция «Тиона»?

Самым крупным рынком для нас пока является медицинский. Наше оборудование установлено примерно в тысяче клиник и лечебно-профилактических учреждений по всей России. По нашим оценкам, устройства «Тион» устанавливаются в 80 % медучреждений, которые сейчас строятся или где проводится капитальный ремонт вентиляции помещений с нормированной чистотой воздуха.

Наше самое высокотехнологичное оборудование — ламинарные потолки, которые используются, например, в операционных. Эти системы подают однонаправленный поток очищенного и обеззараженного воздуха и создают стерильную воздушную зону.

Благодаря этому существенно снижается риск инфицирования пациента в ходе операции.

Кроме медицинского рынка, промышленное оборудование «Тион» используется, например, в жилых комплексах, ресторанах, канализационных насосных станциях и даже атомных станциях.

25 июля 2016 года в Ямальском районе ЯНАО был введён карантин в связи с гибелью оленей от сибирской язвы. Всего погибло порядка 2,3 тысячи животных

Насколько сложно работать на медицинском рынке?

К медицинскому оборудованию предъявляются жёсткие нормативные требования, в том числе по инактивации микроорганизмов, которым может соответствовать далеко не каждый производитель. Мы имеем подтверждения эффективности наших систем очистки против самых опасных и даже экзотических микроорганизмов (бактерии сибирской язвы, вируса Эбола и других), но главное, что наши приборы работают в сотнях обычных больниц и помогают врачам и пациентам обеспечить лучшие условия для лечения.

Помимо требований нормативной базы, сложность ещё и в том, что на решение об установке оборудования может повлиять не только врач, но и строитель. В целях удешевления сметы заложенное в проект медицинского учреждения оборудование может быть волюнтаристски заменено подрядной организацией на более дешёвое с худшими, соответственно, характеристиками. Это уже не вопрос конкуренции, а вопрос соблюдения нормативов.

Нам постоянно приходится дополнительно работать с подрядными организациями.

Объяснять, почему должно стоять именно такое оборудование и почему сэкономить, не нарушая законодательство, не получится.



В 2015 году станция для оценки качества воздуха и управления климатической техникой MagicAir получила международную премию в области концептуального дизайна Red Dot Design Award

И с вами были такие истории?

Когда мы только начинали работать, регулярно сталкивались с подобным. Например, в проект было заложено наше оборудование, которое должно было обеспечить высокую степень очистки и обеззараживания воздуха, а потом мы выясняли, что подрядчик вместо системы очистки воздуха закупил по сути коробки с вентиляторами! Также часто пытаются заменять на приборы с ультрафиолетовыми лампами, но такие устройства подходят для очень ограниченного круга задач. Эти особенности строители могут не знать, поэтому конечное решение об установке должен принимать специалист по медицине.

Осенью прошлого года ряд СМИ сообщал, что ваши приборы признаны вредными, писали о предписаниях Росздравнадзора. Что на самом деле тогда произошло?

Эта история получила больше внимания, чем заслуживает. Росздравнадзор действительно обнаружил незначительные расхождения в регистрационной документации на несколько наших медицинских приборов. После этого мы совместно с этим ведомством оперативно разработали план корректирующих действий, который и выполняем в рабочем режиме.

Кроме конкурентов, никто не заинтересован в том, чтобы оборудование «Тион» ушло с рынка.

Что касается заявлений о вредности нашего оборудования, то это следствие законодательного требования. Если Росздравнадзор обнаруживает какие-то несоответствия в документации, то он обязан написать предписание с формулировкой, что медицинское изделие небезопасно. То есть нашумевшие заголовки основываются не на результатах экспертиз, а на формальности. Эффективность оборудования Тион подтверждена десятками независимых испытаний и многолетней успешной эксплуатацией в медицинских учреждениях по всей России.

Вы сейчас активно развиваете и направление бытовых приборов. Зачем это Тиону?

Мы увидели потребность, которую рынок ещё до конца не осознал: большую часть своей жизни люди проводят в помещениях и хотят дышать свежим воздухом, но как реализовать эту возможность, не знают. Три года назад мы смогли предложить рынку лучший по соотношению цены и характеристик прибор, который решает проблемы с духотой, шумом, сквозняками и, конечно, очисткой воздуха и назвали его бризером. Одновременно мы начали рассказывать людям о том, как воздух влияет на их жизнь, как сделать его чище и как это помогает заботиться о здоровье.



Бризер — небольшое устройство, которое размещается на стене в районе окна, забирает воздух с улицы, очищает и обеззараживает его, подогревает и подаёт в квартиру

За относительно короткое время мы смогли значительно увеличить продажи и расширить рынок. Пока мы продаём порядка 10 тысяч бризеров в год в России, но понимаем, что рынок продолжает расти, и такой объём продаж — далеко не предел.

Бытовой сегмент сложнее с точки зрения продвижения, учитывая, что в нём столько разных производителей, выше конкуренция?

Конкуренция возникает между товарами с одинаковым функционалом. На бытовом рынке есть множество климатических приборов (например, озонаторы, увлажнители, кондиционеры), но они не выполняют функции, которые выполняет такой прибор, как бризер. Многие думают, что кондиционер даёт приток свежего воздуха, но это большое заблуждение: обычный кондиционер работает только с воздухом, который есть в помещении. И если, например, в комнате повышен уровень углекислого газа, то обычный кондиционер не поможет.

Мы прекрасно знаем все особенности разных устройств. Посмотрите, у меня в кабинете настоящий климатический полигон: стоят разные приборы и установлены датчики, которые измеряют их эффективность.

Мы стремимся знать о воздухе всё и, как следствие, разрабатывать самые эффективные приборы для его очистки и создания здорового микроклимата.

Именно поэтому мы проводим большое число исследований, которые, в конечном счёте, трансформируются в новые функции и возможности нашего оборудования.



По Трудовому кодексу России, если температура воздуха на рабочем месте составляет 30° С, то продолжительность рабочего дня офисных работников не может превышать пять часов, 31° С — три часа, 32° С — два часа, а 32,5° С — один час

Неужели у ваших бризеров нет аналогов?

Конечно, в бытовом сегменте есть инженерные решения, похожие на наши, но мы выигрываем по всем основным характеристикам в своём ценовом диапазоне. И главное — мы продолжаем совершенствовать наши приборы: снижаем уровень шума, добавляем новые функции и возможности управления. Кроме того, наш бризер является частью системы умного микроклимата MagicAir, которая может в автоматическом режиме управлять климатическими устройствами и обеспечивать комфортные условия в помещении.

Наши интересы не ограничиваются только воздухом внутри помещения. Мы хотим всё знать и про воздух снаружи. В этом году мы планируем развернуть систему экомониторинга в Новосибирске и чуть позже в Москве, которая позволит нам составлять карты загрязнённости и прогнозировать, как ситуация будет развиваться.

Благодаря этому мы сможем не только лучше информировать людей, но и лучше управлять микроклиматом внутри помещений.

Правда ли, что экомониторинг очень популярен в Китае?

В Китае систематический экомониторинг начался во многом случайно. Один иностранец установил датчик на крыше здания и начал публиковать результаты измерений в своём блоге. Количество подписчиков его блога практически моментально достигло миллионов, и привело к взрыву рынка очистки воздуха. Китайские потребители гораздо осведомлённее российских в том, что касается качества воздуха, которым они дышат. Поэтому, помимо исследовательских задач, наша система экомониторинга должна помогать обучать людей и развивать рынок.

У вас есть интересы на китайском рынке?

30 миллионов кубометров воздуха за 40 дней очищает башня-пылесос Smog Free Tower, установленная на крыше одного из зданий Пекина

Да, конечно, и мы уже открыли своё представительство в Китае. Дело не только в том, что сам по себе китайский рынок огромен, но и в том, что потребность в очистке воздуха на нём очень хорошо осознана. Этот рынок готов для наших устройств, и продажи бризеров на нём уже начинают догонять продажи в России. Мы даже работаем над тем, чтобы выпустить приборы специально для китайского рынка.

Не может быть, чтобы в Китае в зарождающемся сегменте приточной вентиляции у вас не было конкурентов.

Конечно, есть, но, как и в России, нет приборов с таким же сочетанием цены и качества. В своём ценовом сегменте наш прибор лучший по характеристикам.

Периодически наши устройства пытаются скопировать, но я думаю, что если нас копируют, то это здорово, это показатель успеха.

Да и потом, пока конкуренты копируют наши решения, мы работаем уже над следующим поколением техники и выпускаем новые виды оборудования.

Кроме Китая, планируете выходить в другие страны?

Да. Мы уверены, что наши продукты релевантны не только в России. Наша следующая цель — США. На этом рынке есть спрос не только на создание комфортной среды в помещении и очистку воздуха, но и на энергоэффективность. Я не удивлюсь, если наша система умного управления микроклиматом MagicAir вырастет в США быстрее, чем в России, потому что уже есть сформированный спрос и сформированная потребность.

Кому больше нравится продавать свои приборы: организациям или конкретным людям?

Разница между этими покупателями есть только в том, что конкретные люди чаще и больше дают обратную связь, рассказывают об опыте использования оборудования. Конечно, приятно читать отзывы, в которых люди рассказывают, что стали лучше спать, сократились приступы астмы и что стало проще справляться с аллергией. Когда ты знаешь, что твой продукт приносит конкретную пользу, это очень мотивирует.