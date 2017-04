Богатство от слова «Бог»

Хорошо быть богатым и здоровым. С этим согласны все, но не у всех это получается. Особенно в том, что касается богатства. Между тем это не так сложно. Основатель «Академии Финансового Моделирования» Наталья Ождихина рассказала корреспонденту Сиб.фм о том, как формируются финансовые установки, зачем нужен план на 20 лет жизни и что нужно сделать, чтобы стать богатым или состоятельным человеком.

Наталья, как вы поняли, что пора заняться собственной финансовой грамотностью?

Финансовой грамотностью я начала заниматься 12 лет назад. Тогда я работала финансовым директором в филиале федерального торгового холдинга, наш филиал заработал больше всего прибыли по стране, и поэтому мне дали премию в пухлом конверте. Я пришла с ним домой, и у меня случился шок. Я поняла, что я хороший финансовый директор, раз мне дают премии, но как финансовый директор своей жизни я не состоялась совсем.

На тот момент я получала 50 тысяч рублей, но каждый месяц до зарплаты мне не хватало 5 000. Были знакомые, которые всегда были рады видеть меня и за чашечкой вечернего чая занять эту сумму. Через 7-10 дней я получала зарплату и отдавала им 5 000 рублей, и так продолжалось из месяца в месяц.

Получается, что я управляла финансами филиала с оборотом под миллиард в месяц, но при этом не умела распоряжаться собственными 50 000 рублей. С этим шоком и конвертом я ходила несколько дней и понимала, что сейчас я его раскрою, через два-три месяца денег у меня там не будет, и я снова пойду к друзьям занимать деньги.

Поэтому я выписала все книги и курсы, которые смогла найти, и принялась за изучение финансовой грамотности.

И через какое-то время поняла, что все говорят об одном и том же, говорят прописные истины.

Например, что нужно откладывать деньги с каждого прихода денег. Конечно, здорово и замечательно, но почему-то они не откладывались. И прежде чем я смогла научиться откладывать 5 000 рублей, это 10 % от зарплаты, а не занимать, прошло четыре-пять месяцев.

И тогда меня спасло только то, что я обхитрила саму себя, и в один момент, после бесплодных попыток припрятать отложенные деньги понадёжнее, попросила подругу купить мне на 5 000 рублей акции «Газпрома». У неё был брокерский счет, а тогда вывести деньги было не быстро, и мне было просто неудобно просить её об этом. И вот я начала ежемесячно покупать акции. И очень быстро каким-то чудесным образом накопила 120 000 рублей.

И тогда я начала задумываться, почему так — ведь я и раньше знала, что деньги нужно откладывать, но не делала этого. Почему так происходит? Ходила на тренинги и поняла, что в каждом из нас заложена некая финансовая программа, причём она не наша, а взрослых, которые окружали нас в детстве.

И мы живём не по своей воле, а по программе, которую в нас заложили родители, бабушки с дедушками и учителя.

Это сформированные внутренние установки. Например, ребёнка в детстве поругали за деньги, сказали: «Зачем ты на них циклишься», он вырос и живёт с мыслью, что деньги — это плохо. Просто потому что кто-то из взрослых, которым вы доверяли, сказал это.

Расскажите поподробнее, как формируется финансовая программа?

Финансовую программу каждого человека формируют значимые события, происходящие в окружении, в котором он вырос. Приведу пример. Ко мне обратилась женщина, которая сделала прекрасную карьеру топ-менеджера и стала зарабатывать очень хорошо. Но при этом деньги у неё утекали сквозь пальцы, то есть, как только у неё появлялись деньги, она стремительно их тратила. Когда мы разобрались с её финансовой программой, оказалось, что в ней записалось убеждение «деньги — это боль». Она вспомнила, как в возрасте восьми лет с родителями пошла в ресторан. Мама с отцом сильно поссорились в ресторане из-за денег, отцу стало плохо, и его увезли на скорой в больницу. Вот откуда возникло ограничивающее убеждение «деньги — это боль», и как только в руках оказывались деньги, это убеждение действовало молниеносно, заставляя покупать то, что не нужно, вкладывать деньги в сомнительные предприятия, безвозвратно занимать, то есть делать всё, чтобы «избавиться от боли».

Мои родители жили во время дефицита, когда говорили, что богатым быть плохо, потому что вся страна жила одинаково. Никто не выделялся. Поэтому у многих моих одногодок есть установка «Не нужно выделяться». А ещё самая распространенная установка — «Деньги зарабатываются тяжёлым трудом».

Потом дефицит закончился, и начались лихие 90-е. У народа начали появляться деньги. И что говорили? Что все деньги только у бандитов. В новостях постоянно говорили о том, что кого-то посадили в тюрьму или убили из-за того, что он был «барыгой» — торговал.

Это установки, они впитывались в детей, которые росли в то время.

Но и есть и более глубокие, родовые установки, которые просто передаются нам по наследству. Практически в каждой семье я встречаю установки «деньги — это плохо», а если копнуть ещё глубже, то «деньги — это смерть». За это спасибо 1917 году. Тогда страна разделилась на два лагеря — тех, кого раскулачивали, и тех, кто раскулачивал. И у многих есть история о том, как родные уезжали, бросив всё, лишь бы сохранить жизнь. Так появилась сцепка, что деньги — это смерть, что ты можешь из-за денег лишиться жизни. А 1917 год был не так давно, одно поколение — 50 лет. Получается, только два поколения сменилось, и этот страх у нас в генах заложен:

«богатство — это плохо»,

«богатство — это смерть»,

«богатство — это проблемы».

В нашей стране очень спорное наследие в плане подхода к деньгам и к богатству. А ведь во многих европейских странах искренне любят это слово и последняя его трактовка — «Богатство от слова „Бог“». Бог и богатство едины. Но у нас это слово испорченное, подпорченное, подпротухшее. У нас нет почитания этого слова, поэтому я даже на тренингах его не использую, так как люди каждый раз, слыша это слово, сжимаются внутри. И если прошу людей: «Скажите слово „богатство“», то они говорят в нос или зажимают рот и говорят гнусаво: «Богатство». Никто не говорит с лёгкостью: «Ах, богатство!» Над этим в нашей стране нужно поработать и наполнить новым смыслом это прекрасное слово.

Получается, мы перенимаем программу у родителей, родители у своих родителей. И мы должны идти по одной и той же программе, но моё поколение входит в порочный круг бесконечных кредитов. Почему?

Финансовая программа — коварная штука. Она может сформироваться как по сценарию родительскому: вот мои родители жили в ограничениях, и я буду жить в ограничениях. Так и по антисценарию. Это такая психологическая штука. Если родители в жизни ребёнка многого лишали и говорили: нужно жить по таким-то правилам, нужно экономить, нельзя деньги тратить. Не факт, что ты выйдешь с элементом программы «нельзя тратить деньги». Ты можешь пойти по антисценарию и превратиться в хорошего замечательного транжиру.

Тем более что родители не жили в культивируемую эпоху потребления. Они жили, когда кредитов вообще не было. Тогда люди, если и занимали, то друг у друга. Отдавали, и про проценты обычно никто не думал. А сейчас кредиты превратились в бизнес. Та же продажа денег, только за проценты. То ли человек придумывает бизнес, товар везёт, привозит, делает наценку, нанимает продавцов, продаёт, то ли товар — это деньги. Это очень легко.

Ты взял у населения деньги и продаёшь, накрутив процент. Корпорации понимают, что проще всего делать деньги на деньгах. И тогда зачем везти товар, нанимать продавцов, снимать помещение в аренду и продавать товар, ведь у него может закончиться срок годности или он может выйти из моды.

А деньги — они деньги. Это такой вечный товар.

Получается, нужно продавать деньги. Когда ты продаёшь деньги, ты формируешь общество потребления. Что мы видим? Вышел один айфон, через полгода — другой, и если человек ценит статус, то он просто должен брать и покупать новую модель, потому что это не круто — приходить на переговоры со старой.

Нам навязывают мышление, что если человек не потребляет, то он не в тренде, за бортом жизни. Поэтому нужно менять машину, телефоны, получать удовольствие от еды. И поэтому сейчас очень легко пойти по родительскому антисценарию.

Как вы думаете, почему мы часто не задумываемся о своей финансовой грамотности, своём будущем?

Нет, мы задумываемся, но чаще всего, если нас прижмёт. Есть люди, которые обращаются ко мне, когда у них четыре кредита в банках, и чтобы не просрочить платежи, они начали брать кредиты в микрофинансовых организациях. А там комиссия — 2 % в день, итого 720 % годовых. Это страшно и непонятно. Я даже специально ходила, читала договоры.

Там действительно чёрным по белому написано — 2 % в день, а люди идут и берут.

И взяв сумму 10 000 рублей, в конце года они должны отдать 72 000. Это затягивает.



Человек создаёт себе финансовую яму, но есть те, кто готов это осознать и работать над этим. Из последних примеров, у меня есть три ярких, когда люди выбираются из долгов. Да, у них остаются кредиты, но постепенно, рассчитавшись с МФО, и пройдя реорганизацию кредитов в банке, они всё гасят. А многие продолжают крутиться как белка в колесе.

А как мысль о том, что нужно заниматься своей финансовой грамотностью, доходит до тех, кто не в кризисе?

Люди часто спрашивают, как увеличить количество денег в жизни, ведь у каждого из нас есть желания и амбиции. Но мы часто откладываем решения по этому поводу в суете будних дней, потому что они нигде не записаны. Мало что напоминает нам о них.

Поэтому в одном из моих курсов есть задание составить план на 20 лет по сферам жизни. Люди пишут, какую хотят купить квартиру и сколько раз её поменять, какую машину. Видят, что через 10 лет дети закончат школу, и им будут нужны деньги на высшее образование. Потом заглядывают в этот план и видят: «О, через год я хочу съездить в отпуск в Таиланд, а денег нет». Тогда они начинают задумываться, искать новые способы заработать или инвестировать.

Мы в России не привыкли смотреть наперёд, поэтому, когда я прошу составить людей план на 20 лет, возникает ступор.

А европейцы считают, что если у тебя год не расписан по дням, то ты вообще ничего о себе не знаешь. У них обязательно расписаны поездки и забронированы билеты со скидками. И это реальность, в которой они живут.

Однажды я спросила, когда могу приехать в гости, моя подруга сказала: «Подожди», открыла компьютер и рассказала: «Вот здесь я еду в отпуск, здесь приезжают родственники мужа, здесь моя мама, а здесь ты приезжай — через полгода». Я удивилась. Это вообще как? Для меня тогда это было чудо-чудное, диво-дивное. А теперь я понимаю, что так и нужно жить.

Расскажите про четыре базовых навыка финансово грамотного человека?

Давайте расскажу на примере своего продукта — «Умной копилки» для детей. «Умная копилка» как раз и включает в себя все четыре базовых навыка. Подход простой — все деньги, которые получаешь, нужно делить в определённой пропорции и раскладывать в четыре копилки. И ребёнка сразу же, с того момента как у него появляются первые деньги, можно научить правильно управлять деньгами на всю жизнь. Те же принципы действуют и для взрослых.

Первая — «Сохрани». Это самое основное правило — откладывать процент на счёт финансовой независимости. Это деньги, которые мы никогда не тратим на собственные нужды. Мы тратим их только на инвестирование. Пусть сначала это будет депозит в банке, куда будет капать маленький процент. Со временем нужно выбрать удобный для себя способ инвестирования, с помощью которого заставить деньги работать на себя.

Главное — начать откладывать и сохранять эти деньги.

Кто-то из моих учеников начинает откладывать по 20 рублей в день, кто-то по 100. Нужно сформировать привычку и увидеть, что в расходах задел-то есть. Даже если человек каждый день откладывает по 100 рублей, то в конце месяца у него 3 000. Получается, что без этой суммы в месяц вполне можно прожить. Главное — не сорваться и не потратить их, потому что всегда есть на что. И когда не тратишь деньги, то они начинают копиться и умножаться, и тогда начинаешь ловить кайф от того, что деньги есть всегда. И это очень классное состояние.

Вторая копилка — «Потрать с умом», предназначена для повседневных расходов. Из неё деньги мы тратим на жизнь. Почему потрать с умом? Потому что деньги надо контролировать, считать и записывать расходы.

Если ты не контролируешь деньги, то деньги контролируют тебя.



Когда не записываешь, деньги тратятся легко, и чтобы потом не казалось, что они утекли сквозь пальцы, заходишь в отчёт и смотришь. Очень круто раз в месяц анализировать расходы и смотреть, куда и сколько уходит. У меня есть ученики, которые отказались от курения, когда поняли, сколько денег могли отложить.

Кто-то экспериментирует с кофе. Например, каждый день покупал чашку латте за 120 рублей, а потом отказался. Это 3 600 в месяц. Классно! А потом оказывается, что можно ещё перераспределить расходы и позволять себе пить кофе раз в пять дней, и нормально.

Третья копилка — «Отложи», у неё два предназначения. Первое — от бабушек и дедушек. Они говорили, что нужно иметь заначку на чёрный день. Про чёрный день мы не говорим, потому что если про него говорить, он обязательно наступит. Я называю это «резерв» — откладываем деньги на непредвиденные расходы. Если кошка заболела, колесо спустило или случилось ещё что-то, берём оттуда.

Резерв позволяет не суетиться по деньгам.

По-хорошему, он должен составлять шесть месячных окладов. Если доход 50 000 тысяч в месяц, то на счетах в быстром доступе должно лежать 300 тысяч. Тогда можно быть совершенно спокойным, что даже если вдруг потеряешь работу, то за полгода найдёшь новую. И она обязательно найдётся, более доходная, потому что можно не нервничать и не цепляться за первый вариант из возможных.

Второе предназначение этой копилки — накопить деньги на мечту, то есть на крупные покупки или отпуск.

Четвёртая копилка — «Помоги», или «Благотворительность». Здесь всё просто: чтобы быть благополучным или получать благо, нужно сначала это благо сотворить, то есть заниматься благотворительностью.

Благодаря этим простым принципам раскладывания по четырём копилкам можно полностью освоить принципы финансовой грамотности и смело называть себя финансово грамотным человеком.



А почему вы овладели этими навыками, но не остановились на этом, а решили нести это людям?

Мне стало за державу обидно. Четыре года назад я была в отпуске в Швейцарии, в городе миллионеров Монтрё, и задала знакомым вопрос: «Есть ли у них слово „богатство“». На что мне ответили, что человек, конечно, может быть богатым, но ему это богатство и по наследству может достаться. А для них намного важнее быть состоявшимся и состоятельным человеком, то есть — человеком. А состоятельный человек — это тот, который в первую очередь откладывает деньги. Они не понимают, как можно не откладывать. И когда я рассказала, что мы в России этого практически не делаем, мне сказали, что мы просто-напросто несостоятельная и несостоявшаяся нация. И я подумала, как так?

Вышла на балкон, смотрела на гладь озера и поняла, что это моё призвание — я хочу, чтобы россияне поняли, что соблюдение элементарных финансовых правил может навсегда изменить их жизнь.

Люди после тренингов говорят «Да мы же это всё знали». Да, всё уже давно написано, все книги по финансовой грамотности изданы.

Вопрос, почему мы этого не делаем.

И моё призвание в том, чтобы доносить до людей, что финансовая грамотность — это просто, чтобы мотивировать их и помогать расти. И уже из Швейцарии я приехала с пониманием, что буду делать курсы для детей и взрослых. Тем более, что знакомые давно просили. Так и начала преподавать.

А у кого, кроме швейцарцев, стоит поучиться инвестированию и финансовой грамотности? Кто молодец?

Практически у любой нации можно взять что-то ценное. В Америке развита индустрия финансовых детских лагерей. Только там дети не только отдыхают, но ещё и ходят на занятия, где учатся зарабатывать деньги: составлять бизнес-планы, управлять проектами, получать первую «прибыль». Пусть пока что используют игровые деньги, главное — получают нужный навык.



Немцы славятся другим. Они в первую очередь учат детей откладывать деньги в счёт финансовой независимости. А потом идут ещё дальше — начинают «удерживать» с ребёнка налоги. Представляете, как он будет относиться к их уплате в будущем? Да у него никогда в жизни не возникнет мысли обмануть государство.

Когда вы про себя смогли сказать «я — финансово грамотный человек»?

Наверное, когда инвестировала первые отложенные деньги. Я купила инвестиционную квартиру, сделала в ней ремонт и сдала её в аренду. И вот тогда мои деньги начали окупать себя — ежемесячно на мой счёт приходили 20 тысяч рублей от квартирантов. И я почувствовала, что это «вау», что деньги на меня работают, что мне удалось переломить и своё сознание.

Я поняла, что если бы 12 лет назад не начала откладывать или залазила в этот счёт, когда очень сильно хотелось, то у меня никогда бы не появилось этой квартиры, и никогда бы мои деньги не работали на меня так, как сейчас.

Это ощущение придало мне новый импульс. И если тогда я могла едва-едва откладывать 20 % своего дохода, то после покупки этой квартиры начала откладывать 40 %. И очень удивилась, когда уже через год и восемь месяцев купила следующую квартиру в стройке.

И это приносит мне огромное удовольствие. Главное было — его дождаться.

Дайте, пожалуйста, совет, который любой человек может использовать сразу же после прочтения интервью.

Я желаю всем задуматься о своей финансовой грамотности, о том, что мы — великая нация, и начать просто откладывать деньги. Откладывать не на крупную покупку, это, дай бог, пусть тоже будет, а откладывать на счёт своей финансовой независимости. Можно начать откладывать 5-10 % дохода и постепенно довести эту сумму до 20. Просто убирать их в недосягаемость, чтобы они копились для инвестирования.

Так человек заставит деньги работать на себя. И если он сможет это сделать, то совершит настоящий прорыв, который навсегда изменит его жизнь. Такому человеку можно смело пожать руку и сказать: «Друг, финансовая грамотность у тебя в кармане, ты делаешь нашу страну сильнее, теперь ты состоятельный или состоявшийся человек». А остальные знания потом структурируются.