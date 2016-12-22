 

Иркутский адвокат стал обвиняемым по делу о серийных угонах элитных автомобилей

 22 декабря, 17:09
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Иркутский адвокат стал обвиняемым по делу о серийных угонах элитных автомобилей
Фото с сайта exzk.ru

Правоохранительные органы Иркутской области задержали группу местных жителей, подозреваемых в серии угонов дорогостоящих автомобилей, среди них оказался и один из действующих адвокатов города, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения регионального управления СК РФ.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 годы группа угонщиков похищала элитные автомобили в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Усолье-Сибирском и Саянске.

«Преступной наживой злоумышленников стало более 20 автомобилей, ущерб составляет десятки миллионов рублей <...> Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции установлено, что адвокат причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200», — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность задержанного юриста к другим эпизодам преступной деятельности банды автоугонщиков. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальные подозреваемые также задержаны, большинство из них находятся в следственном изоляторе. Уголовные дела возбуждены по шести статьям уголовного кодекса, в том числе по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере». Максимальная санкция данной статьи — десять лет лишения свободы.

Напомним, в конце октября Советский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор в отношении двух автоугонщиков, которые похитили 14 иномарок, воспользовавшись специальным электронным взломщиком сигнализаций — код-граббером. Угонщики дистанционно отключали на машинах охранную сигнализацию, открывали замки дверей, заводили двигатель и беспрепятственно угоняли автомобили.

Пять из 14 авто преступники вернули владельцам за вознаграждение в размере от 110 до 240 тысяч рублей. Остальные машины они намеревались продать, но не успели, потому что были задержаны полицией.

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