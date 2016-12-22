 

Новогоднюю «Монстрацию» с Навальным проведёт новосибирский художник

 22 декабря, 18:33
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Новогоднюю «Монстрацию» с Навальным проведёт новосибирский художник
Фото Сергея Мордвинова из архива Сиб.фм

Современные художники подведут итоги 2016 года в ироничных плакатах, на московскую «Монстрацию» придут Алексей Навальный, Пахом и Павел Пепперштейн, узнал 22 декабря корреспондент Сиб.фм у новосибирского художника Артёма Лоскутова.

Создатель и идеолог первомайской «Монстрации» в Новосибирске Артём Лоскутов решил повторить её на Новый год в Москве. Художественную акцию и выставку лозунгов «Монстрация. С Новым 17м!» откроет Артем Лоскутов и команда московской галереи VLADEY 28 декабря.

Зимняя «Монстрация» объединит более 20 современных художников, политиков и арт-деятелей, среди которых Виктор Алимпиев, Дмитрий Аске, Татьяна Ахметгалиева, Константин Батынков, Дмитрий Гутов, Константин Звездочётов и Алиса Йоффе. Свои лозунги представят Егор Кошелев, Влад Кульков, Анна Паркина, Иван Разумов, Наташа Стручкова, Ростан Тавасиев, Чтак, группировка ЗИП и другие.

К выставке присоединились арт-деятель Пахом и писатель Павел Пепперштейн, одним из авторов плакатов решил стать политик Алексей Навальный.

«С каким лозунгом мы встретим „Новый 17-й“ — с таким его и проведём. Даже самые мрачные события можно пережить, вооружившись иронией, ведь невозможно держать всё происходящее в голове — так и с катушек съедешь. Монстрация — это такая капсула времени, в которую мы складываем свои мысли, надежды и мечты, печали и горести и отправляем этот глобальный месседж в будущее», — надеется художник Артём Лоскутов.

Выставка продлится с 28 декабря по 27 января в московской галерее VLADEY Space по адресу 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с7. Артём Лоскутов уже сотрудничал с галереей, в ноябре он продал свою картину «Запрещёнка на золотом» с аукциона за 3 000 €. Художник рассказал Сиб.фм, что «Запрещёнка на золотом» стала, по сути, первой публичной продажей его картины.

Напомним, главным лозунгом майской «Монстрации-2016» стала реплика чиновника мэрии Новосибирска «Здесь вам не Москва». Большинство лозунгов были бессмысленными с точки зрения законодательства: «Отдам Лёшу в хорошие руки», «А какой сегодня праздник?», «Осторожно, ЭТИ», «Рамка приличия», «Мы такие не одни», «Здравствуйте, вы верите в БГ?», «Пастернак или как?» Выделялся в толпе молодой человек с лотком лимонов и надписью «Панамские лимоны».

Однако через два часа после завершения акции Артёма Лоскутова грубо задержали в баре сотрудники «Центра Э» и продержали в отделении РУВД несколько часов. Там ему предъявили обвинение в административном правонарушении, в вину художнику поставили организацию шествия без уведомления властей. Первый суд постановил Лоскутова выплатить 20 тысяч рублей штрафа, второй суд Артём выиграл.

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