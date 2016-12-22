 

Новосибирский поставщик присвоил себе белорусские тракторы на сумму 154 млн рублей — прокуратура

 22 декабря, 12:13
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Новосибирский поставщик присвоил себе белорусские тракторы на сумму 154 млн рублей &mdash; прокуратура
Фото с сайта www.sputnik.by

Бывшего генерального директора «дочки» Минского тракторного завода обвиняют в передаче подконтрольным фирмам тракторов на 154 млн рублей и сокрытии 58 млн рублей налогов в Новосибирске, уголовные дела переданы в суд, узнал 22 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Бывший генеральный директор ООО «Торговый Дом МТЗ-Сибирь» попал под уголовное преследование, 33-летнего топ-менеджера обвинили в крупной растрате и мошенничестве в крупном размере.

Мужчина похитил тракторы «Беларус» и запчасти, распределив их среди подконтрольных коммерческих организаций путём отчуждения, отметили в прокуратуре Новосибирской области. Также он попытался вернуть НДС на сумму более 58 млн рублей, посчитали в ведомстве. Следствие установило, что для этого директор приказал бухгалтеру фирмы подделать документы об экспорте тракторов. Однако в налоговой службе региона распознали обман.

Экс-директору грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 160 УК РФ и части 3 статьи 30 — части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска.

Компания ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» — официальный дистрибьютор тракторов «Беларус» в Сибири и на Дальнем Востоке с 2004 года, учредителем предприятия является Минский тракторный завод. Нынешний генеральный директор ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц отказался комментировать деятельность предшественника.

Напомним, бывшего гендиректора новосибирского «Сибсельмаша» обвинили в растрате 8,1 млн рублей в июле 2016 года. По версии следствия, бывший гендиректор с марта по май 2013 года под видом коммерческой деятельности и поставки для нужд государства несуществующей металлопродукции, обналичил деньги «Инструментального завода Сибсельмаш» через фирму-однодневку «Технопром» на сумму свыше 3,6 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Также, он похитил изготовленный на заводе дорогостоящий буровой гидравлический агрегат 300 (АБГ-300) и продал его предприятию в Кемеровскую область через ту же фирму «Технопром», причинив ущерб государству на сумму свыше 4,5 млн рублей.

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