 

Тормоза отказали на морозе у пассажирского автобуса на трассе Томск — Юрга

 22 декабря, 17:24
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Тормоза отказали на морозе у пассажирского автобуса на трассе Томск &mdash; Юрга
Фото Алёны Мартыновой

Междугородний автобус съехал с дороги на трассе Томск — Юрга из-за отказавших на 40-градусном морозе тормозов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УМВД России по Томской области 22 декабря.

На 22 километре трассы Томск — Юрга съехал с дороги в кювет рейсовый автобус. В нём находилось 23 пассажира. «По предварительной версии, при торможении у транспортного средства перемёрзли тормоза и заклинило передние колёса, автобус съехал с дороги и забуксовал», — сообщили в пресс-службе.

Из-за сильного мороза водитель не смог без помощи выехать на проезжую часть. На место выехали сотрудники ГИБДД. Они пересадили пассажиров в другой автобус, который следовал по тому же маршруту. Сотрудники полиции помогли водителю автобуса выехать на дорогу, после чего он продолжил движение.

Фото пресс-службы МВД Томской области

В Томскую область вернулись сильные морозы: днём температура воздуха достигает −36 °С, а ночью в некоторых районах опускалась почти до −50 °С. Часть междугородних автобусных рейсов в Томской области отменена из-за сильных морозов.

Напомним, что в середине декабря 2012 года новосибирский автовокзал прекратил работу из-за аномальных морозов, которые достигали −47 °С.

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