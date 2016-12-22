 

Первый случай смерти от суррогатной водки зарегистрирован в Иркутске

 22 декабря, 11:30
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Первый случай смерти от суррогатной водки зарегистрирован в Иркутске
Фото с сайта visnik-press.com.ua

Врачи Иркутска зарегистрировали первый случай смертельного отравления контрафактной водкой на фоне волны смертей от метилового спирта, содержавшегося в косметическом лосьоне «Боярышник», узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Как сообщила на заседании городской комиссии по чрезвычайной ситуации начальник департамента здравоохранения Иркутска Наталья Тарабан, бригада скорой помощи констатировала факт смерти женщины на дому, родственники утверждают, что она употребляла водку марки «Белая берёза». Пока не известно, стал ли причиной гибели женщины метанол. Тарабан напомнила, что водка именно такой марки была обнаружена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе на окраине города, где также разливали метиловый спирт.

На сегодняшний день число жителей Иркутска, погибших от суррогатного алкоголя, составляет 63 человека, ещё 46 находятся в больницах. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. В то же время источник ТАСС утверждает, что часть погибших отравились не метанолом, а неустановленным ядом.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 11 человек — предприниматели и сотрудники торговых точек, где продавался смертельно опасный лосьон.

Напомним, в конце сентября в Забайкальском крае сотрудники полиции изъяли на одном из складов Читы около 58 тонн водки с поддельными акцизными марками на сумму более 22 млн рублей. Владелица изъятой водки призналась полицейским, что заведомо знала о нелегальном происхождении продукции и в дальнейшем планировала её реализовать.

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