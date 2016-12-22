 

СК возбудил уголовное дело после нападения леопарда на людей в Красноярском крае

 22 декабря, 15:40
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СК возбудил уголовное дело после нападения леопарда на людей в Красноярском крае
Фото с сайта animal-photos.ru

Региональное управление СК РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения циркового леопарда на зрителей в цирке-шапито в городе Боготоле, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения ведомства.

«По предварительной версии следствия, 17 декабря 2016 года во время циркового представления в передвижном цирке, расположенном на городской площади, цирковой леопард, находясь вне вольера или иных защитных конструкций, накинулся на 53-летнюю зрительницу и причинил ей телесные повреждения. По материалам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция этой статьи — лишение свободы на два года. Между тем, по сообщениям красноярских СМИ, через день после инцидента с нападением хищника на людей передвижной цирк покинул Боготол. Намерена ли труппа убрать из программы номер с леопардом, не известно.

Напомним, что посетители представления в Боготоле, ставшие свидетелями нападения леопарда на женщину, сообщали в соцсетях, что животное изначально вышло на манеж очень агрессивно настроенным и не подчинялось командам дрессировщиков. Работникам цирка пришлось остановить номер и объявить антракт.

Нападение произошло, пока зрители ждали продолжения представления: леопард выбежал из-за кулис и бросился в зрительный зал к женщине, сидевшей рядом с ребёнком, та успела закрыть своим телом мальчика, тогда разъярённый зверь вцепился в неё. Дрессировщики с большим трудом смогли оттащить леопарда, женщина с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

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