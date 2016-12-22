WWF предложил жителям Сибири стать добровольными охранниками снежного барса

Всемирный фонд дикой природы (WWF) пригласил жителей Бурятии и Иркутска стать добровольцами по охране одного из самых скрытных хищников в мире — снежного барса, обитающего в горах Восточного Саяна, узнал 22 декабря корреспондент Сиб.фм из объявления фонда.

Снежный барс (ирбис) предпочитает суровые условия высокогорья, поэтому сохранение вида требует большого количестве ресурсов и специалистов. Рабочая группа из Иркутска «Азия-Ирбис» и фонд «Подари планете жизнь» при поддержке WWF решили пригласить волонтёров, чтобы эффективнее распределить силы экспертов.

Добровольцы будут устанавливать фотоловушки на снежного барса, а также отмечать его следы. Принять участие в сохранении редкого вида смогут как жители Бурятии и Иркутска, так и туристы.

«Территория обширна, специалистов мало, впереди много работы. Привлечение добровольцев поможет охватить большие участки, эффективнее распределить нагрузку на инспекторов и учёных, а главное — помочь сохранению этого редкого, удивительно красивого зверя», — подчеркнул руководитель рабочей группы «Азия-Ирбис», сотрудник ИПЭЭ РАН Сергей Малых.

Первый опыт по привлечению волонтёров к охране снежного барса состоялся осенью 2016 года. Группа из 20 человек, в которую вошли сотрудники Тункинского национального парка в Бурятии, прошла тренинг, на котором изучила, как распознать отпечатки лапы ирбиса и проследить его путь, принципы работы фотоловушки, а также методы поиска и сбора информации о следах жизнедеятельности зверя.

При помощи первых волонтёров удалось поставить три дополнительных камеры. Всего добровольцы прошли три маршрута. «Сегодня известно о присутствии в Бурятии 11-12 особей снежного барса, а главное, двух самок с котятами, что очень важно для благополучного будущего всей популяции», — рассказал координатор программ Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

Отметим, что сотрудники национального парка уже два года самостоятельно пытаются составить карту мест обитания ирбиса. На Алтае три года действует добровольческая организация «По следам снежного барса», активисты которой каждое лето сами приезжают в горы и участвуют в экспедициях по сохранению вида.

В 2015 году в Алтае-Саянском регионе стартовал крупнейший международный проект по сохранению снежного барса, в котором приняли участие специалисты из России и Казахстана. Проект объединил 11 заповедников, природных парков и общественных организаций, а также местных жителей.

«У нас были случаи, когда мы уговаривали местных браконьеров перейти на нашу сторону. Ведь они, как никто другой, знают поведение кошек, места их обитания и другие важные детали. Эти браконьеры становились нашими сторонниками, шли в рейды и помогали ставить фотоловушки», — рассказывала пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Анна Кириллова.

По данным экологов, в России в настоящее время насчитывается не более 50-70 барсов, и не все из них живут на особо охраняемых природных территориях, поэтому они подвергаются опасности. Основной угрозой для снежного барса в России по-прежнему остаётся браконьерство.