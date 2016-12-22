Законопроект о штрафах за срыв концертов и выставок внёс сибирский депутат

В Государственную думу внесли законопроект, который ужесточает наказание за осквернение произведений искусства, а также срыв концертов и выставок. Одним из инициаторов проекта стал депутат Иосиф Кобзон, представляющий интересы трёх регионов Сибири, с текстом документа 22 декабря ознакомился корреспондент Сиб.фм.

Проект федерального закона направлен на защиту произведений литературы и искусства от вандализма и предусматривает административную ответственность за осквернение публично демонстрируемых произведений искусства, а также за срыв спектакля, кинопоказа или концерта. Согласно документу, вандалы, испортившие картину на выставке или сорвавшие кинопоказ, получат штраф в размере до 50 тысяч рублей или 120 часов обязательных работ. Повторные нарушения по этой статье будут караться штрафом до 100 тысяч рублей и 200 часами работ.

Авторы законопроекта рассказали, что на мысль о усиленных мерах защиты произведений искусства их подтолкнули происшествия на выставке Джока Стёрджеса в Центре фотографии братьев Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже, а также на спектакле режиссёра Константина Богомолова «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова.

«За 2014-2016 годы было сорвано несколько десятков выступлений в самых разных городах России, — говорится в пояснительной записке. — Субъекты большинства из перечисленных явно противоправных действий, вызвавших к тому же широкий общественный резонанс, не были привлечены к ответственности, так как в их действиях правоохранительными органами не были обнаружены составы преступления или правонарушения. Напротив, участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершёнными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом».

Желание активистов различных организаций подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного произведения наносит непоправимый ущерб общественному порядку и нравственности, говорится в тексте законопроекта.

Законопроект подписали парламентарии Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Марат Сафин, Елена Бондаренко, Сергей Боярский и Юрий Левицкий. Документ находится на рассмотрении председателя Государственной Думы.

Напомним, что ранее в Новосибирске были сорваны концерты рок-групп Behemoth, Cradle of Filth, Мэрилина Мэнсона, а также отменена опера «Тангейзер» режиссёра Тимофея Кулябина. Его фотография, наряду с постановщиком «Идеального мужа» Константина Богомолова, появилась на плакате «Нужна ли нам такая культура?», вывешенном напротив Минкульта РФ.