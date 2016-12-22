Женщина отсудила 100 тысяч рублей за травму на катке РЖД в Новосибирске

Мать двоих детей перенесла несколько операций после фигурного катания на новосибирском катке стадиона «Локомотив», суд постановил РЖД компенсировать вред и не взял денег с мэрии Новосибирска и спортивной школы, узнал 22 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Новосибирского областного суда.

Сеанс фигурного катания на катке стадиона «Локомотив» в Первомайском районе Новосибирска привёл к тяжёлой травме правой ноги и потере трудоспособности. Женщина зацепилась зубцом конька за лёд при катании 8 января 2016 года.

Мать двоих малолетних детей стала нетрудоспособной на несколько месяцев, ей пришлось перенести серию операций. Женщина потребовала у ОАО «РЖД», мэрии Новосибирска и «Центра зимних видов спорта» совместно выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Первомайский районный суд Новосибирска постановил взыскать с госкорпорации всю сумму иска, отклонив требования к остальным ответчикам.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию 20 декабря и оставил решение о выплате от РЖД без изменений.

Напомним, жительница Новосибирска отсудила у управляющей компании 100 тысяч, после того как поскользнулась во дворе своего дома. Из-за наледи она упала на неочищенное покрытие асфальта, получив закрытый неосложнённый перелом крестца. На восстановление после полученной травмы женщине потребовалось четыре месяца. Всё это время работать она не могла.