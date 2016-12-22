Жириновский требует отставки иркутского губернатора после массовой гибели людей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отставки губернатора-коммуниста Сергея Левченко после гибели от суррогатного алкоголя в подведомственном ему регионе нескольких десятков человек, узнал корреспондент Сиб.фм 22 декабря из сообщения агентства РИА Новости.

Своё заявление Жириновский сделал 21 декабря на встрече президента России Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания. На тот момент иркутские правоохранительные органы сообщали о 60 погибших от метилового спирта, в настоящее время число жертв отравления превысило 70 человек.

«Губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт — 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что за полиция, что за ФСБ в одной области не могут пресечь? Уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто этим занимается», — сказал Жириновский.

Официальной реакции на это заявление со стороны Сергея Левченко пока не последовало. В то же время Генпрокуратура РФ подготовила представление в адрес властей Иркутской области в связи с бездействием регионального министерства имущественных отношений. По данным надзорного ведомства, ещё задолго до массовых отравлений правоохранительные органы неоднократно направляли в это министерство информацию о нарушениях правил торговли спиртосодержащей продукцией в различных нестационарных торговых точках Иркутска. Однако чиновники не приняли мер по расторжению договоров аренды земельных участков, на которых были установлены нестационарные объекты торговли.

Аналогичные нарекания со стороны прокуратуры вызвала и работа полиции, сотрудники которой по итогам проверок не проводили изъятия спиртосодержащей продукции у нарушителей.

«При выявлении в торговых объектах фактов продажи косметического средства „Боярышник“ сотрудниками полиции иная незаконная алкогольная продукция не изымалась, некоторые проверки проводились формально. По выявленным нарушениям прокуратурой Ленинского района Иркутска подготовлено представление на имя начальника МУ МВД России „Иркутское“», — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Напомним, что 22 декабря стало известно о первом случае смертельного отравления контрафактной водкой В Иркутске — погибла женщина, употреблявшая дома водку марки «Белая берёза». Пока не известно, стал ли причиной гибели женщины метанол, но водка именно такой марки была обнаружена вместе с «Боярышником» в подпольном цехе на окраине Иркутска, где также разливали поддельный лосьон «Боярышник» и поддельную алкогольную продукцию с содержанием метилового спирта.