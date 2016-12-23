Аккуратного садовода приговорили к трём годам тюрьмы за плантацию мака в Новосибирске

Новосибирский суд приговорил 39-летнюю женщину за выращивание плантации мака на приусадебном участке: она смогла вырастить цветок из каждого из 5 400 семян, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

Женщина-садовод вырастила большую плантацию мака на приусадебном участке в Новосибирской области. Согласно материалам дела, она посеяла не менее 5 400 семян растения рода Papaver — мак — в мае 2016 года.

Хозяйка участка ухаживала за посевами: поливала, пропалывала, обрабатывала их от сорняков, рыхлила почву ради скорейшего созревания, и в результате каждое из 5 400 семян превратилось в цветок спустя месяц, отметили в ведомстве.

В июле полицейские изъяли растения, содержащие наркотические вещества. Эксперты подтвердили, что все цветы содержат опиаты — «маковую соломку» общим весом 480 грамм. Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 39-летнюю хозяйку участка к трём годам колонии поселения по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотик, в крупном размере». Приговор в законную силу не вступил.

Корреспондент Сиб.фм предположил, что женщина выращивала снотворный мак (Papaver somniferum), после изучения характеристик видов мака. Согласно постановлению правительства РФ № 934 от 27 ноября 2010 года запрещены к выращиванию мак снотворный, его подвид мак щетинконосный, мак прицветниковый и мак восточный. По закону в саду может расти не более 10 маков. Уголовная ответственность за выращивание мака наступает при крупном размере (более 10 цветков) и особо крупном размере — более 200 цветков. Даже одно растение можно расценить как административное правонарушение, что станет поводом для штрафа до 4 тысяч рублей или ареста на 15 суток, цитирует «КП» адвоката Олега Павловича.

Напомним, замначальника полиции Бийска заставлял подчинённых собирать коноплю ради показателей. По версии следствия, в июне 2015 года замначальник полиции с отдельным батальоном ППС отдела полиции «Бийское» и страдающими алкоголизмом жителями Бийска инсценировал совершение и выявление преступлений для «имитации служебной деятельности по выявлению, раскрытию и пресечению преступлений и административных правонарушений». Кроме того, по указанию своего руководителя сами полицейские с местным жителем собирали коноплю, после чего их задержали сотрудники ФСБ.