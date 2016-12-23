Басков подарил красноярской пенсионерке-путешественнице поездку в Таиланд

Ставшая известной благодаря своим путешествиям 89-летняя пенсионерка из Красноярска Елена Ерхова стала участницей телепрограммы «Модный приговор» на «Первом канале»; в ходе передачи принимавший в ней участие певец Николай Басков пообещал подарить пожилой женщине поездку в Таиланд, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения красноярского телеканала ТВК.

В начале передачи Елена Михайловна рассказала, что в три года осталась сиротой, и очень расчувствовалась, когда вспомнила о своей тяжёлой судьбе. Ведущий передачи историк моды Александр Васильев успокоил пенсионерку, назвав «крошечной, очаровательной феей» и отметив, что выглядит она «шикарно».

Затем путешественница поделилась своими двумя мечтами: встретиться со своим любимым артистом Николаем Басковым и поехать в преддверии Нового года в новую для себя страну — например, в Доминикану или на Бали. После этих слов на съёмочной площадке появился Басков, который вручил Елене Михайловне букет цветов и пообещал приобрести для неё и её внука билеты в Таиланд.

«Елена Михайловна, я просто был в Доминикане — там неинтересно, там скучно. А в Таиланде вы столько для себя откроете. Я вам подарю поездку в Таиланд. У меня только будет одно условие, что с вами будет проводник. Я оплачу поездку на двоих: вам и внуку», — пообещал Басков.

После этого артист исполнил для путешественницы песню «Я подарю тебе любовь».

За время передачи стилисты «Модного приговора» подобрали для пенсионерки три набора одежды — все наряды достались Елене Михайловне в подарок.

Напомним, Елена Ерхова стала героиней рунета в конце октября 2016 года, после того как москвичка Екатерина Папина, встретив пенсионерку во Вьетнаме, рассказала её историю в Facebook. Многих пользователей сети тронул рассказ о пожилой женщине, которая решилась в старости повидать мир и путешествует в одиночку, несмотря на проблемы со здоровьем и незнание иностранных языков.