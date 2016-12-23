 

Четверых выпускников детского дома обвинили в похищении подростка в Новосибирске

 23 декабря, 15:20
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Четверых выпускников детского дома обвинили в похищении подростка в Новосибирске
Фото www.life.ru

Новосибирские следователи арестовали бывших воспитанников детского дома 18-20 лет — им предъявили обвинение в похищении выпускника и вымогательстве миллиона рублей, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

Региональное управление СК РФ сообщило об аресте банды вымогателей из выпускников детского дома. В декабре они похитили подростка под предлогом трудоустройства на работу в колл-центр, считают правоохранители.

Напомним, потерпевший пришёл на собеседование в торговом центре, затем потенциальные работодатели пригласили его в автомобиль для подписания документов и стали избивать, требуя передать им банковские карты и коды к ним. Выпускника детского дома отвезли на квартиру в Ленинском районе, продолжая требовать доступ к счетам, где хранилось более миллиона рублей.

На следующий день подросток смог сбежать и позвонить в полицию. Сотрудники МВД задержали в квартире одного из похитителей, 18-летнего выпускника детского дома, ранее судимого за кражу и мошенничество.

Признание задержанного помогло найти остальных фигурантов дела — 19, 20 и 25-летних выпускников одного детского дома.

Следователи предъявили молодым людям обвинения по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего группой лиц с применением насилия» и части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство с применением насилия в крупном размере». Им грозит до 12 лет лишения свободы. Все подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, на Кузбассе осудили банду вымогателей у выпускников детских домов. Двое из членов ОПГ — бывшие воспитанники детских домов знали порядок выплат детям, оставшимся без попечения родителей. Один из подельников подыскивал детей-сирот, которым только что исполнилось или должно было исполниться 18 лет. После чего вымогатели приходили к сироте, угрожали избиением или избивали, а затем вынуждали его пройти с ними в банк и снять денежные средства, которые сразу забирали. По данным следствия, общая сумма дохода от такой преступной деятельности составила более 500 тысяч рублей, при этом от действий ОПГ пострадали десять человек.

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