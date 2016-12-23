Экс-наркополицейский в Красноярске получил условный срок за стрельбу на остановке

Бывший сотрудник ФСКН, устроивший стрельбу из травматического пистолета на остановке общественного транспорта в Красноярске, получил в качестве наказания условный срок лишения свободы, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения регионального управления СК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, 13 июня 2015 года мужчина, управляя личным автомобилем, вступил в дорожный конфликт с водителем маршрутного автобуса, в салоне которого находились пассажиры. На остановке общественного транспорта на съезде с Коммунального моста, когда автобус остановился, экс-наркополицейский вышел из машины с травматическим четырёхзарядным пистолетом «Оса» и начал угрожать водителю маршрутки.

Затем он совершил два выстрела в сторону оппонента. Одна из резиновых пуль, попав в асфальт, отскочила рикошетом и ударила в грудь стоявшую на остановке девушку. В ходе следствия помимо водителя автобуса и девушки потерпевшими были признаны ещё несколько человек, находившихся на остановке.

Уголовное дело в отношении стрелка было возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Приговором суда мужчине назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ условно, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре в городе Усть-Куте Иркутской области десятиклассник принёс в школу травматический пистолет и на перемене открыл огонь по группе школьников. Пострадали трое детей: два семиклассника получили металлическими шариками по ногам, ещё одного отправили в больницу со скальпированной раной головы.