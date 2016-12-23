Фигуранты дела о гибели 74 человек в Иркутске помещены под домашний арест

Пятеро подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске, помещены по решению суда под домашний арест, мера пресечения остальным подозреваемым будет избрана позднее, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения агентства «РИА Новости».

В суде сообщили, что среди 13 задержанных пятеро являются гражданами Азербайджана, троим из них требуется переводчик. Ещё один задержанный — выходец из Сирии.

По данным Минздрава Иркутской области, по состоянию на 23 декабря в больницах находятся 30 человек, пострадавших от алкогольного отравления. Девять человек были ранее выписаны, восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. С 18 по 23 декабря в результате отравления пострадал 121 человек, погибли 74 из них.

При этом, как сообщает агентство ТАСС, медицинская экспертиза, назначенная пострадавшим, показала, что некоторые пациенты перед госпитализацией употребляли этиловый, а не метиловый спирт.

«Проведены судебно-химические исследования <...> 90 госпитализированных в лечебно-профилактические учреждения Иркутска с 18 по 23 декабря. На текущий момент результаты исследований проведены в 55 случаях, из которых метанол как причина отравления выявлен у 52 пациентов. У трёх пациентов причиной отравления явился этиловый спирт», — уточняется в сообщении регионального Минздрава.

Напомним, 21 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи представителей российского парламента с президентом Владимиром Путиным потребовал отставки иркутского губернатора Сергея Левченко после гибели в подведомственном ему регионе нескольких десятков человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Критики со стороны депутата подверглись также региональные управления МВД, ФСБ и местные врачи.