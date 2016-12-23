ГИБДД Новосибирска в преддверии Нового года начала охоту на нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска 22 декабря дали старт профилактической акции «Нетрезвый водитель», которая продлится до 29 декабря, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Экипажи ДПС выйдут на усиленное дежурство в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и будут выявлять водителей в состоянии опьянения, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям.

Как отмечается в сообщении ГУМВД, за десять дней прошлых новогодних праздников автоинспекторы задержали в Новосибирске более 140 водителей, находившихся в состоянии опьянения, 20 из них были пойманы нетрезвыми повторно. В этот же период были зафиксированы и серьёзные аварии, случившиеся по вине нетрезвых автомобилистов.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением прав на срок до трёх лет.

«Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области.

Напомним, в конце ноября сотрудники ГИБДД в Забайкальском крае спасли провалившегося в уличный туалет нетрезвого водителя автомобиля Lexus, который ранее стал виновником ДТП. Сразу после аварии водитель скрылся с места происшествия, но его машину вскоре заметили патрульные полицейские — стражи порядка узнали её по характерным для столкновения повреждениям.

Водитель остановился по требованию, но тут же отпросился в уличный туалет, находящийся в частном секторе. После длительного отсутствия полицейские направились за нарушителем и увидели, что тот провалился сквозь пол туалета. По словам мужчины, имевшего признаки алкогольного опьянения, он не собирался прятаться, а упал случайно.