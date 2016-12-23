 

ГИБДД Новосибирска в преддверии Нового года начала охоту на нетрезвых водителей

 23 декабря, 09:32
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ГИБДД Новосибирска в преддверии Нового года начала охоту на нетрезвых водителей
Фото с сайта 2day.kh.ua

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска 22 декабря дали старт профилактической акции «Нетрезвый водитель», которая продлится до 29 декабря, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Экипажи ДПС выйдут на усиленное дежурство в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и будут выявлять водителей в состоянии опьянения, а также пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям.

Как отмечается в сообщении ГУМВД, за десять дней прошлых новогодних праздников автоинспекторы задержали в Новосибирске более 140 водителей, находившихся в состоянии опьянения, 20 из них были пойманы нетрезвыми повторно. В этот же период были зафиксированы и серьёзные аварии, случившиеся по вине нетрезвых автомобилистов.

Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с одновременным лишением прав на срок до трёх лет.

«Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят новосибирцев сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУМВД по Новосибирской области.

Напомним, в конце ноября сотрудники ГИБДД в Забайкальском крае спасли провалившегося в уличный туалет нетрезвого водителя автомобиля Lexus, который ранее стал виновником ДТП. Сразу после аварии водитель скрылся с места происшествия, но его машину вскоре заметили патрульные полицейские — стражи порядка узнали её по характерным для столкновения повреждениям.

Водитель остановился по требованию, но тут же отпросился в уличный туалет, находящийся в частном секторе. После длительного отсутствия полицейские направились за нарушителем и увидели, что тот провалился сквозь пол туалета. По словам мужчины, имевшего признаки алкогольного опьянения, он не собирался прятаться, а упал случайно.

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