Красноярские психиатры заявили о возникновении энуреза у детей из-за Хэллоуина

Группа красноярских врачей-психиатров обратилась к общественному совету при красноярской митрополии РПЦ с предложением запретить празднование Хэллоуина в общеобразовательных учреждениях, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из текста обращения, опубликованного членом совета Владимиром Владимировым на своей странице в Facebook.

В документе, под которым стоят подписи нескольких врачей Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1, сообщается, что набирающий в последние годы популярность праздник «несёт большую опасность для детей» и может вызвать «патологическое изменение личности».

«Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонности к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, „голоса“ и прочие психические расстройства <...> Совместное негативное возбуждение (беснование) оказывает сильнейшее психофизическое суггестивное и разрушительное воздействие на подростков», — говорится в тексте обращения.

Психиатры также считают, что во время празднования Хэллоуина «фактически происходит подмена и переворачивание общечеловеческих представлений о добре и зле, красоте и безобразии, истине и лжи».

«Под видом дьявольского карнавала „Хэллоуин“ происходит вестернизация детского сознания, навязывание людям агрессии, в которой зло обязательно побеждает добро. А после этого полным ходом происходит демонизация детского сознания», — пишут эксперты.

Как пояснил корреспонденту Сиб.фм заместитель председателя общественного совета при красноярской митрополии Сергей Ким, обращение врачей вызвало споры среди членов совета, однако никаких конкретных решений по нему совет не принимал.

«Этот вопрос не ставился на голосование и, соответственно, никаких решений мы не принимали. Ряд членов совета высказались на тему того, что введение каких-либо запретов никогда не приводило ни к чему хорошему, потому что запретный плод ещё более соблазнителен. Мнение психиатров мы приняли к сведению, и теперь членам совета предстоит его обсудить на рабочих группах», — пояснил Сергей Ким.

Член совета также поделился своим личным мнением по данному вопросу, отметив, что не считает излишними опасения противников Хэллоуина.

«Лично моя точка зрения: просто так этот праздник запрещать нельзя, но то, что его у нас проводят уже и в детских садах, вызывает вопросы и опасения. Родители и те, кто работает с детьми, должны понимать, что такие праздники нельзя превращать в шабаши и излишне возбуждать психику детей. Точно так же, как если вы поведёте маленького ребёнка в кино на хоррор, вы понимаете, что это может негативно отразиться на нём», — рассуждает Ким.

Обсуждение обращения красноярских врачей закончилось тем, что председатель общественного совета депутат Госдумы Виктор Зубарев пообещал поднять вопрос о возможном запрете на празднование Хэллоуина на федеральном уровне.

Напомним, в 2015 году в Новосибирске православный активист и руководитель местного отделения организации «Народный Собор» Юрий Задоя подал в прокуратуру жалобу о том, что проведение традиционного городского зомби-парада на Хэллоуин нарушает федеральный закон 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».