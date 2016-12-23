Новосибирские археологи отыскали следы первых модников в Сибири XVII века

Учёные Томска и Новосибирска нашли польскую обувь на высоких каблуках, бронзовые вилки и посуду из венецианского стекла при раскопках в Омской области. Сибирь была культурным центром уже в XVII веке, узнал 23 декабря корреспондент Сиб.фм в пресс-службе ТГУ.

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили следы первых свидетельств пребывания европейцев и западной культуры в Сибири. Раскопки проходили на территории одного из первых сибирских городов, Тары в Омской области, основанного в 1594 году.

Учёные нашли обувь с высоким каблуком из средневековой Польши или Венгрии, посуду из венецианского стекла производства Германии или Чехии и наборы бронзовых вилок, которые считались предметом роскоши. Узнать дату происхождения вещей помогла лаборатория Томского государственного университета.

«В раскопках довольно часто встречаются „импортные“ вещи. И это говорит о том, что Сибирь в XVII–XVIII веках была не каким-то отдалённым глухим краем, а регионом, имеющим тесные связи с Европой. Высшие сословия приносили вещи престижного потребления», — считает профессор исторического факультета ТГУ Мария Чёрная.

Напомним, первым европейцем, описавшим Сибирь в XIII веке, был Марко Поло. «На север от Алтая есть равнина Баргу, тянется она на сорок дней. Народ тамошний дикий и зовётся Мекри, занимаются скотоводством, много у них оленей; на оленях, скажу вам, они ездят... Ни хлеба, ни вина у них нет. Там же горы, где соколы-пилигримы вьют гнёзда. Нет там, знайте, ни мужчины, ни женщины, ни зверя, ни птицы».