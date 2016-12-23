 

Новосибирские учёные предложили управлять светофорами из космоса

 23 декабря, 08:33
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Новосибирские учёные предложили управлять светофорами из космоса
Фото с сайта 5.ua

Учёные Новосибирска предложили регулировать движение на дорогах и избегать пробок, управляя светофорами из космоса, узнал корреспондент Сиб.фм 23 декабря из сообщения «Новосибирских новостей».

22 декабря состоялось заседание по внедрению научных разработок в городское хозяйство. Генеральный директор управляющей компании «Ломоносов капитал» Евгений Гайслер рассказал, как можно решать проблемы с пробками на дорогах, используя систему ГЛОНАСС. По его словам, полученные данные с транспорта, который движется по известному маршруту, помогут учёным оценивать ситуацию на дороге в том или ином месте.

«Мы разбили всю транспортную сеть на 150 участков, на которых находится общественный транспорт, — пояснил Евгений Гайслер. — Используя данные с ГЛОНАСС о его размещении на транспортной сети, мы получаем сведения о том, с какой скоростью движется транспортный поток между светофорами. Если в течение пяти минут скорость потока на участке снижается до критического значения, это означает, что требуется регулировка впереди стоящего светофора, для того, чтобы этот поток пропустить быстрее».

Широко использовать систему ГЛОНАСС для управления движением на дорогах пока не получится по той причине, что передатчиками оснащён только общественный и специальный транспорт. Большинство частных легковых машин не подключено к спутниковой системе.

В сообщении также отмечается, что решением проблемы пробок на дорогах занимается несколько групп учёных.

«Есть технологии, которые позволяют использовать искусственный интеллект для того, чтобы переключать эти светофоры. В некоторых российских городах они уже используются, и это увеличивает поток транспорта значительно: в два раза и выше. Мы хотим такие технологии изучить, рассмотреть и наиболее интересные из них будем внедрять в городское хозяйство», — рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Напомним, что в июле 2014 года новосибирские учёные разработали специальные датчики для светофоров, которые предназначены для оценки ситуации на дорогах и борьбы с пробками.

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